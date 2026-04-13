Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 14. Апреля Завтра: Gudrite, Strauja
Доступность

Конкурент Bolt может не вернуться: Ruut LV допускает закрытие

Редакция PRESS 13 апреля, 2026 16:35

Новости Латвии 0 комментариев

Поставщик таксомоторных услуг SIA Ruut LV допускает, что платформа может не возобновить работу. Об этом LETA сообщил основатель и руководитель компании Андрис Клявинскис. По его словам, компания не может назвать конкретный срок восстановления сервиса и оценивает дальнейшие шаги, включая вариант, при котором платформа так и не вернётся на рынок.

Ruut LV начал работу 27 октября прошлого года, но в конце декабря платформа была остановлена. Тогда в компании объясняли паузу технологическими вызовами и необходимостью существенных улучшений приложения.

На этом фоне в Риге, Елгаве и Даугавпилсе в понедельник несколько сотен таксистов протестуют против политики Bolt и его монопольного положения в Латвии. Министр сообщения Атис Швинка в X сообщил, что на прошлой неделе внес конкретные предложения по реформе отрасли, над которыми министерство работало последние полгода. Среди них - единая система лицензирования в одном учреждении и одна лицензия на работу по всей Латвии, единые правила по стране, снижение бюрократии и издержек для перевозчиков, единая система данных, а также регулирование цифровых платформ, включая потолок комиссии на уровне 15%.

Председатель правления Ассоциации развития лицензированных коммерческих перевозчиков пассажиров Элла Петрова заявила, что отраслевые ассоциации устраивает идея потолка комиссии 15%. «Реалитātē gribētos vairāk, bet šie 15% ir liela piekāpšanās, jo patlaban komisijas maksas veido 30,1%,» - отметила Петрова.

Ассоциации направили ультиматум правительству и Bolt. Они требуют равных условий для всех участников рынка, прозрачности алгоритмов и расчетов, налоговой справедливости и локализации, социальных гарантий и безопасности труда, антикризисных мер поддержки и реформы акциза на топливо, а также единого закона о таксомоторных коммерческих пассажирских перевозках и усиления контроля государства.

Отдельно к Bolt выдвигаются требования пересмотреть тарифы: увеличить стоимость поездок на 40%, ввести ночной тариф с коэффициентом 1,5 и установить минимальную стоимость поездки 5 евро. Также отрасль требует, чтобы перевозчик мог оценивать рентабельность поездки и принимать решение о выполнении без негативных последствий на платформе, и установить комиссию Bolt на уровне 15% плюс НДС.

По данным Firmas.lv, Ruut LV зарегистрирован в сентябре 2023 года, уставный капитал - 20 000 евро. В капитале 66% принадлежит Андрису Клявинскису, 24% - Айгарсу Ермолаевсу, 10% - SIA Pumity, конечный бенефициар которой Денисс Орловс. В 2024 году компания не получила выручки от основной деятельности и завершила год с убытком 27 135 евро.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)

Главные новости

Годовая декларация: новые тонкости
Эксклюзив

Годовая декларация: новые тонкости

Ветер оторвал балкон с имантской многоэтажки: и кто оплатит ремонт?
Важно

Ветер оторвал балкон с имантской многоэтажки: и кто оплатит ремонт?

23,8 млрд. евро: американцы за эти деньги летают к Луне, а у нас пока только свая в Даугаве
Важно

23,8 млрд. евро: американцы за эти деньги летают к Луне, а у нас пока только свая в Даугаве

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Срочная новость. Зеленский едет в Берлин. Запланированы консультации между немецким и украинским правительствами

Мир 11:20

Мир 0 комментариев

Ранее анонсировав старт переговоров о создании совместной системы ПВО Европы и Украины, Владимир Зеленский направился в Берлин на встречу с канцлером Германии Мерцем.

Читать
Загрузка

Слишком долго стали жить пенсионеры: Банк Латвии предупреждает об угрозе увеличения налогов

Новости Латвии 11:12

Новости Латвии 0 комментариев

Банк Латвии (БЛ) предупреждает: если Сейм в этом или одном из следующих созывов примет решение о том, что жители смогут полностью или частично изымать средства второго пенсионного уровня до срока, то для выплаты государственных пенсий в прежнем объеме может потребоваться повысить ставку социального налога с нынешних 34% от зарплаты работающего до 39%.

Читать

Цой жив! Киноманов приглашают на весеннюю уборку на Километр (ВИДЕО)

Новости Латвии 11:12

Новости Латвии 0 комментариев

Друзья-киноманы! В эту субботу 18 апреля к 13 часам всех приглашают на Километр у памятника Виктору Цою на субботник. Убрать площадку, помыть памятник...Об этом ф Фейсбуке сообщают организаторы группы Памятник Виктору Цою в Латвии / Piemiņas vieta Viktoram Cojam.

Читать

23,8 млрд. евро: американцы за эти деньги летают к Луне, а у нас пока только свая в Даугаве

Важно 11:04

Важно 0 комментариев

"Строительство «Rail Baltica» обойдётся странам Балтии ровно столько же, сколько обошлась американцам ракета SLS в рамках программы «Артемида». Есть только одна нюанс: ракета NASA работает, успев дважды полететь на Луну и обратно, в то время как самым заметным элементом «Rail Baltica» является свая в Даугаве, - пишет Имант Лиепиньш на Pietiek.com.

Читать

Аж до 110: завтра на латвийских дорогах увеличат максимально разрешенную скорость

Важно 10:52

Важно 0 комментариев

Водитель, берите на заметку - с завтрашнего дня, 15 апреля, на некоторых участках дорог Латвии увеличат максимально разрешенную скорость езды! Об этом сообщает Госполиция.

Читать

Ранняя клубника на латвийском прилавке: откуда она и есть ли от неё польза?

Важно 10:35

Важно 0 комментариев

Часто можно услышать советы, что за сезон нужно съедать от 4 до 7 килограммов клубники: у нее очень много полезных свойств. Но всем ли подходит эта ягода? И много ли пользы в ранней привозной клубнике, которой с весны полно и в торговых сетях, и на рынках?

Читать

Барташевич все равно будет рядом с Тутиным: СМИ

Новости Латвии 10:34

Новости Латвии 0 комментариев

В установленный законом срок - в течение двух месяцев после отстранения от должности многолетнего мэра Резекне Александра Барташевича ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ") - дума Резекне 10 апреля избрала новым председателем прежнего заместителя мэра Яниса Тутина ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ").

Читать