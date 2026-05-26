Арбуз спасает лето: 5 неожиданных рецептов, после которых обычный кусок арбуза покажется скучным

Арбуз почти полностью состоит из воды — около 92%. При этом в нём немного калорий и есть витамин C, магний и антиоксиданты, включая ликопин. Более того, в дело могут идти даже корки и семечки: их используют для закусок и овощных блюд.

А теперь — самое интересное.

Арбузный лёд с базиликом

Почти десерт из ресторана, но без сложной кухни. Арбуз смешивают с лаймом и свежим базиликом, затем превращают в ледяную фруктовую крошку. Получается что-то между сорбетом и очень взрослым вариантом фруктового льда из детства.

Арбуз плюс сыр? Да

Сочетание арбуза, помидоров, мяты, орехов и сыра фета сначала звучит подозрительно. До первой ложки. Сладкое, солёное и свежее неожиданно собираются в блюдо, которое может исчезнуть со стола быстрее шашлыка.

Арбузный смузи за две минуты

Если блендер дома ещё жив — половина дела сделана. Арбуз, лёд и немного сока или воды превращаются в холодный напиток, который летом выглядит почти как чит-код против жары.

Арбуз и огурцы устроили союз

Огурцы, помидоры, кукуруза, зелень и арбуз — сочетание странное ровно до того момента, пока не становится вкусно. Лёгкий сладковатый оттенок работает неожиданно хорошо.

Спринг-роллы, которых никто не ждал

Арбуз, яблоко и ананас заворачивают в рисовую бумагу, а подают с соусом на основе йогурта. Звучит как эксперимент человека, который слишком устал от обычных фруктовых салатов. Но именно такие идеи иногда становятся любимыми.

Лето вообще странно работает с едой. И иногда самый обычный арбуз внезапно оказывается куда интереснее, чем казалось всю жизнь.