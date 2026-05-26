В Бельгии школьный автобус столкнулся с поездом: есть погибшие

Авария произошла в 8:08 в коммуне Бюггенхаут, расположенной в 40 км к западу от Брюсселя. В полиции сообщили, что в момент столкновения в автобусе находились девять человек: семь детей, а также водитель и сопровождающий. Несовершеннолетние пассажиры посещали школу Richtpunt Campus Buggenhout для детей с особенностями развития.

Около 100 пассажиров поезда эвакуировали. Один из них в шоковом состоянии, ему оказывают помощь, указывает Фламандская организация радио и телевизионного вещания (VRT), которая ссылается на данные официального источника.

В момент аварии железнодорожный переезд был закрыт

По предварительным данным, во время столкновения переезд был закрыт, однако точные обстоятельства авария пока не известны. "Шлагбаумы были опущены, светофор горел красным. Мы не знаем, как могла произойти авария. Это предстоит расследовать полиции и прокуратуре", - приводит VRT слова Томаса Бакена, представителя бельгийского оператора железных дорог Infrabel. Он отметил, что машинист предпринял экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

После столкновение движение на этом участке железнодорожных путей приостановили.