На детей кричали, таскали за волосы и лишали еды — Францию потряс школьный скандал

Редакция PRESS 26 мая, 2026 13:21

Французская система школьного образования оказалась в центре громкого скандала. В Париже расследуют более 100 заявлений о жестоком обращении с детьми и возможных сексуализированных преступлениях против несовершеннолетних.

Под следствием оказались сотрудники внеклассного присмотра — так называемые школьные мониторы, которые следят за детьми во время обеденных перерывов, продлёнок и дневного отдыха.

По данным прокуратуры Парижа, расследование затронуло 84 детских сада, около 20 начальных школ и примерно десять центров дневного пребывания.

Только за первые месяцы 2026 года от работы были отстранены 78 сотрудников системы внеклассного присмотра. В отношении 31 человека проверяются подозрения в действиях сексуализированного характера.

По словам адвокатов семей, среди пострадавших есть дети трёх-четырёх лет.

Согласно заявлениям родителей и общественных организаций, дети могли сталкиваться с агрессивным поведением взрослых. Среди озвученных обвинений — крики, толчки, таскание за волосы, лишение еды и принудительное кормление.

Самые тяжёлые уголовные дела связаны с подозрениями в сексуализированном насилии.

«Это колоссальный скандал», — заявил адвокат Флориан Ластель, представляющий интересы части семей.

Родительские объединения утверждают, что жалобы поступали годами, однако проблемы нередко объясняли отдельными случаями.

Отдельные вопросы вызывает и система найма сотрудников. Мониторов во Франции часто набирают муниципальные структуры, при этом именно эти работники остаются с детьми вне школьных уроков.

Новый мэр Парижа Эммануэль Грегуар признал существование серьёзной проблемы и объявил о выделении 20 миллионов евро на проверку системы, изменение правил найма и дополнительное обучение персонала.

Первые судебные процессы могут начаться уже в ближайшие недели.

Какие приоритеты будут у Домбравы на посту министра МВД?
Какие приоритеты будут у Домбравы на посту министра МВД?

В Лондоне +33, в Испании +38 и это не предел: что ждёт Европу этим летом
В Лондоне +33, в Испании +38 и это не предел: что ждёт Европу этим летом

Смертельный сюрприз: из региональной дороги вылезли… брёвна
Смертельный сюрприз: из региональной дороги вылезли… брёвна (1)

Премьера переносится на неопределенный срок: артистам нездоровится

Новости Латвии 17:39

В Театре Дайлес на неопределенное время отложили премьеру спектакля «Сон об осени» и несколько ближайших показов. Как сообщили в театре, причиной стали проблемы со здоровьем у актеров.

Сломалось всё: и газонокосилка, и канализация. Как Кулбергс справится с государством?

Важно 17:20

Последние недели стали для Андриса Кулбергса серьезным испытанием — переговоры о формировании нового правительства практически полностью выбили политика из привычного ритма жизни. «У меня все перепуталось — утро с вечером, день с ночью», — признался Кулбергс журналу “Privātā Dzīve”.

Собаки нашли то, что годами скрывалось под землёй. И теперь это помогает наук

Животные 17:18

Пока одни заводят собак для прогулок и селфи, другие отправляются с ними в лес искать сокровища. Буквально.

Конгресвумен: цельное молоко в школах — это намёк на превосходство белой расы. Америка сходит с ума?

Мир 17:16

По мнению одного из членов Конгресса от Демократической партии, разрешение американским школьникам пить цельное молоко в школе является намеком на идеологию превосходства белой расы.

«Когда получим, рассмотрим»: запрос на выдачу Латвии Антонова пока не дошел

ЧП и криминал 17:12

После сообщений о том, что Латвия попросит Литву выдать совладельца обанкротившегося банка Latvijas Krajbanka (принадлежавшего обанкротившемуся литовскому банку Snoras) Владимира Антонова, генеральный прокурор страны говорит, что Литва пока не получала такого запроса и примет решение только после его получения.

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму

Важно 16:45

 Налоговая и таможенная полиция продолжает фиксировать случаи, когда жители Латвии привозят из поездок в Египет, Турцию и другие страны успокоительные препараты, включая снотворные и обезболивающие. Однако содержащийся в некоторых из них компонент eszopiclone в Латвии включен в список запрещенных веществ, поэтому ввоз таких медикаментов через границу страны считается уголовным преступлением — независимо от количества препаратов и типа багажа.

А что делать, если дроны прилетят в праздник? Хороший вопрос от самоуправлений

Новости Латвии 16:40

Государство должно установить четкий механизм действий в случае угрозы воздушному пространству во время массовых мероприятий, заявили представители Латгале и других самоуправлений на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник.

