У airBaltic нашлись защитники. Рига и экспортеры поддерживают новое денежное вливание

Редакция PRESS 13 апреля, 2026 15:49

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийская ассоциация экспортеров The Red Jackets и Рижское агентство инвестиций и туризма (RITA) выступили за краткосрочную финансовую стабилизацию airBaltic на 30 млн евро. Экспортеры называют прямые рейсы из Риги базовой инфраструктурой для бизнеса - наравне с портами, железными дорогами и электросетями. По их оценке, потеря прямых маршрутов означает переход на стыковочные перелёты и быстрый рост расходов - командировки становятся длиннее, поездки дороже, обслуживание клиентов сложнее.

«В нынешних геополитических условиях сильная национальная авиакомпания является стратегическим активом», - подчёркивает совет The Red Jackets.

RITA, со своей стороны, заявляет, что международная авиадоступность Риги - один из ключевых факторов стабильного и разнообразного турпотока и конкурентного преимущества по сравнению с Вильнюсом и Таллином. В агентстве отмечают, что решающим при выборе направления часто становится именно прямой рейс: если прямого сообщения нет, город «выпадает» из списка уже на этапе планирования. Более частые рейсы и широкий выбор соединений, по оценке RITA, помогают развивать короткие и спонтанные поездки и снижать сезонность. Директор RITA Фредис Биковс указывает, что регулярные рейсы airBaltic позволяют Риге привлекать заметный поток туристов из Швеции и Финляндии и частично компенсировать другие сегменты въездного туризма.

Премьер-министр Эвика Силиня созвала внеочередное заседание правительства по ситуации в авиаотрасли и вокруг airBaltic, сославшись на растущее влияние конфликта на Ближнем Востоке на цены топлива. «Текущая геополитическая ситуация требует оперативных действий и в Латвии, чтобы обеспечить непрерывность работы отрасли», - подчеркнула Силиня.

В Министерстве сообщения поясняли, что внешние факторы - конфликт на Ближнем Востоке, рост цен на топливо и приостановка отдельных маршрутов - существенно увеличили затраты airBaltic, поэтому до внедрения нового бизнес-плана компании нужен краткосрочный заем 30 млн евро. Решение правительства Комиссия Сейма по бюджету и финансам пока не поддержала из-за позиции Союза зелёных и крестьян, к вопросу планируется вернуться во вторник, 14 апреля.

По данным о группе airBaltic, оборот за прошлый год вырос на 4,2% и составил 779,344 млн евро, убытки - 44,337 млн евро (в 2,7 раза меньше, чем годом ранее). В 2025 году авиакомпания перевезла 5,2 млн пассажиров - на 1% больше, чем в 2024 году. Среди акционеров указаны: Латвийское государство - 88,37%, Lufthansa - 10%, Aircraft Leasing 1 - 1,62%, прочие - 0,01%. В годовом отчёте отмечалось, что IPO приостановлено, а в 2026 году ожидается отрицательный свободный денежный поток и возможная дополнительная инъекция 100-150 млн евро. Министр сообщения Атис Швинка заявлял, что IPO - не единственный способ привлечь капитал, и руководству airBaltic дан мандат искать варианты через разные финансовые инструменты.

Годовая декларация: новые тонкости

«Русский — язык убийц и оккупантов!» — «Русский не принадлежит Путину!» Спор о вечном

Ветер оторвал балкон с имантской многоэтажки: и кто оплатит ремонт?

Срочная новость. Зеленский едет в Берлин. Запланированы консультации между немецким и украинским правительствами

Ранее анонсировав старт переговоров о создании совместной системы ПВО Европы и Украины, Владимир Зеленский направился в Берлин на встречу с канцлером Германии Мерцем.

Слишком долго стали жить пенсионеры: Банк Латвии предупреждает об угрозе увеличения налогов

Банк Латвии (БЛ) предупреждает: если Сейм в этом или одном из следующих созывов примет решение о том, что жители смогут полностью или частично изымать средства второго пенсионного уровня до срока, то для выплаты государственных пенсий в прежнем объеме может потребоваться повысить ставку социального налога с нынешних 34% от зарплаты работающего до 39%.

Цой жив! Киноманов приглашают на весеннюю уборку на Километр (ВИДЕО)

Друзья-киноманы! В эту субботу 18 апреля к 13 часам всех приглашают на Километр у памятника Виктору Цою на субботник. Убрать площадку, помыть памятник...Об этом ф Фейсбуке сообщают организаторы группы Памятник Виктору Цою в Латвии / Piemiņas vieta Viktoram Cojam.

23,8 млрд. евро: американцы за эти деньги летают к Луне, а у нас пока только свая в Даугаве

"Строительство «Rail Baltica» обойдётся странам Балтии ровно столько же, сколько обошлась американцам ракета SLS в рамках программы «Артемида». Есть только одна нюанс: ракета NASA работает, успев дважды полететь на Луну и обратно, в то время как самым заметным элементом «Rail Baltica» является свая в Даугаве, - пишет Имант Лиепиньш на Pietiek.com.

Аж до 110: завтра на латвийских дорогах увеличат максимально разрешенную скорость

Водитель, берите на заметку - с завтрашнего дня, 15 апреля, на некоторых участках дорог Латвии увеличат максимально разрешенную скорость езды! Об этом сообщает Госполиция.

Ранняя клубника на латвийском прилавке: откуда она и есть ли от неё польза?

Часто можно услышать советы, что за сезон нужно съедать от 4 до 7 килограммов клубники: у нее очень много полезных свойств. Но всем ли подходит эта ягода? И много ли пользы в ранней привозной клубнике, которой с весны полно и в торговых сетях, и на рынках?

Барташевич все равно будет рядом с Тутиным: СМИ

В установленный законом срок - в течение двух месяцев после отстранения от должности многолетнего мэра Резекне Александра Барташевича ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ") - дума Резекне 10 апреля избрала новым председателем прежнего заместителя мэра Яниса Тутина ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ").

