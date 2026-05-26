Сажайте деревья! Эксперт посоветовал способ борьбы с дронами

- Латвия географически всегда будет находиться на рубеже между Западом и Востоком. Это непросто. Как вы оцениваете сегодняшнюю политическую ситуацию на этой «пограничной территории»?

- Нам, конечно, нравится сравнивать себя с другими. Но я считаю, что мы выглядим не хуже наших соседей, даже финнов. Мы просто гораздо требовательнее к своей политической элите, которая часто несдержанна и обычно не обладает достаточными навыками для решения действительно серьёзных государственных вопросов. Многое определяется приближающимися выборами.

Даже то, что над нами сейчас летают дроны, показывает наше собственное отношение к себе — кто мы, чего хотим и как боремся. Эти залёты дронов для нас сейчас как уроки. Если бы их не было, мы бы ничему не научились. Сейчас мы видим свои слабые места. В Латгалии сейчас неспокойно, но с точки зрения обучения это идёт нам на пользу.

- Остаётся только надеяться, что эти дроны не причинят вреда.

- Пока нам везёт. Если бы резекненский дрон попал в многоквартирный дом, мы бы на всё это смотрели совсем иначе. Ясно, что со стороны России могут быть разные провокации. Если бы я был русским, я бы этими дронами держал Латгалию в постоянном стрессе.

Неотвеченных вопросов пока очень много. Что делать со школами и детскими садами? Где у нас убежища? Их нет! Вот такая сейчас реальность. Многие люди спрашивают меня: что делать? У меня нет ответа.

- Наше правительство пало не только из-за собственных нелепых действий, но и из-за дронов. Что должна делать новая власть за эти несколько месяцев до выборов?

- Что ж, правительство заявляет, что оборона — приоритет. Но руководство Министерством обороны могло бы осуществляться с гораздо большим привлечением военной экспертизы. Хотя бы на уровне советников. Министр не обязательно должен быть военным, но связь с военной средой должна быть серьёзной.

Для п нового правительства я не предвижу лёгких дней, потому что накопилось огромное количество запущенных вопросов и проблем, которые годами не решались, а лишь иногда немного приглушались. Это можно сравнить с пожаром в болоте: время от времени где-то вырывается дым, огонь тушат, но внизу всё продолжает тлеть. Это касается и «Rail Baltica», и «airBaltic». Эти проблемы сильно запущены.

Какой бы премьер ни пришёл, у него не будет огромных финансовых ресурсов, чтобы исправить всё это. А ещё впереди выборы. Насколько активно и ответственно политические силы готовы взяться за эти вопросы? Новым министрам и партиям ведь нужны рейтинги. Партии будут жёстко конкурировать между собой. Например, «Объединённый список» и СЗК — у них электорат во многом похож. Делить министерства будет непросто. Предстоит принимать решения по фундаментальным вопросам.

Конечно, новое, пусть и временное, правительство лучше, чем так называемое техническое.

Главный вопрос: где взять деньги? Последние годы мы в основном занимались заимствованиями. Как мы потом, через пару лет, сведём концы с концами? Экономика растёт не так быстро, как хотелось бы, денег в бюджет поступает недостаточно.

- Умеет ли латыш приспосабливаться к быстрым технологическим изменениям?

- Думаю, да. Взять хотя бы искусственный интеллект. Я видел рейтинг, где Латвия занимает пятое место в мире (в пересчёте на количество жителей) по использованию приложений с искусственным интеллектом. Литва и Эстония тоже входят в десятку.

При этом я отношусь к этому довольно консервативно. Думаю, у большой части людей скоро «отключатся мозги», и они уже не смогут купить молоко в магазине без помощи искусственного интеллекта.

Но мы — любознательный народ, и эти новые технологии нас действительно интересуют. В этом плане я оптимист. А если ты не оптимист, то можно сразу сушить вёсла.

И ещё одна вещь, которую я всем говорю по поводу этих дронов. Это древняя мудрость предков: садите большие деревья возле дома. Чем больше деревьев у вашего дома, тем безопаснее ваша семья. Тогда дрон не сможет влететь прямо в дом. Давайте вспоминать мудрость предков — и тогда у нас всё будет в порядке.