Конкурент Bolt может не вернуться: Ruut LV допускает закрытие

Ruut LV начал работу 27 октября прошлого года, но в конце декабря платформа была остановлена. Тогда в компании объясняли паузу технологическими вызовами и необходимостью существенных улучшений приложения.

На этом фоне в Риге, Елгаве и Даугавпилсе в понедельник несколько сотен таксистов протестуют против политики Bolt и его монопольного положения в Латвии. Министр сообщения Атис Швинка в X сообщил, что на прошлой неделе внес конкретные предложения по реформе отрасли, над которыми министерство работало последние полгода. Среди них - единая система лицензирования в одном учреждении и одна лицензия на работу по всей Латвии, единые правила по стране, снижение бюрократии и издержек для перевозчиков, единая система данных, а также регулирование цифровых платформ, включая потолок комиссии на уровне 15%.

Председатель правления Ассоциации развития лицензированных коммерческих перевозчиков пассажиров Элла Петрова заявила, что отраслевые ассоциации устраивает идея потолка комиссии 15%. «Реалитātē gribētos vairāk, bet šie 15% ir liela piekāpšanās, jo patlaban komisijas maksas veido 30,1%,» - отметила Петрова.

Ассоциации направили ультиматум правительству и Bolt. Они требуют равных условий для всех участников рынка, прозрачности алгоритмов и расчетов, налоговой справедливости и локализации, социальных гарантий и безопасности труда, антикризисных мер поддержки и реформы акциза на топливо, а также единого закона о таксомоторных коммерческих пассажирских перевозках и усиления контроля государства.

Отдельно к Bolt выдвигаются требования пересмотреть тарифы: увеличить стоимость поездок на 40%, ввести ночной тариф с коэффициентом 1,5 и установить минимальную стоимость поездки 5 евро. Также отрасль требует, чтобы перевозчик мог оценивать рентабельность поездки и принимать решение о выполнении без негативных последствий на платформе, и установить комиссию Bolt на уровне 15% плюс НДС.

По данным Firmas.lv, Ruut LV зарегистрирован в сентябре 2023 года, уставный капитал - 20 000 евро. В капитале 66% принадлежит Андрису Клявинскису, 24% - Айгарсу Ермолаевсу, 10% - SIA Pumity, конечный бенефициар которой Денисс Орловс. В 2024 году компания не получила выручки от основной деятельности и завершила год с убытком 27 135 евро.