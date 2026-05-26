Проверим систему! На следующей неделе нам снова пришлют оповещения и включат сирены

Для проверки работы государственной системы раннего оповещения во вторник, 2 июня, с 10:00 до 10:10 по всей стране на три минуты ГПСС включит сирены тревоги и разошлет на смартфоны жителей сотовые оповещения о причине включения сирен тревоги.

Во время проверки сирен тревоги в течение трех минут будет звучать волнообразный сигнал: сирена будет работать пять секунд, после чего последует пауза, и такой цикл будет повторяться на протяжении всей проверки. Проверка проводится для выявления возможных повреждений, технических неисправностей сирен, а также для выяснения слышимости звукового сигнала.

Одновременно с проверкой сирен тревоги на смартфоны по всей Латвии по сотовой сети будет разослано оповещение с информацией о проверке.

До сих пор сотовые оповещения о различных угрозах в основном рассылались только на отдельных территориях Латвии. Поэтому важно проверить техническую исправность системы, разослав оповещение по сотовой сети на смартфоны по всей территории Латвии, обосновывают свои действия в ГПСС.

Хотя ожидается, что оповещение по сотовой сети получит большая часть жителей Латвии, оно может быть не доставлено, если в настройках телефона отключено получение такого рода уведомлений, модель телефона не предусматривает получение оповещений по сотовой сети или на телефоне не установлены последние обновления программного обеспечения.

ГПСС напоминает, что сотовое вещание является одной из составляющих государственной системы раннего оповещения - это эффективный и современный инструмент для оповещения общества в чрезвычайных ситуациях, который позволяет государству передавать жителям важные сообщения в течение нескольких минут.

ГПСС поясняет, что в этот день у жителей нет причин для беспокойства и никаких дальнейших действий не требуется, поскольку это очередная проверка работы сирен тревоги и системы сотового вещания.

Если жители заранее не были предупреждены о проверке сирен, услышав сигнал тревоги, им следует включить телевизор, радиоприемник или другие устройства для приема информации, например радио на мобильном телефоне, чтобы получить сведения о причине включения сирен и дальнейших необходимых действиях.