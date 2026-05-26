На детей кричали, таскали за волосы и лишали еды — Францию потряс школьный скандал

Под следствием оказались сотрудники внеклассного присмотра — так называемые школьные мониторы, которые следят за детьми во время обеденных перерывов, продлёнок и дневного отдыха.

По данным прокуратуры Парижа, расследование затронуло 84 детских сада, около 20 начальных школ и примерно десять центров дневного пребывания.

Только за первые месяцы 2026 года от работы были отстранены 78 сотрудников системы внеклассного присмотра. В отношении 31 человека проверяются подозрения в действиях сексуализированного характера.

По словам адвокатов семей, среди пострадавших есть дети трёх-четырёх лет.

Согласно заявлениям родителей и общественных организаций, дети могли сталкиваться с агрессивным поведением взрослых. Среди озвученных обвинений — крики, толчки, таскание за волосы, лишение еды и принудительное кормление.

Самые тяжёлые уголовные дела связаны с подозрениями в сексуализированном насилии.

«Это колоссальный скандал», — заявил адвокат Флориан Ластель, представляющий интересы части семей.

Родительские объединения утверждают, что жалобы поступали годами, однако проблемы нередко объясняли отдельными случаями.

Отдельные вопросы вызывает и система найма сотрудников. Мониторов во Франции часто набирают муниципальные структуры, при этом именно эти работники остаются с детьми вне школьных уроков.

Новый мэр Парижа Эммануэль Грегуар признал существование серьёзной проблемы и объявил о выделении 20 миллионов евро на проверку системы, изменение правил найма и дополнительное обучение персонала.

Первые судебные процессы могут начаться уже в ближайшие недели.