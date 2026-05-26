Без связи не останемся? Мобильные операторы подготовились к чрезвычайным ситуациям

Представитель оператора мобильной связи "Tele2" Оскар Фирманис сообщил агентству ЛЕТА, что у компании есть план по обеспечению непрерывности деятельности в различных кризисных ситуациях, который регулярно обновляется и совершенствуется, в том числе с учетом последних событий, связанных с угрозами в воздушном пространстве. На различных учениях также разыгрывались сценарии угроз, создаваемых дронами для инфраструктуры операторов.

Например, учась на опыте украинских операторов, "Tele2" продолжает оснащать базовые станции современными литиевыми аккумуляторами, которые способны дольше обеспечивать мобильную связь в случае перебоев с электроснабжением. В этом году планируется оснастить такими аккумуляторами около 200 базовых станций, что означает, что к концу года литиевыми аккумуляторами будет оснащена уже треть всех базовых станций.

Кроме того, "Tele2" постоянно сотрудничает с ответственными государственными учреждениями, чтобы обеспечить согласованность планов действий компании и их соответствие самым высоким стандартам безопасности.

Руководитель процессов внутренней безопасности "Bite Latvija" Херманис Эриньш сообщил агентству ЛЕТА, что положительно оценивает разработанные Центром кризисного управления в сотрудничестве с оперативными службами и отраслевыми министерствами руководящие принципы для учреждений по использованию сотового вещания, в том числе матрицу действий, которая дает ясный и практический обзор действий в случае угрозы воздушному пространству.

Как у держателя критической инфраструктуры у "Bite Latvija" уже разработаны планы по обеспечению непрерывности деятельности в чрезвычайных ситуациях, и утвержденные руководящие принципы на случай угрозы существенно не влияют на их реализацию, однако служат важной поддержкой для совершенствования внутренних алгоритмов действий и информирования сотрудников в ситуациях угрозы воздушному пространству.

Эриньш пояснил, что в заботе о безопасности и информированности сотрудников на основе разработанных руководящих принципов и планов действий "Bite Latvija" на этой неделе в Риге и Резекне планирует активно информировать сотрудников о действиях в случае угрозы. В очных учениях в Риге в том числе примут участие представители Национальных вооруженных сил и Государственной пожарно-спасательной службы, чтобы ответить на вопросы сотрудников.

Представитель LMT Валдис Ялинскис отметил, что группа LMT ежегодно осуществляет стратегические инвестиции в физическую и кибербезопасность, улучшая технологическую инфраструктуру и совершенствуя внутренние процессы. Компания постоянно внедряет и модернизирует решения в области кибербезопасности, такие как брандмауэры, различные системы мониторинга, технологии шифрования данных, решения для обеспечения высокой доступности и резервного копирования данных, механизмы контроля доступа и другие элементы кибербезопасности.

Параллельно развиваются и совершенствуются внутренние процессы, прямо и косвенно влияющие на физическую устойчивость сети и кибербезопасность, включая регулярные внутренние и внешние аудиты безопасности, тесты на безопасность, контроль качества разработки и функционирования информационных систем, планирование и тестирование непрерывности услуг и инфраструктуры, надзор за цепочками поставок, а также обучение сотрудников. Эти меры обеспечивают высокий уровень безопасности LMT, способствуя надежности и устойчивости систем.

У группы LMT разработаны и протестированы планы по обеспечению непрерывности работы сети в случае различных кризисов, и угроза воздушному пространству - лишь один из них. Как только обнаруживаются сбои в работе сетей мобильной связи, принимаются меры для их немедленного устранения. Фактически все базовые станции в сети LMT оснащены аккумуляторами, которые обеспечивают работу базовых станций в течение нескольких часов даже в ситуациях, когда подача электроэнергии прервана, например, из-за бури или другого внешнего воздействия.

Кроме того, в критических точках сети на базовых станциях со значительной нагрузкой дополнительно размещены дизельные генераторы. Однако разместить их везде невозможно, так как базовые станции находятся не только на вышках, но и на крышах различных зданий с ограниченной площадью и несущей способностью. В дополнение к стационарным генераторам LMT использует передвижные генераторы, с помощью которых обеспечивает электропитание базовых станций в случаях, когда аккумуляторы разрядились, а перерыв в электроснабжении затягивается. Однако для обеспечения работы сети связи, независимо от различных дополнительных источников энергии, очень важно, чтобы АО "Sadales tīkls" и АО "Augstsprieguma tīkls" (AST) быстро реагировали и восстанавливали работу поврежденной электросети. Поэтому LMT тесно сотрудничает с обеими этими компаниями для устранения аварий в сети.

LMT еще в 2023 году совместно с 13-м пехотным батальоном 1-й Рижской бригады Земессардзе создал отдельное подразделение Земессардзе LMT, в котором служат сотрудники компании, знающие именно инфраструктуру LMT и способные ее обслуживать и защищать в кризисной ситуации. В мае этого года критически важный персонал LMT и подразделение Земессардзе LMT приняли участие в учениях Земессардзе "Sakta 2026" в Латгале, целью которых была проверка сотрудничества предприятий критической инфраструктуры и Земессардзе. На этих учениях LMT развернул передвижную базовую станцию, которая используется для восстановления связи в местах, где она нарушена. Результаты подтвердили, что критически важный персонал LMT и подразделение Земессардзе способны совместно оперативно действовать в кризисных условиях и что механизм сотрудничества с AST и "Sadales tīkls" работает. В то же время учения позволили выявить аспекты для дальнейшего совершенствования.

У группы LMT разработаны руководящие принципы действий в случае угрозы воздушному пространству также для сотрудников, которые не принимают непосредственного участия в обеспечении устойчивости сети, а работают в офисном здании и центрах обслуживания клиентов.