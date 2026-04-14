В отдельных оценках фигурирует диапазон ≈90 000-160 000 USD в год (≈76 900-136 600 евро) - в зависимости от опыта, образования и стажа. Для уровня GS-15 указывают ≈180 000-195 000 USD (≈153 700-166 500 евро).

За миссии вроде Artemis II дополнительных выплат за риск или сверхурочные не предусмотрено. Упоминается лишь небольшая суточная выплата ≈5 USD в день (≈4,27 евро), а транспорт, питание и проживание NASA покрывает по правилам командировок для федеральных сотрудников.

Канадские астронавты: в медиа со ссылкой на Canadian Space Agency называют вилку ≈97 000-190 000 CAD в год, что примерно ≈70 200-137 500 USD (≈59 900-117 400 евро).



Для сравнения глава латвийского СГД Байба Шмите-Роке в 2024 году получила зарплату 98 122 евро.