По данным агентства, 13 апреля 2026 года понтифик сказал: «Я не боюсь вашей администрации». При этом Лев XIV подчеркнул, что его общий призыв к миру и критика «иллюзии всемогущества» не направлены лично против Трампа или кого-либо ещё.

«Послание Евангелия очень ясно: "Блаженны миротворцы". Сегодня слишком много людей страдают, слишком много невинных людей было убито, и я считаю, что кто-то должен встать и сказать, что есть лучший путь», - заявил Лев XIV.

Трамп в ночь на 13 апреля написал в Truth Social, что папа римский «ужасный» в вопросах внешней политики, и раскритиковал его позицию по Ирану и Венесуэле. Президент США также заявил, что понтифик должен быть ему «благодарен», поскольку якобы был избран только потому, что является американцем.

«Мне не нужен Папа, который критикует президента Соединенных Штатов, потому что я делаю именно то, для чего меня избрали», - написал Трамп, призвав Льва XIV «проявить здравый смысл» и «сосредоточиться на том, чтобы быть великим Папой, а не политиком».

Как отмечается в материале, 11 апреля во время молитвенного бдения за мир Лев XIV призывал лидеров воюющих стран остановиться и сесть за стол переговоров, а неделей ранее в обращении Urbi et Orbi также призывал к миру во всем мире.