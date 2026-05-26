Арбуз спасает лето: 5 неожиданных рецептов, после которых обычный кусок арбуза покажется скучным

Редакция PRESS 26 мая, 2026 12:19

Азбука здоровья 0 комментариев

Но оказывается, его можно не только нарезать ломтиками и есть над раковиной, пытаясь не залить футболку соком.

Арбуз почти полностью состоит из воды — около 92%. При этом в нём немного калорий и есть витамин C, магний и антиоксиданты, включая ликопин. Более того, в дело могут идти даже корки и семечки: их используют для закусок и овощных блюд.

А теперь — самое интересное.

Арбузный лёд с базиликом

Почти десерт из ресторана, но без сложной кухни. Арбуз смешивают с лаймом и свежим базиликом, затем превращают в ледяную фруктовую крошку. Получается что-то между сорбетом и очень взрослым вариантом фруктового льда из детства.

Арбуз плюс сыр? Да

Сочетание арбуза, помидоров, мяты, орехов и сыра фета сначала звучит подозрительно. До первой ложки. Сладкое, солёное и свежее неожиданно собираются в блюдо, которое может исчезнуть со стола быстрее шашлыка.

Арбузный смузи за две минуты

Если блендер дома ещё жив — половина дела сделана. Арбуз, лёд и немного сока или воды превращаются в холодный напиток, который летом выглядит почти как чит-код против жары.

Арбуз и огурцы устроили союз

Огурцы, помидоры, кукуруза, зелень и арбуз — сочетание странное ровно до того момента, пока не становится вкусно. Лёгкий сладковатый оттенок работает неожиданно хорошо.

Спринг-роллы, которых никто не ждал

Арбуз, яблоко и ананас заворачивают в рисовую бумагу, а подают с соусом на основе йогурта. Звучит как эксперимент человека, который слишком устал от обычных фруктовых салатов. Но именно такие идеи иногда становятся любимыми.

Лето вообще странно работает с едой. И иногда самый обычный арбуз внезапно оказывается куда интереснее, чем казалось всю жизнь.

 

Комментарии (0)

Сломалось всё: и газонокосилка, и канализация. Как Кулбергс справится с государством?

Последние недели стали для Андриса Кулбергса серьезным испытанием — переговоры о формировании нового правительства практически полностью выбили политика из привычного ритма жизни. «У меня все перепуталось — утро с вечером, день с ночью», — признался Кулбергс журналу “Privātā Dzīve”.

Собаки нашли то, что годами скрывалось под землёй. И теперь это помогает наук

Пока одни заводят собак для прогулок и селфи, другие отправляются с ними в лес искать сокровища. Буквально.

Конгресвумен: цельное молоко в школах — это намёк на превосходство белой расы. Америка сходит с ума?

По мнению одного из членов Конгресса от Демократической партии, разрешение американским школьникам пить цельное молоко в школе является намеком на идеологию превосходства белой расы.

«Когда получим, рассмотрим»: запрос на выдачу Латвии Антонова пока не дошел

После сообщений о том, что Латвия попросит Литву выдать совладельца обанкротившегося банка Latvijas Krajbanka (принадлежавшего обанкротившемуся литовскому банку Snoras) Владимира Антонова, генеральный прокурор страны говорит, что Литва пока не получала такого запроса и примет решение только после его получения.

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму

 Налоговая и таможенная полиция продолжает фиксировать случаи, когда жители Латвии привозят из поездок в Египет, Турцию и другие страны успокоительные препараты, включая снотворные и обезболивающие. Однако содержащийся в некоторых из них компонент eszopiclone в Латвии включен в список запрещенных веществ, поэтому ввоз таких медикаментов через границу страны считается уголовным преступлением — независимо от количества препаратов и типа багажа.

А что делать, если дроны прилетят в праздник? Хороший вопрос от самоуправлений

Государство должно установить четкий механизм действий в случае угрозы воздушному пространству во время массовых мероприятий, заявили представители Латгале и других самоуправлений на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник.

Формирование нового правительства почти завершено: есть договор и декларация

Новые политические партнеры из "Объединенного списка" (ОС), Национального объединения, "Нового Единства" и Союза зеленых и крестьян (СЗК) во вторник завершили работу над коалиционным договором и декларацией правительства потенциального премьер-министра Андриса Кулбергса.

