Сколько стоит слетать до Луны? Зарплаты астронавтов NASA сравнимы с жалованьем наших чиновников (1)

Редакция PRESS 14 апреля, 2026 07:35

Мир 1 комментариев

PHOTO DATE: March 29, 2023. LOCATION: Bldg. 8, Room 183 - Photo Studio. SUBJECT: Official crew portrait for Artemis II, from left: NASA Astronauts Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman, Canadian Space Agency Astronaut Jeremy Hansen. PHOTOGRAPHER: Josh Valcarcel

Согласно NASA и Fortune, типичная годовая зарплата американского астронавта - около 152 000 USD (≈129 800 евро) до налогов, то есть ≈12 667 USD в месяц (≈10 820 евро). Это уровень опытных сотрудников GS-13/GS-14 по шкале General Schedule.

В отдельных оценках фигурирует диапазон ≈90 000-160 000 USD в год (≈76 900-136 600 евро) - в зависимости от опыта, образования и стажа. Для уровня GS-15 указывают ≈180 000-195 000 USD (≈153 700-166 500 евро).

За миссии вроде Artemis II дополнительных выплат за риск или сверхурочные не предусмотрено. Упоминается лишь небольшая суточная выплата ≈5 USD в день (≈4,27 евро), а транспорт, питание и проживание NASA покрывает по правилам командировок для федеральных сотрудников.

Канадские астронавты: в медиа со ссылкой на Canadian Space Agency называют вилку ≈97 000-190 000 CAD в год, что примерно ≈70 200-137 500 USD (≈59 900-117 400 евро).

Для сравнения глава латвийского СГД Байба Шмите-Роке в 2024 году получила зарплату 98 122 евро. 

Комментарии (1)
Срочная новость. Зеленский едет в Берлин. Запланированы консультации между немецким и украинским правительствами (1)

Ранее анонсировав старт переговоров о создании совместной системы ПВО Европы и Украины, Владимир Зеленский направился в Берлин на встречу с канцлером Германии Мерцем.

Слишком долго стали жить пенсионеры: Банк Латвии предупреждает об угрозе увеличения налогов (1)

Банк Латвии (БЛ) предупреждает: если Сейм в этом или одном из следующих созывов примет решение о том, что жители смогут полностью или частично изымать средства второго пенсионного уровня до срока, то для выплаты государственных пенсий в прежнем объеме может потребоваться повысить ставку социального налога с нынешних 34% от зарплаты работающего до 39%.

Цой жив! Киноманов приглашают на весеннюю уборку на Километр (ВИДЕО) (1)

Друзья-киноманы! В эту субботу 18 апреля к 13 часам всех приглашают на Километр у памятника Виктору Цою на субботник. Убрать площадку, помыть памятник...Об этом ф Фейсбуке сообщают организаторы группы Памятник Виктору Цою в Латвии / Piemiņas vieta Viktoram Cojam.

23,8 млрд. евро: американцы за эти деньги летают к Луне, а у нас пока только свая в Даугаве (1)

"Строительство «Rail Baltica» обойдётся странам Балтии ровно столько же, сколько обошлась американцам ракета SLS в рамках программы «Артемида». Есть только одна нюанс: ракета NASA работает, успев дважды полететь на Луну и обратно, в то время как самым заметным элементом «Rail Baltica» является свая в Даугаве, - пишет Имант Лиепиньш на Pietiek.com.

Аж до 110: завтра на латвийских дорогах увеличат максимально разрешенную скорость (1)

Водитель, берите на заметку - с завтрашнего дня, 15 апреля, на некоторых участках дорог Латвии увеличат максимально разрешенную скорость езды! Об этом сообщает Госполиция.

Ранняя клубника на латвийском прилавке: откуда она и есть ли от неё польза? (1)

Часто можно услышать советы, что за сезон нужно съедать от 4 до 7 килограммов клубники: у нее очень много полезных свойств. Но всем ли подходит эта ягода? И много ли пользы в ранней привозной клубнике, которой с весны полно и в торговых сетях, и на рынках?

Барташевич все равно будет рядом с Тутиным: СМИ (1)

В установленный законом срок - в течение двух месяцев после отстранения от должности многолетнего мэра Резекне Александра Барташевича ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ") - дума Резекне 10 апреля избрала новым председателем прежнего заместителя мэра Яниса Тутина ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ").

