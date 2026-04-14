Столкновение пяти фур. Госполиция полагает, что один водитель выбрал неверную траекторию

В Госполиции сообщили, что столкновение могло произойти из-за неверно выбранной траектории движения. По данным полиции, мужчина 1969 года рождения, управлявший одной из фур, возможно, не выбрал подходящую траекторию и спровоцировал столкновение с остальными грузовиками.

В результате ДТП физически пострадал один человек - его доставили в медицинское учреждение. Ранее Служба неотложной медицинской помощи сообщала, что помощь на месте понадобилась двум участникам аварии: один получил травмы средней тяжести и в стабильном состоянии был доставлен в больницу, второй серьёзных травм не получил, госпитализация ему не потребовалась.

Из-за аварии утром было заблокировано Лиепайское шоссе в районе Тирели. Госполиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.