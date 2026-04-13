Даугавпилс ищет себя на Сицилии. Прелатов в Сиракузах показал спектакль и искал туристов

Делегацию возглавил вице-мэр Даугавпилса Игорь Прелатов («Sarauj, Latgale!»). В поездке участвовали руководитель Департамента коммуникаций, туризма и административной поддержки Илга Самарина и помощница председателя думы Яна Кезика-Чижика. Во время визита прошли встречи с представителями самоуправлений Ното и Сиракуз, а Даугавпилсский театр показал зрителям на Сицилии спектакль «Загнанных лошадей пристреливают».

На встрече с мэром Ното Прелатов обсуждал возможности сотрудничества в сфере культуры и в других направлениях. В переговорах с мэром и вице-мэром Сиракуз стороны заявили о готовности расширять взаимодействие, отдельно выделив культурную и образовательную составляющие. В самоуправлении отмечают, что представителей Сиракуз заинтересовали образовательные возможности Даугавпилса, и были намечены перспективные направления совместных инициатив.

Самарина в ходе визита встречалась со специалистами туристической отрасли Сиракуз, чтобы обменяться опытом по формированию имиджа города, стратегиям развития туризма и укреплению международной узнаваемости. В разговоре подчёркивалась заинтересованность обеих сторон в более тесном сотрудничестве, с акцентом на синергию культуры и туризма.

В самоуправлении Даугавпилса заявили, что такие визиты дают импульс культурной сфере и одновременно открывают новые возможности для экономического, образовательного и туристического сотрудничества. В ближайшее время партнёры с Сицилии планируют приехать в Даугавпилс, чтобы продолжить диалог и закрепить сотрудничество