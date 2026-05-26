Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 26. Мая Завтра: Eduards, Edvards, Varis
Доступность

Сажайте деревья! Эксперт посоветовал способ борьбы с дронами

Редакция PRESS 26 мая, 2026 14:34

Важно 0 комментариев

Доктор истории, ведущий исследователь Видземской высшей школы Гатис Круминьш в интервью "Неаткариге" рассказал, как можно противостоять угрозе от дронов.

- Латвия географически всегда будет находиться на рубеже между Западом и Востоком. Это непросто. Как вы оцениваете сегодняшнюю политическую ситуацию на этой «пограничной территории»?

- Нам, конечно, нравится сравнивать себя с другими. Но я считаю, что мы выглядим не хуже наших соседей, даже финнов. Мы просто гораздо требовательнее к своей политической элите, которая часто несдержанна и обычно не обладает достаточными навыками для решения действительно серьёзных государственных вопросов. Многое определяется приближающимися выборами.

Даже то, что над нами сейчас летают дроны, показывает наше собственное отношение к себе — кто мы, чего хотим и как боремся. Эти залёты дронов для нас сейчас как уроки. Если бы их не было, мы бы ничему не научились. Сейчас мы видим свои слабые места. В Латгалии сейчас неспокойно, но с точки зрения обучения это идёт нам на пользу.

- Остаётся только надеяться, что эти дроны не причинят вреда.

- Пока нам везёт. Если бы резекненский дрон попал в многоквартирный дом, мы бы на всё это смотрели совсем иначе. Ясно, что со стороны России могут быть разные провокации. Если бы я был русским, я бы этими дронами держал Латгалию в постоянном стрессе.

Неотвеченных вопросов пока очень много. Что делать со школами и детскими садами? Где у нас убежища? Их нет! Вот такая сейчас реальность. Многие люди спрашивают меня: что делать? У меня нет ответа.

- Наше правительство пало не только из-за собственных нелепых действий, но и из-за дронов. Что должна делать новая власть за эти несколько месяцев до выборов?

- Что ж, правительство заявляет, что оборона — приоритет. Но руководство Министерством обороны могло бы осуществляться с гораздо большим привлечением военной экспертизы. Хотя бы на уровне советников. Министр не обязательно должен быть военным, но связь с военной средой должна быть серьёзной.

Для п нового правительства я не предвижу лёгких дней, потому что накопилось огромное количество запущенных вопросов и проблем, которые годами не решались, а лишь иногда немного приглушались. Это можно сравнить с пожаром в болоте: время от времени где-то вырывается дым, огонь тушат, но внизу всё продолжает тлеть. Это касается и «Rail Baltica», и «airBaltic». Эти проблемы сильно запущены.

Какой бы премьер ни пришёл, у него не будет огромных финансовых ресурсов, чтобы исправить всё это. А ещё впереди выборы. Насколько активно и ответственно политические силы готовы взяться за эти вопросы? Новым министрам и партиям ведь нужны рейтинги. Партии будут жёстко конкурировать между собой. Например, «Объединённый список» и СЗК — у них электорат во многом похож. Делить министерства будет непросто. Предстоит принимать решения по фундаментальным вопросам.

Конечно, новое, пусть и временное, правительство лучше, чем так называемое техническое.

Главный вопрос: где взять деньги? Последние годы мы в основном занимались заимствованиями. Как мы потом, через пару лет, сведём концы с концами? Экономика растёт не так быстро, как хотелось бы, денег в бюджет поступает недостаточно.

- Умеет ли латыш приспосабливаться к быстрым технологическим изменениям?

- Думаю, да. Взять хотя бы искусственный интеллект. Я видел рейтинг, где Латвия занимает пятое место в мире (в пересчёте на количество жителей) по использованию приложений с искусственным интеллектом. Литва и Эстония тоже входят в десятку.

При этом я отношусь к этому довольно консервативно. Думаю, у большой части людей скоро «отключатся мозги», и они уже не смогут купить молоко в магазине без помощи искусственного интеллекта.

Но мы — любознательный народ, и эти новые технологии нас действительно интересуют. В этом плане я оптимист. А если ты не оптимист, то можно сразу сушить вёсла.

И ещё одна вещь, которую я всем говорю по поводу этих дронов. Это древняя мудрость предков: садите большие деревья возле дома. Чем больше деревьев у вашего дома, тем безопаснее ваша семья. Тогда дрон не сможет влететь прямо в дом. Давайте вспоминать мудрость предков — и тогда у нас всё будет в порядке.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Какие приоритеты будут у Домбравы на посту министра МВД?
Важно

Какие приоритеты будут у Домбравы на посту министра МВД?

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму
Важно

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму (1)

В Лондоне +33, в Испании +38 и это не предел: что ждёт Европу этим летом
Важно

В Лондоне +33, в Испании +38 и это не предел: что ждёт Европу этим летом

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Премьера переносится на неопределенный срок: артистам нездоровится

Новости Латвии 17:39

Новости Латвии 0 комментариев

В Театре Дайлес на неопределенное время отложили премьеру спектакля «Сон об осени» и несколько ближайших показов. Как сообщили в театре, причиной стали проблемы со здоровьем у актеров.

В Театре Дайлес на неопределенное время отложили премьеру спектакля «Сон об осени» и несколько ближайших показов. Как сообщили в театре, причиной стали проблемы со здоровьем у актеров.

Читать
Загрузка

Сломалось всё: и газонокосилка, и канализация. Как Кулбергс справится с государством?

Важно 17:20

Важно 0 комментариев

Последние недели стали для Андриса Кулбергса серьезным испытанием — переговоры о формировании нового правительства практически полностью выбили политика из привычного ритма жизни. «У меня все перепуталось — утро с вечером, день с ночью», — признался Кулбергс журналу “Privātā Dzīve”.

Последние недели стали для Андриса Кулбергса серьезным испытанием — переговоры о формировании нового правительства практически полностью выбили политика из привычного ритма жизни. «У меня все перепуталось — утро с вечером, день с ночью», — признался Кулбергс журналу “Privātā Dzīve”.

Читать

Собаки нашли то, что годами скрывалось под землёй. И теперь это помогает наук

Животные 17:18

Животные 0 комментариев

Пока одни заводят собак для прогулок и селфи, другие отправляются с ними в лес искать сокровища. Буквально.

Пока одни заводят собак для прогулок и селфи, другие отправляются с ними в лес искать сокровища. Буквально.

Читать

Конгресвумен: цельное молоко в школах — это намёк на превосходство белой расы. Америка сходит с ума?

Мир 17:16

Мир 0 комментариев

По мнению одного из членов Конгресса от Демократической партии, разрешение американским школьникам пить цельное молоко в школе является намеком на идеологию превосходства белой расы.

По мнению одного из членов Конгресса от Демократической партии, разрешение американским школьникам пить цельное молоко в школе является намеком на идеологию превосходства белой расы.

Читать

«Когда получим, рассмотрим»: запрос на выдачу Латвии Антонова пока не дошел

ЧП и криминал 17:12

ЧП и криминал 0 комментариев

После сообщений о том, что Латвия попросит Литву выдать совладельца обанкротившегося банка Latvijas Krajbanka (принадлежавшего обанкротившемуся литовскому банку Snoras) Владимира Антонова, генеральный прокурор страны говорит, что Литва пока не получала такого запроса и примет решение только после его получения.

После сообщений о том, что Латвия попросит Литву выдать совладельца обанкротившегося банка Latvijas Krajbanka (принадлежавшего обанкротившемуся литовскому банку Snoras) Владимира Антонова, генеральный прокурор страны говорит, что Литва пока не получала такого запроса и примет решение только после его получения.

Читать

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму

Важно 16:45

Важно 0 комментариев

 Налоговая и таможенная полиция продолжает фиксировать случаи, когда жители Латвии привозят из поездок в Египет, Турцию и другие страны успокоительные препараты, включая снотворные и обезболивающие. Однако содержащийся в некоторых из них компонент eszopiclone в Латвии включен в список запрещенных веществ, поэтому ввоз таких медикаментов через границу страны считается уголовным преступлением — независимо от количества препаратов и типа багажа.

 Налоговая и таможенная полиция продолжает фиксировать случаи, когда жители Латвии привозят из поездок в Египет, Турцию и другие страны успокоительные препараты, включая снотворные и обезболивающие. Однако содержащийся в некоторых из них компонент eszopiclone в Латвии включен в список запрещенных веществ, поэтому ввоз таких медикаментов через границу страны считается уголовным преступлением — независимо от количества препаратов и типа багажа.

Читать

А что делать, если дроны прилетят в праздник? Хороший вопрос от самоуправлений

Новости Латвии 16:40

Новости Латвии 0 комментариев

Государство должно установить четкий механизм действий в случае угрозы воздушному пространству во время массовых мероприятий, заявили представители Латгале и других самоуправлений на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник.

Государство должно установить четкий механизм действий в случае угрозы воздушному пространству во время массовых мероприятий, заявили представители Латгале и других самоуправлений на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник.

Читать