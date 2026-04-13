Папа Лев XIV ответил Трампу: «Я не боюсь вашей администрации» (1)

Редакция PRESS 13 апреля, 2026 17:46

Мир 1 комментариев

Папа римский Лев XIV ответил на резкую критику президента США Дональда Трампа и заявил, что призывы Ватикана к миру и примирению основаны на Евангелии, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Associated Press.

По данным агентства, 13 апреля 2026 года понтифик сказал: «Я не боюсь вашей администрации». При этом Лев XIV подчеркнул, что его общий призыв к миру и критика «иллюзии всемогущества» не направлены лично против Трампа или кого-либо ещё.

«Послание Евангелия очень ясно: "Блаженны миротворцы". Сегодня слишком много людей страдают, слишком много невинных людей было убито, и я считаю, что кто-то должен встать и сказать, что есть лучший путь», - заявил Лев XIV.

Трамп в ночь на 13 апреля написал в Truth Social, что папа римский «ужасный» в вопросах внешней политики, и раскритиковал его позицию по Ирану и Венесуэле. Президент США также заявил, что понтифик должен быть ему «благодарен», поскольку якобы был избран только потому, что является американцем.

«Мне не нужен Папа, который критикует президента Соединенных Штатов, потому что я делаю именно то, для чего меня избрали», - написал Трамп, призвав Льва XIV «проявить здравый смысл» и «сосредоточиться на том, чтобы быть великим Папой, а не политиком».

Как отмечается в материале, 11 апреля во время молитвенного бдения за мир Лев XIV призывал лидеров воюющих стран остановиться и сесть за стол переговоров, а неделей ранее в обращении Urbi et Orbi также призывал к миру во всем мире.

Срочная новость. Зеленский едет в Берлин. Запланированы консультации между немецким и украинским правительствами (1)

Ранее анонсировав старт переговоров о создании совместной системы ПВО Европы и Украины, Владимир Зеленский направился в Берлин на встречу с канцлером Германии Мерцем.

Слишком долго стали жить пенсионеры: Банк Латвии предупреждает об угрозе увеличения налогов (1)

Банк Латвии (БЛ) предупреждает: если Сейм в этом или одном из следующих созывов примет решение о том, что жители смогут полностью или частично изымать средства второго пенсионного уровня до срока, то для выплаты государственных пенсий в прежнем объеме может потребоваться повысить ставку социального налога с нынешних 34% от зарплаты работающего до 39%.

Цой жив! Киноманов приглашают на весеннюю уборку на Километр (ВИДЕО) (1)

Друзья-киноманы! В эту субботу 18 апреля к 13 часам всех приглашают на Километр у памятника Виктору Цою на субботник. Убрать площадку, помыть памятник...Об этом ф Фейсбуке сообщают организаторы группы Памятник Виктору Цою в Латвии / Piemiņas vieta Viktoram Cojam.

23,8 млрд. евро: американцы за эти деньги летают к Луне, а у нас пока только свая в Даугаве (1)

"Строительство «Rail Baltica» обойдётся странам Балтии ровно столько же, сколько обошлась американцам ракета SLS в рамках программы «Артемида». Есть только одна нюанс: ракета NASA работает, успев дважды полететь на Луну и обратно, в то время как самым заметным элементом «Rail Baltica» является свая в Даугаве, - пишет Имант Лиепиньш на Pietiek.com.

Аж до 110: завтра на латвийских дорогах увеличат максимально разрешенную скорость (1)

Водитель, берите на заметку - с завтрашнего дня, 15 апреля, на некоторых участках дорог Латвии увеличат максимально разрешенную скорость езды! Об этом сообщает Госполиция.

Ранняя клубника на латвийском прилавке: откуда она и есть ли от неё польза? (1)

Часто можно услышать советы, что за сезон нужно съедать от 4 до 7 килограммов клубники: у нее очень много полезных свойств. Но всем ли подходит эта ягода? И много ли пользы в ранней привозной клубнике, которой с весны полно и в торговых сетях, и на рынках?

Барташевич все равно будет рядом с Тутиным: СМИ (1)

В установленный законом срок - в течение двух месяцев после отстранения от должности многолетнего мэра Резекне Александра Барташевича ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ") - дума Резекне 10 апреля избрала новым председателем прежнего заместителя мэра Яниса Тутина ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ").

