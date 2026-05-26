В Бельгии школьный автобус столкнулся с поездом: есть погибшие

Редакция PRESS 26 мая, 2026 15:54

Мир

Scanpix (Photo by DIRK WAEM / BELGA / AFP) / Belgium OUT

Двое детей и двое взрослых погибли в результате столкновения поезда и микроавтобуса, используемого для перевозок школьников, утром во вторник, 26 мая. Об этом сообщает бельгийско-люксембургский телеканал RTL TVI со ссылкой на министра транспорта Жан-Люка Крюка.

Авария произошла в 8:08 в коммуне Бюггенхаут, расположенной в 40 км к западу от Брюсселя. В полиции сообщили, что в момент столкновения в автобусе находились девять человек: семь детей, а также водитель и сопровождающий. Несовершеннолетние пассажиры посещали школу Richtpunt Campus Buggenhout для детей с особенностями развития.

Около 100 пассажиров поезда эвакуировали. Один из них в шоковом состоянии, ему оказывают помощь, указывает Фламандская организация радио и телевизионного вещания (VRT), которая ссылается на данные официального источника.

В момент аварии железнодорожный переезд был закрыт

По предварительным данным, во время столкновения переезд был закрыт, однако точные обстоятельства авария пока не известны. "Шлагбаумы были опущены, светофор горел красным. Мы не знаем, как могла произойти авария. Это предстоит расследовать полиции и прокуратуре", - приводит VRT слова Томаса Бакена, представителя бельгийского оператора железных дорог Infrabel. Он отметил, что машинист предпринял экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

После столкновение движение на этом участке железнодорожных путей приостановили.

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму
В Лондоне +33, в Испании +38 и это не предел: что ждёт Европу этим летом
Какие приоритеты будут у Домбравы на посту министра МВД?
Премьера переносится на неопределенный срок: артистам нездоровится

В Театре Дайлес на неопределенное время отложили премьеру спектакля «Сон об осени» и несколько ближайших показов. Как сообщили в театре, причиной стали проблемы со здоровьем у актеров.

Сломалось всё: и газонокосилка, и канализация. Как Кулбергс справится с государством?

Последние недели стали для Андриса Кулбергса серьезным испытанием — переговоры о формировании нового правительства практически полностью выбили политика из привычного ритма жизни. «У меня все перепуталось — утро с вечером, день с ночью», — признался Кулбергс журналу “Privātā Dzīve”.

Собаки нашли то, что годами скрывалось под землёй. И теперь это помогает наук

Пока одни заводят собак для прогулок и селфи, другие отправляются с ними в лес искать сокровища. Буквально.

Конгресвумен: цельное молоко в школах — это намёк на превосходство белой расы. Америка сходит с ума?

По мнению одного из членов Конгресса от Демократической партии, разрешение американским школьникам пить цельное молоко в школе является намеком на идеологию превосходства белой расы.

«Когда получим, рассмотрим»: запрос на выдачу Латвии Антонова пока не дошел

После сообщений о том, что Латвия попросит Литву выдать совладельца обанкротившегося банка Latvijas Krajbanka (принадлежавшего обанкротившемуся литовскому банку Snoras) Владимира Антонова, генеральный прокурор страны говорит, что Литва пока не получала такого запроса и примет решение только после его получения.

 Налоговая и таможенная полиция продолжает фиксировать случаи, когда жители Латвии привозят из поездок в Египет, Турцию и другие страны успокоительные препараты, включая снотворные и обезболивающие. Однако содержащийся в некоторых из них компонент eszopiclone в Латвии включен в список запрещенных веществ, поэтому ввоз таких медикаментов через границу страны считается уголовным преступлением — независимо от количества препаратов и типа багажа.

А что делать, если дроны прилетят в праздник? Хороший вопрос от самоуправлений

Государство должно установить четкий механизм действий в случае угрозы воздушному пространству во время массовых мероприятий, заявили представители Латгале и других самоуправлений на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник.

