У airBaltic нашлись защитники. Рига и экспортеры поддерживают новое денежное вливание

«В нынешних геополитических условиях сильная национальная авиакомпания является стратегическим активом», - подчёркивает совет The Red Jackets.

RITA, со своей стороны, заявляет, что международная авиадоступность Риги - один из ключевых факторов стабильного и разнообразного турпотока и конкурентного преимущества по сравнению с Вильнюсом и Таллином. В агентстве отмечают, что решающим при выборе направления часто становится именно прямой рейс: если прямого сообщения нет, город «выпадает» из списка уже на этапе планирования. Более частые рейсы и широкий выбор соединений, по оценке RITA, помогают развивать короткие и спонтанные поездки и снижать сезонность. Директор RITA Фредис Биковс указывает, что регулярные рейсы airBaltic позволяют Риге привлекать заметный поток туристов из Швеции и Финляндии и частично компенсировать другие сегменты въездного туризма.

Премьер-министр Эвика Силиня созвала внеочередное заседание правительства по ситуации в авиаотрасли и вокруг airBaltic, сославшись на растущее влияние конфликта на Ближнем Востоке на цены топлива. «Текущая геополитическая ситуация требует оперативных действий и в Латвии, чтобы обеспечить непрерывность работы отрасли», - подчеркнула Силиня.

В Министерстве сообщения поясняли, что внешние факторы - конфликт на Ближнем Востоке, рост цен на топливо и приостановка отдельных маршрутов - существенно увеличили затраты airBaltic, поэтому до внедрения нового бизнес-плана компании нужен краткосрочный заем 30 млн евро. Решение правительства Комиссия Сейма по бюджету и финансам пока не поддержала из-за позиции Союза зелёных и крестьян, к вопросу планируется вернуться во вторник, 14 апреля.

По данным о группе airBaltic, оборот за прошлый год вырос на 4,2% и составил 779,344 млн евро, убытки - 44,337 млн евро (в 2,7 раза меньше, чем годом ранее). В 2025 году авиакомпания перевезла 5,2 млн пассажиров - на 1% больше, чем в 2024 году. Среди акционеров указаны: Латвийское государство - 88,37%, Lufthansa - 10%, Aircraft Leasing 1 - 1,62%, прочие - 0,01%. В годовом отчёте отмечалось, что IPO приостановлено, а в 2026 году ожидается отрицательный свободный денежный поток и возможная дополнительная инъекция 100-150 млн евро. Министр сообщения Атис Швинка заявлял, что IPO - не единственный способ привлечь капитал, и руководству airBaltic дан мандат искать варианты через разные финансовые инструменты.