Были допущены ошибки: Швинка о том, чего не сделал на своем посту

Редакция PRESS 26 мая, 2026 13:12

Министр сообщения уходящего в отставку правительства Атис Швинка ("Прогрессивные") назвал среди задач, не выполненных им на посту министра сообщения, закон о портах и вопросы общественного транспорта.

Швинка заявил агентству ЛЕТА, что самокритично оценивает управление железнодорожным проектом "Rail Baltica", отметив, что в столь масштабном проекте изменения и улучшения внедряются медленно, поэтому "всегда есть возможность работать лучше".

Он также отметил, что одной из самых сложных проблем в отрасли остается общественный транспорт. По словам Швинки, при заключении долгосрочных договоров с частными перевозчиками в прошлом были допущены ошибки, из-за чего часть обязательств оказалась невыполнимой. В результате перевозчики ежегодно запрашивают дополнительное финансирование, обосновывая это различными аргументами, по которым сложно достичь согласия.

"Это большая, сложная работа, которую я пытался решить, найдя деньги на цифровизацию, чтобы можно было точнее собирать данные. Счетчики пассажиров и кассовые системы будут внедрены в следующем году. Возможно, мне не до конца удалось упорядочить вопрос общественного транспорта", - признал Швинка.

Он также отметил, что за время его работы на посту министра сообщения не удалось принять закон о портах. По словам Швинки, в прошлом году Кабинет министров одобрил соответствующий законопроект, однако в Сейм поступило большое количество противоречивых предложений, из-за чего сторонам не удалось достичь компромисса.

На вопрос, каковы будут главные задачи нового министра сообщения, Швинка ответил, что в течение этих четырех месяцев до выборов министру сообщения необходимо ежедневно пристально следить за всеми сферами - и дорогами, и железной дорогой, и портами.

Он также напомнил, что до конца мая латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" должна представить бизнес-план и стратегический план. "Если бы я был министром, я бы критически ознакомился с этим планом и оценил, нужно ли что-то уточнять, чтобы дальше можно было ознакомить с ним Кабинет министров", - добавил Швинка.

Он добавил, что лично следит за выделенным "airBaltic" займом и данными о денежных потоках, и выразил надежду, что то же будет делать и новый министр. ""airBaltic" должна оставаться сильным национальным перевозчиком, но также необходимы большая ответственность и критичность в процессе принятия смелых решений, чтобы предприятие было самодостаточным", - подчеркнул Швинка.

По мнению Швинки, в проекте "Rail Baltica" необходимо четкое видение в отношении строительства основной трассы, моста через Даугаву и финансирования из следующего многолетнего бюджета Европейского союза. Он также подчеркнул, что реализация проекта должна идти в соответствии с планом, включая строительство соединения между Рижским центральным вокзалом и аэропортом.

Среди крупнейших достижений в сфере автодорог Швинка назвал реконструкцию моста через Салацу в Салацгриве, обновление моста Виенибас в Даугавпилсе, перестройку дороги к Селийскому полигону на участке от Даудзевы до Сунаксте, а также ремонт нескольких региональных автодорог.

В железнодорожной сфере среди крупнейших достижений Швинка отметил модернизационные работы, перераспределение финансирования на создание более чем 40 пешеходных переходов через железнодорожные пути, а также реализацию проекта поездов BEMU.

Говоря об авиационной отрасли, он подчеркнул, что в Рижском аэропорту были усилены системы защиты от дронов, продолжается строительство новой диспетчерской вышки, а также укреплено сотрудничество с Национальными вооруженными силами Латвии.

Говоря об "airBaltic", министр подчеркнул, что удалось изменить систему управления авиакомпанией, усилить контроль и оптимизацию расходов, а также начать работу над новым бизнес-планом. По его словам, это необходимо для дальнейшего упорядочения финансов и формирования четкого видения того, как "airBaltic" сможет стать самодостаточной.

Комментируя проект "Rail Baltica", Швинка отметил, что в прошлом году началось строительство основной трассы: работы уже ведутся на первых 30 километрах, а для еще 52 километров обеспечено конкретное финансирование.

"Мы можем продемонстрировать Европе явное продвижение вперед. Кроме того, я инициировал проверку с привлечением внешнего консультанта для оценки заключенных договоров, закупок и обязательств, а также для улучшения управления и снижения затрат", - пояснил Швинка, добавив, что оценка будет завершена этим летом.

Он подтвердил, что планирует вернуться в Сейм. Таким образом, мандат депутата Сейма потеряет Лига Раснача ("Прогрессивные").

В Театре Дайлес на неопределенное время отложили премьеру спектакля «Сон об осени» и несколько ближайших показов. Как сообщили в театре, причиной стали проблемы со здоровьем у актеров.

Последние недели стали для Андриса Кулбергса серьезным испытанием — переговоры о формировании нового правительства практически полностью выбили политика из привычного ритма жизни. «У меня все перепуталось — утро с вечером, день с ночью», — признался Кулбергс журналу "Privātā Dzīve".

Пока одни заводят собак для прогулок и селфи, другие отправляются с ними в лес искать сокровища. Буквально.

По мнению одного из членов Конгресса от Демократической партии, разрешение американским школьникам пить цельное молоко в школе является намеком на идеологию превосходства белой расы.

После сообщений о том, что Латвия попросит Литву выдать совладельца обанкротившегося банка Latvijas Krajbanka (принадлежавшего обанкротившемуся литовскому банку Snoras) Владимира Антонова, генеральный прокурор страны говорит, что Литва пока не получала такого запроса и примет решение только после его получения.

 Налоговая и таможенная полиция продолжает фиксировать случаи, когда жители Латвии привозят из поездок в Египет, Турцию и другие страны успокоительные препараты, включая снотворные и обезболивающие. Однако содержащийся в некоторых из них компонент eszopiclone в Латвии включен в список запрещенных веществ, поэтому ввоз таких медикаментов через границу страны считается уголовным преступлением — независимо от количества препаратов и типа багажа.

Государство должно установить четкий механизм действий в случае угрозы воздушному пространству во время массовых мероприятий, заявили представители Латгале и других самоуправлений на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник.

