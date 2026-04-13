Даугавпилс ищет себя на Сицилии. Прелатов в Сиракузах показал спектакль и искал туристов

Редакция PRESS 13 апреля, 2026 18:04

Новости Латвии

На прошлой неделе делегация Даугавпилсского самоуправления посетила Италию с рабочим визитом, чтобы укрепить международные контакты и наметить новые направления сотрудничества в культуре, образовании и развитии туризма, сообщили в самоуправлении.

Делегацию возглавил вице-мэр Даугавпилса Игорь Прелатов («Sarauj, Latgale!»). В поездке участвовали руководитель Департамента коммуникаций, туризма и административной поддержки Илга Самарина и помощница председателя думы Яна Кезика-Чижика. Во время визита прошли встречи с представителями самоуправлений Ното и Сиракуз, а Даугавпилсский театр показал зрителям на Сицилии спектакль «Загнанных лошадей пристреливают».

На встрече с мэром Ното Прелатов обсуждал возможности сотрудничества в сфере культуры и в других направлениях. В переговорах с мэром и вице-мэром Сиракуз стороны заявили о готовности расширять взаимодействие, отдельно выделив культурную и образовательную составляющие. В самоуправлении отмечают, что представителей Сиракуз заинтересовали образовательные возможности Даугавпилса, и были намечены перспективные направления совместных инициатив.

Самарина в ходе визита встречалась со специалистами туристической отрасли Сиракуз, чтобы обменяться опытом по формированию имиджа города, стратегиям развития туризма и укреплению международной узнаваемости. В разговоре подчёркивалась заинтересованность обеих сторон в более тесном сотрудничестве, с акцентом на синергию культуры и туризма.

В самоуправлении Даугавпилса заявили, что такие визиты дают импульс культурной сфере и одновременно открывают новые возможности для экономического, образовательного и туристического сотрудничества. В ближайшее время партнёры с Сицилии планируют приехать в Даугавпилс, чтобы продолжить диалог и закрепить сотрудничество

Комментарии (0)
Главные новости

Срочная новость. Зеленский едет в Берлин. Запланированы консультации между немецким и украинским правительствами

Мир 11:20

Мир

Ранее анонсировав старт переговоров о создании совместной системы ПВО Европы и Украины, Владимир Зеленский направился в Берлин на встречу с канцлером Германии Мерцем.

Слишком долго стали жить пенсионеры: Банк Латвии предупреждает об угрозе увеличения налогов

Новости Латвии 11:12

Новости Латвии

Банк Латвии (БЛ) предупреждает: если Сейм в этом или одном из следующих созывов примет решение о том, что жители смогут полностью или частично изымать средства второго пенсионного уровня до срока, то для выплаты государственных пенсий в прежнем объеме может потребоваться повысить ставку социального налога с нынешних 34% от зарплаты работающего до 39%.

Цой жив! Киноманов приглашают на весеннюю уборку на Километр (ВИДЕО)

Новости Латвии 11:12

Новости Латвии

Друзья-киноманы! В эту субботу 18 апреля к 13 часам всех приглашают на Километр у памятника Виктору Цою на субботник. Убрать площадку, помыть памятник...Об этом ф Фейсбуке сообщают организаторы группы Памятник Виктору Цою в Латвии / Piemiņas vieta Viktoram Cojam.

23,8 млрд. евро: американцы за эти деньги летают к Луне, а у нас пока только свая в Даугаве

Важно 11:04

Важно

"Строительство «Rail Baltica» обойдётся странам Балтии ровно столько же, сколько обошлась американцам ракета SLS в рамках программы «Артемида». Есть только одна нюанс: ракета NASA работает, успев дважды полететь на Луну и обратно, в то время как самым заметным элементом «Rail Baltica» является свая в Даугаве, - пишет Имант Лиепиньш на Pietiek.com.

Аж до 110: завтра на латвийских дорогах увеличат максимально разрешенную скорость

Важно 10:52

Важно

Водитель, берите на заметку - с завтрашнего дня, 15 апреля, на некоторых участках дорог Латвии увеличат максимально разрешенную скорость езды! Об этом сообщает Госполиция.

Ранняя клубника на латвийском прилавке: откуда она и есть ли от неё польза?

Важно 10:35

Важно

Часто можно услышать советы, что за сезон нужно съедать от 4 до 7 килограммов клубники: у нее очень много полезных свойств. Но всем ли подходит эта ягода? И много ли пользы в ранней привозной клубнике, которой с весны полно и в торговых сетях, и на рынках?

Барташевич все равно будет рядом с Тутиным: СМИ

Новости Латвии 10:34

Новости Латвии

В установленный законом срок - в течение двух месяцев после отстранения от должности многолетнего мэра Резекне Александра Барташевича ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ") - дума Резекне 10 апреля избрала новым председателем прежнего заместителя мэра Яниса Тутина ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ").

