Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Парламентские выборы в Венгрии проходили как по партийным спискам, так и по одномандатным округам. После обработки почти 99% бюллетеней партия «Тиса» получает 138 мандатов из 199, что означает, что у нее скорее всего будет конституционное большинство...

...«Весенний ветер» — Tavaszi szél — возможно, самая известная венгерская народная песня. Незатейливую мелодию про пробуждение природы, любовь и печаль можно услышать на школьном празднике, за накрытым столом и на официальном мероприятии.

40 лет назад на переполненном будапештском стадионе ее напел Фредди Меркьюри, и эта запись входит в число иконических моментов истории Венгрии.

Казалось бы, ничто не может еще больше упрочить культовый статус этой песни. Но сейчас она имеет все шансы ко всему прочему стать и символом сейсмических изменений на венгерской политической сцене. Именно Tavaszi szél на протяжении последних двух лет по всей стране пели участники каждого из сотен предвыборных митингов Петера Мадьяра.

Сторонники Мадьяра часто сравнивают своего кумира с весенним ветром, который развеет гнилостный туман над болотом, в которое превратилась венгерская политика за 16 лет правления Виктора Орбана и его партии «Фидес». Скептики — говорят о слепом фанатизме «секты Мадьяра» и называют его выскочкой и пижоном, slim fit Jesus, в лучшем случае — более молодой и прокачанной версией нынешнего лидера Венгрии.

Вскоре после закрытия избирательных участков на парламентских выборах в Венгрии стало понятно, что партия «Тиса» Мадьяра значительно опережает «Фидес» Орбана. Сам Орбан признал поражение и поздравил своего оппонента всего через два часа после завершения голосования.

Би-би-си подробно рассказывает о Петере Мадьяре.

Элитное детство

Петер Мадьяр — кстати, в переводе с венгерского его фамилия действительно означает «венгр» — родился 16 марта 1981 года в Будапеште в семье, которую можно было бы смело назвать элитой венгерского общества.

Дедушкой Мадьяра был Эреш Пал — судья Верховного суда Венгрии и известная медиафигура этой страны в 1970-80-х. Пал был телезвездой — ведущим популярной передачи «Юридические дела», которую годами демонстрировали на государственном телевидении. Разбор Палом реальных судебных кейсов вошел в масс-культуру того времени, его узнавали на улицах и считали одним из влиятельнейших юристов страны.

Крестным отцом Петера Мадьяра был брат его бабушки, профессор права одного из будапештских университетов Ференц Мадл. В будущем он вступит в партию «Фидес», а в 2000–2005 годах будет занимать пост президента Венгрии.

Родители Мадьяра тоже были юристами. Поэтому неудивительно, что и сам Петер пошел изучать право в университет.

Но перед этим Мадьяр закончил элитную Пиаристскую католическую школу в центре Будапешта. Именно здесь, как Мадьяр много позже расскажет в интервью корреспонденту Би-би-си Нику Торпу, он впервые пересекся с Виктором Орбаном.

То ли в 1996, то ли в 1997 году лидер набирающей силу партии «Фидес» приехал в школу Мадьяра и выступил перед ее учениками. Сам Петер даже смог задать Орбану вопрос: почему он, еще недавно слывущий либеральным политиком, на глазах «правеет»? Орбан тогда ответил словами Черчилля: мол, это нормально в юности иметь левые политические взгляды, а во взрослом возрасте становиться консерватором.

Ответ Орбана убедил юного Мадьяра.

Уже будучи студентом Католического университета Петера Пазманя, Мадьяр вместе со своим тогдашним товарищем Гергеем Гуляшем так переживали поражение Орбана на парламентских выборах 2002 года, что в знак солидарности записались в его партию «Фидес».

Сегодня Гергей Гуляш занимает пост главы администрации Виктора Орбана и считается одним из самых могущественных людей в стране. С Мадьяром они не общаются.

А в 2005 году именно на вечеринке, организованным молодым преподавателем Гуляшем, Петер Мадьяр познакомился с 25-летней Юдит Варгой, выпускницей юридического факультета университета Мишкольца, которая проходила стажировку в одной из будапештских фирм. В следующем году они поженились, а в 2009-м пара переехала в Брюссель: Варга получила должность помощницы венгерского депутата Европарламента Яноша Адера. В 2012 году Адера избрали президентом Венгрии, но Варга осталась в Брюсселе и работала в офисах других евродепутатов от своей страны. Мадьяр в это время сначала был в декретном отпуске по уходу за ребенком, а потом работал на мелких должностях в структуре МИД Венгрии и в ее представительстве при ЕС.

Петер и Юдит

За сногсшибательными изменениями в венгерской политике — возвращением Виктора Орбана во власть в 2010-м, изменение им конституции в 2011-м, началом сворачивания демократии — Мадьяр наблюдал из Брюсселя. Позже он рассказывал, что вполне позитивно воспринимал централизацию власти и «закручивание гаек» Орбаном: после восьмилетнего правления леволиберальной коалиции и тяжелейшего удара по венгерской экономике кризиса 2008 года страна нуждалась в твердой руке. Осознание того, что Орбан по сути берет страну под личный контроль, пришло к нему намного позже.

В Будапешт Петер Мадьяр с семьей — на тот момент у него с Юдит Варгой родились трое сыновей — вернулись в 2018 году, когда Варге предложили должность госсекретаря по делам Евросоюза в администрации Виктора Орбана. В следующем году жена Мадьяра пошла на повышение: ее назначили министром юстиции, в сферу ее компетенций продолжали входить отношения Венгрии с ЕС. Отдельные наблюдатели допускали, что Варга входит в узкий круг представителей верхушки «Фидеса», которые могли бы рассматриваться в качестве возможных преемников Виктора Орбана.

Петер Мадьяр в это время занимал важные посты в различных государственных и связанных с государством учреждениях: возглавлял дирекцию по праву ЕС в одном из госбанков, был гендиректором Центра студенческих кредитов.

Мадьяр не раз пытался занять более высокие должности во власти, но безуспешно, пишет издание Politico.

«Ему всегда отказывали, потому что он был слишком амбициозен и независим, — цитирует издание политолога из Копенгагенского университета Миклоша Шюкешда, исследовавшего феномен Мадьяра. — Его амбиции были подавлены, и этот дисбаланс породил фрустрацию».

В марте 2023 года Петер Мадьяр и Юдит Варга объявили о разводе. «Наш брак был напряженным с обеих сторон», — скажет он позже в интервью Guardian.

Знаковое интервью

Примерно в это же время, в апреле 2023 года, президент страны Каталин Новак подписала указ о помиловании Эндре Коньи, бывшего заместителя директора детского дома в городе Бичке. Он вместе со своим начальником двумя годами ранее был приговорен к лишению свободы: директор детдома — за педофилию, Конья — за попытки скрыть преступления и давление на их жертв.

Информация о помиловании вышла на свет в начале февраля 2024 года и повергла в шок не только оппонентов Орбана, но и многих сторонников его партии «Фидес» — правой, консервативной силы, ратующей за традиционные ценности. Поначалу власть пыталась замять скандал, однако после серии критических публикаций в СМИ и акции протеста возле президентского дворца Каталин Новак в прямом эфире телевидения объявила о своей отставке. Об уходе из политики тут же заявила и Юдит Варга: в 2023-м она скрепила своей подписью президентский указ о помиловании Коньи, так что с формальной точки зрения тоже была причастна к этому решению.

Спустя неполные полтора часа после заявления Новак об отставке в довольно редко обновляющемся до того фейсбуке Петера Мадьяра появился пост, в котором он заявлял о своем уходе с постов в госкомпаниях по «не профессиональным причинам».

«Я ни минуты не хочу быть частью системы, в которой настоящие лидеры прячутся за женскими юбками… Я долго верил в идею национальной, суверенной, гражданской Венгрии [...], но сегодня мне пришлось окончательно осознать, что все это на самом деле — лишь красивая оболочка, которая служит двум целям: скрыть работу машины власти и обеспечить накопление колоссальных состояний», — говорилось в этом посте.

На следующий день Петер Мадьяр пришел в студию независимого ютуб-канала Partizan. Почти двухчасовое интервью превратило его из политика даже не второго, а третьего ряда в шеренгах партии «Фидес» в общенационального героя, воплощение вялых поисков венгерским обществом новых лидеров, которые отличались бы от пребывающих в глубоком идейном кризисе «старых оппозиционеров».

«Работать на благо страны»

Количество просмотров этого видео быстро достигло двух миллионов — фантастический результат для десятимиллионной Венгрии.

В этом интервью не прозвучало конкретных обвинений: Мадьяр скорее говорил о порочности и коррумпированности самой системы венгерской власти. Но это и без того было сенсацией для страны, в которой о грехах системы говорили записные оппозиционеры или, в лучшем случае, независимые СМИ.

Мадьяр же звучал не как революционер, а как разочаровавшийся инсайдер — человек, который знает, как работает венгерская система власти, как политика в ней переплетается со спецслужбами и бизнесом, и который не может дальше жить в этой неправильной системе координат.

Одним словом, интервью произвело фурор.

«Первые две недели [после этого интервью] были ужасными, потому что я потерял все, я просто остановил все в своей жизни… Это был очень негативный период. Но это продолжалось всего две недели. Потом началась другая история», — вспоминал Мадьяр позже.

Своеобразной «пробой пера» для Мадьяра стало 15 марта того же года, когда Венгрия отмечала День свободы. Мадьяр призвал соотечественников в этот день выйти на митинг на один из центральных проспектов Будапешта.

«По оценкам, число собравшихся составило 30 тысяч человек — больше, чем любая из оппозиционных партий могла собрать в одном месте за последние годы», — описывало масштаб мероприятия, неожиданный для самого Мадьяра, независимое издание Telex.

На этом митинге Мадьяр заявил, что собирается создать собственную политическую партию, присоединиться к которой смогут «все венгры доброй воли, желающие работать на благо своей страны».

Обвинения в насилии

Но еще до того, как реализовать свое обещание, в конце марта 2024 года Петер Мадьяр опубликовал сделанную в январе 2023 года, за два месяца до развода с Юдит Варгой, запись своего кухонного разговора с женой.

В разговоре Варга, которую не предупредили, что ее записывают, рассказывает мужу о «подчищании» прокуратурой неких чувствительных документов по важному коррупционному делу. Действующая на тот момент министр юстиции вслух признавала, что венгерская власть превратилась в мафиозную систему, из которой невозможно выйти просто так.

В снятом намного позже документальном фильме Мадьяр заявил, что в 2023-м он делал эту запись для страховки на случай, если он и Варга попадут в немилость к режиму, пишет Politico.

Запись дала оппонентам Орбана дополнительные аргументы в пользу утверждения о фундаментальной порочности выстроенной им системы государственной власти: о серьезных злоупотреблениях знали на самой ее верхушке, но ничего с этим не делали или ничего не могли с этим поделать.

Немедленно после публикации записи Юдит Варга заявила, что бывший супруг шантажировал ее обнародованием их разговора уже на протяжении года.

«Сейчас он использовал [запись] для достижения своих политических целей. Такой человек не заслуживает никакого доверия… Это сделал человек, которому я подарила троих сыновей… которому я с любовью и надеждой давала бесчисленные шансы начать все заново в течение ужасных лет насилия в отношениях», — написала она в фейсбуке.

Обвинения Варги в применении к ней физического насилия бывшим супругом подхватила провластная пресса. Главный пропагандистский рупор Орбана, газета Magyar Nemzet посвятила Мадьяру обширную статью под заголовком «Сопляк», в которой называла его, в частности, «нулем без палочки», достигшим всего в жизни благодаря жене, которая в конце концов его бросила.

Спустя три дня после начала скандала Петер Мадьяр ответил на обвинения Варги. В посте в фейсбуке он не отрицал того, что за 18 лет их отношения видали всякое, однако, написал он, «я никогда не поднимал руку на мать своих детей, а она на меня — много раз, и кулаком, и ногой, иногда при свидетелях, иногда за закрытыми дверями». Отдельно Мадьяр заявил о кампании дискредитации, которую запустила против него власть.

В любом случае, вся эта ситуация дала представителям власти возможность свести информационный ажиотаж вокруг Мадьяра в разряд новостей для желтой прессы.

В ответ на вопрос об отношении к Мадьяру Виктор Орбан в ту пору бросил: «Я занимаюсь управлением государством, а не мыльными операми».

И вообще тогда, весной 2024 года, казалось, что венгерские власти приняли стратегическое решение просто игнорировать этого «выскочку» в расчете на то, что его популярность спадет так же стремительно, как быстро и неожиданно он оказался в лучах славы.

«Один из давно приближенных к партии „Фидес“ людей охарактеризовал пребывание Мадьяра в центре общественного внимания как „дело на три дня“», — писала тогда Guardian.

Истоки «Тисы»

Тем временем Петер Мадьяр, как и обещал, обзавелся собственной партией. Наблюдатели в Будапеште вспоминают, что поначалу он подумывал о создании политической силы с нуля. Но против такого сценария играл тайминг: в начале июня 2024 года должны были состояться выборы в Европарламент. Мадьяр, стремительно набирающий популярность, собирался в них поучаствовать, но создать полноценную партию к этому времени не успевал физически.

Поэтому в начале апреля 2024 года Петер Мадьяр объявил, что он и его сторонники будут баллотироваться в парламент от партии «Уважение и свобода» (венгерская аббревиатура — ТИСА), зарегистрированной за четыре года до этого маргинальной политсилы, которую венгерские СМИ называли «партией двух человек».

Основали ее действительно пожилые приятели из курортного города Эгер, а вся активность «Тисы» до прихода в ее ряды Мадьяра сводилась к тому, что ее лидеры разъезжали по стране в фургоне, разрисованном венгерскими флагами, и выкладывали в YouTube любительские видео о своих странствиях.

Мадьяр рассказал журналистам, что вел переговоры с несколькими партиями, и немаловажным фактором, сыгравшим в пользу «Тисы», стало ее название, имеющее, по его словам, «позитивный и радостный оттенок в венгерской культуре и истории».

Тиса для венгров — это не просто река, это системообразующая водная артерия их государства, элемент национальной идентичности вроде Днепра для украинцев или Вислы для поляков. В свете того, что после 1920 года часть когда-то венгерских земель, по которым протекает Тиса, оказалась за пределами границ современного государства, эта река в какой-то степени стала символом памяти, ностальгии по утраченному прошлому.

В любом случае, спустя несколько дней после вхождения в руководство «Тисы» Мадьяр объявил о старте подбора команды и о начале большого предвыборного тура по стране.

Первые выборы

Когда будапештские наблюдатели говорят о главном факторе успеха Мадьяра, они, конечно, упоминают о банальной усталости венгерского общества от долгих лет правления Виктора Орбана. Но и несколько лет назад Орбан был по европейским меркам ветераном госуправления, однако тогда оппозиция не могла навязать ему борьбу.

Мадьяра, говорят венгерские эксперты, отличает трудолюбие и упорство. Главная «фишка» его избирательной кампании, что к нынешним парламентским выборам, что к выборам в Европарламент в 2024 году, — это затяжной тур по городам и весям, в ходе которого Мадьяр мог проводить по четыре-пять, а то и шесть встреч с избирателями ежедневно.

В случае Мадьяра речь шла не только о том, чтобы продемонстрировать близость к простому народу. Дело в том, что властителем душ абсолютного большинства жителей венгерской провинции в политическом смысле считался Виктор Орбан, и Мадьяр с соратниками поначалу даже не были уверены, придут ли люди в небольших городках и селах на встречу с человеком, который называет себя оппонентом действующего премьера.

«И вот мы едем в Дьюлу (город с населением около 30 тысяч человек — Би-би-си). Это должно было быть первое выступление в рамках нашего тура, и тут мне звонит товарищ: ты не поверишь, тут возле замка собралось около тысячи людей. Это было хорошее чувство, скажу я вам», — рассказывал Мадьяр позже журналисту Би-би-си Нику Торпу.

Непременными атрибутами этих митингов были речь Мадьяра, ответы на спонтанные вопросы аудитории, обязательное фотографирование с желающими. «Я думаю, что я человек, запечатленный на самом большом количестве селфи в истории Венгрии», — говорил политик в том же интервью. И непременный «Весенний ветер», исполняемый им вместе с сотнями сторонников на каждом митинге.

Кампания абсолютно маргинальной партии, которую всего лишь два месяца практически в одиночку вел никому не известный еще несколько месяцев назад политик, закончилась невероятным успехом. На июньских выборах «Тиса» получила почти 30% голосов избирателей и завела в Европарламент семерых своих представителей во главе с самим Петером Мадьяром.

Уже тогда стало понятно, что «следующая остановка» «Тисы» — парламентские выборы-2026, а цель, к которой будет стремиться Мадьяр, — пост премьер-министра страны.

Новая кампания

Новый предвыборный тур лидер «Тисы» начал еще в прошлом году. Точно так же проводил по несколько встреч в день — иногда в таких захолустьях, куда не то, что европарламентарии, депутаты местных советов не всегда доезжали.

И снова козырем Мадьяра стали четко выстроенные спичи — максимум внимания экономическим, социальным, инфраструктурным проблемам, особыми успехами в решении которых не может похвастаться Виктор Орбан. Особое внимание — борьбе с коррупцией, тем более что журналистские расследования последнего времени дают Мадьяру обширное поле для игры против действующего премьера. Максимально широкими мазками — о внешней политике, на которой построил свою кампанию Виктор Орбан.

Взгляды «Тисы» на будущее устройство страны собраны во внушительного размера — 240 страниц — предвыборной программе под названием «Основы функциональной и гуманной Венгрии». Сторонники Мадьяра называют ее комплексной стратегией, дающей ответы на практически любой вопрос относительно политики будущего правительства, оппоненты — шутят, что настолько объемный и водянистый документ мог выйти только «из-под пера» искусственного интеллекта.

Тем не менее, в какой-то степени парадоксально, что самые большие шансы нанести поражение Орбану — консерватору, националисту, идейному соратнику Дональда Трампа — получил не идеологический оппонент нынешнего венгерского лидера, а выходец из его собственной партии, сторонник вполне правых политических взглядов. Мадьяр выступает за жесткую миграционную политику или очень осторожно высказывается по поводу прав ЛГБТ-сообщества, одним словом, в идеологическом плане позиционирует как носитель ценностей того настоящего «Фидеса», в который он вступал еще в 2002 году, а не того, во что превратил эту партию Виктор Орбан.

Под нынешние выборы Мадьяр презентовал команду, состоящую в большой мере из выходцев из большого бизнеса, — эти люди должны составить основу будущего технократического правительства Венгрии.

В условиях тотального доминирования пропагандистских СМИ на поле «традиционных» медиа Мадьяр и его сторонники навязали власти борьбу в соцсетях — и, по мнению наших будапештских собеседников, выиграли эту схватку у команды Орбана.

Но, конечно, самый главный фактор успеха Мадьяра — это надежда на изменения, которую питают сотни тысяч его соотечественников. Отсюда — объединение вокруг его фигуры сторонников самых различных идеологий и убеждений, сходящихся подчас только в том, что для дальнейшего развития Венгрии жизненно необходимо сменить ее лидера, а там, мол, разберемся.

Отсюда — беспрецедентная в политической истории страны сеть «островов Тисы» — местных ячеек волонтеров, на которых держится кампания Мадьяра в регионах.

Конечно, отдельный вопрос — насколько реально провести обещанные Мадьяром фундаментальные изменения всех сфер жизни страны. Виктор Орбан за 16 лет правления буквально забетонировал политическую систему Венгрии и для того, чтобы приступить к ее демонтажу, жизненно необходимо обладать конституционным большинством в две трети депутатов парламента.

Точно так же, кстати, открытым вопросом остается и то, оправдаются ли надежды Киева на то, что после прихода к власти Петера Мадьяра украинско-венгерские отношения выйдут из нынешнего глубочайшего кризиса. С одной стороны, опрошенные нами будапештские эксперты говорят, что в сфере внешней политики премьер Мадьяр сконцентрируется на налаживании изрядно испортившихся отношений Будапешта с Брюсселем и возвращение Венгрии в европейский политический мейнстрим, который сейчас состоит в максимальной поддержке Украины. Немаловажен тут и тот факт, что Мадьяр в 2024 году приезжал в Украину вскоре после российского удара по детской больнице «Охматдет» и даже встретился с ее директором, посещал Бучу и мемориал погибших защитников Украины.

С другой стороны, венгерское общество сейчас чрезмерно накручено антиукраинской пропагандой, которую поставил во главе угла своей кампании Виктор Орбан, и это неизбежно должен будет принимать во внимание Петер Мадьяр.

«На вопрос о том, откажется ли Венгрия под руководством Мадьяра от своего вето на кредит ЕС (для Украины) в размере 90 миллиардов евро, источник, знакомый с позицией „Тисы“, ответил, что в итоге это будет зависеть от общественного мнения», — написало на днях издание Politico.

«Нам на нем не жениться»

Наконец, еще одна черта Петера Мадьяра, на которую обращают внимание наблюдатели из Будапешта и из-за пределов Венгрии, — его «тефлоновость». Ни одно обвинение из числа тех, которые в огромном количестве продуцируются властью, ни одна потенциально скандальная ситуация, в которую его загоняют или в которую он попадает по собственной воле, не влияет на его рейтинги, не вредит ему в политическом смысле.

«Власть называет его предателем своей семьи, своей партии, своей родины, но ему это ни по чем», — говорит один из наших собеседников.

Власть даже пыталась открыть против него уголовное дело. В июне 2024 года, вскоре после триумфальных выборов в Европарламент, в одном из ночных клубов Будапешта Мадьяр — вероятно, будучи в нетрезвом состоянии — отобрал телефон у человека, который пытался заснять, как он танцует, и выбросил его в Дунай.

Генпрокурор Венгрии тогда начал процедуру привлечения Мадьяра к ответственности, сам политик заявил, что лучше бы правоохранители так оперативно и настойчиво расследовали дела о коррупции представителей власти. В итоге Европарламент отказался лишать Мадьяра депутатского иммунитета, и потенциальное дело против него закончилось ничем.

По всей видимости, и после этого попытки власти «достать» Мадьяра не прекратились. В феврале этого года он предупредил своих сторонников, что власть готовит против него «клеветническую операцию в российском стиле» — публикацию «интимного момента» Мадьяра с его бывшей девушкой.

«Да, я 45-летний мужчина, у меня есть сексуальная жизнь», — написал он тогда в соцсети Х.

Однако до публикации «анонсированного» Мадьяром видео дело тогда так и не дошло.