Проверим систему! На следующей неделе нам снова пришлют оповещения и включат сирены

Редакция PRESS 26 мая, 2026 13:19

Новости Латвии 0 комментариев

На следующей неделе, 2 июня, по всей Латвии будут включены сирены тревоги и разосланы оповещения по сотовой сети, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Для проверки работы государственной системы раннего оповещения во вторник, 2 июня, с 10:00 до 10:10 по всей стране на три минуты ГПСС включит сирены тревоги и разошлет на смартфоны жителей сотовые оповещения о причине включения сирен тревоги.

Во время проверки сирен тревоги в течение трех минут будет звучать волнообразный сигнал: сирена будет работать пять секунд, после чего последует пауза, и такой цикл будет повторяться на протяжении всей проверки. Проверка проводится для выявления возможных повреждений, технических неисправностей сирен, а также для выяснения слышимости звукового сигнала.

Одновременно с проверкой сирен тревоги на смартфоны по всей Латвии по сотовой сети будет разослано оповещение с информацией о проверке.

До сих пор сотовые оповещения о различных угрозах в основном рассылались только на отдельных территориях Латвии. Поэтому важно проверить техническую исправность системы, разослав оповещение по сотовой сети на смартфоны по всей территории Латвии, обосновывают свои действия в ГПСС.

Хотя ожидается, что оповещение по сотовой сети получит большая часть жителей Латвии, оно может быть не доставлено, если в настройках телефона отключено получение такого рода уведомлений, модель телефона не предусматривает получение оповещений по сотовой сети или на телефоне не установлены последние обновления программного обеспечения.

ГПСС напоминает, что сотовое вещание является одной из составляющих государственной системы раннего оповещения - это эффективный и современный инструмент для оповещения общества в чрезвычайных ситуациях, который позволяет государству передавать жителям важные сообщения в течение нескольких минут.

ГПСС поясняет, что в этот день у жителей нет причин для беспокойства и никаких дальнейших действий не требуется, поскольку это очередная проверка работы сирен тревоги и системы сотового вещания.

Если жители заранее не были предупреждены о проверке сирен, услышав сигнал тревоги, им следует включить телевизор, радиоприемник или другие устройства для приема информации, например радио на мобильном телефоне, чтобы получить сведения о причине включения сирен и дальнейших необходимых действиях.

Смертельный сюрприз: из региональной дороги вылезли… брёвна
Смертельный сюрприз: из региональной дороги вылезли… брёвна (1)

«Есть даже такие апокалиптические сценарии»: Раев делает прогноз на зиму
«Есть даже такие апокалиптические сценарии»: Раев делает прогноз на зиму

В Лондоне +33, в Испании +38 и это не предел: что ждёт Европу этим летом
В Лондоне +33, в Испании +38 и это не предел: что ждёт Европу этим летом

Премьера переносится на неопределенный срок: артистам нездоровится

В Театре Дайлес на неопределенное время отложили премьеру спектакля «Сон об осени» и несколько ближайших показов. Как сообщили в театре, причиной стали проблемы со здоровьем у актеров.

Сломалось всё: и газонокосилка, и канализация. Как Кулбергс справится с государством?

Последние недели стали для Андриса Кулбергса серьезным испытанием — переговоры о формировании нового правительства практически полностью выбили политика из привычного ритма жизни. «У меня все перепуталось — утро с вечером, день с ночью», — признался Кулбергс журналу “Privātā Dzīve”.

Собаки нашли то, что годами скрывалось под землёй. И теперь это помогает наук

Пока одни заводят собак для прогулок и селфи, другие отправляются с ними в лес искать сокровища. Буквально.

Конгресвумен: цельное молоко в школах — это намёк на превосходство белой расы. Америка сходит с ума?

По мнению одного из членов Конгресса от Демократической партии, разрешение американским школьникам пить цельное молоко в школе является намеком на идеологию превосходства белой расы.

«Когда получим, рассмотрим»: запрос на выдачу Латвии Антонова пока не дошел

После сообщений о том, что Латвия попросит Литву выдать совладельца обанкротившегося банка Latvijas Krajbanka (принадлежавшего обанкротившемуся литовскому банку Snoras) Владимира Антонова, генеральный прокурор страны говорит, что Литва пока не получала такого запроса и примет решение только после его получения.

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму

 Налоговая и таможенная полиция продолжает фиксировать случаи, когда жители Латвии привозят из поездок в Египет, Турцию и другие страны успокоительные препараты, включая снотворные и обезболивающие. Однако содержащийся в некоторых из них компонент eszopiclone в Латвии включен в список запрещенных веществ, поэтому ввоз таких медикаментов через границу страны считается уголовным преступлением — независимо от количества препаратов и типа багажа.

А что делать, если дроны прилетят в праздник? Хороший вопрос от самоуправлений

Государство должно установить четкий механизм действий в случае угрозы воздушному пространству во время массовых мероприятий, заявили представители Латгале и других самоуправлений на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник.

