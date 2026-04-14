Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 14. Апреля Завтра: Gudrite, Strauja
Доступность

Растут тарифы нотариусов. Что станет дороже уже скоро?

Редакция PRESS 14 апреля, 2026 08:23

Новости Латвии

Министерство юстиции подготовило поправки к правилам о тарифах и порядке расчёта вознаграждения присяжных нотариусов, чтобы компенсировать рост затрат. Правительство должно рассмотреть изменения во вторник.

Согласно проекту, подорожают конкретные услуги. Плата за оформление брачного договора вырастет с 80 до 140 евро. Рассмотрение заявления об освобождении физического лица от долговых обязательств - со 100 до 130 евро. Удостоверение подлинности подписи - с 11 до 16 евро. Подготовка проекта сделки (например, договора задатка, займа, аренды и других), если за ней не следует нотариальный акт, - со 100 до 139 евро.

В Министерстве юстиции поясняют, что растут расходы на ИТ и кибербезопасность. Из-за требований нормативных актов, включая Закон о нотариате и Закон о национальной кибербезопасности, увеличивается объём хранения данных и дорожает обслуживание инфраструктуры. В качестве примера приводятся телекоммуникационные услуги: в 2024 году они стоили 140 429,99 евро, в 2025 году - 171 074,33 евро, рост составил 21,82%. Хранение видеозаписей нотариальных действий, совершённых по видеосвязи, подорожало на 68% - с 13 612,69 евро в 2024 году до 22 899,36 евро в 2025 году. Часовая ставка партнёра, который поддерживает портал latvijasnotars.lv и видеоконференции, с 2024 года выросла на 16,67%.

В аннотации к поправкам указано, что вознаграждение нотариусов идёт на содержание практики - аренду или ипотеку за помещения, коммунальные платежи, зарплаты сотрудников и хранение архивов. С 2019 года эти расходы в среднем выросли на 59%. В том числе коммунальные платежи увеличились на 60%, фонд оплаты труда - на 55%, телекоммуникации - на 89%, канцелярские товары - на 35%.

Отдельно упомянуты расходы на страхование гражданско-правовой ответственности: взносы по этой страховке в 2023 году были на 15% выше, чем в 2017 году.

Также в документах отмечаются траты на выполнение обязательных требований для работы нотариуса, включая закупку техники и обеспечение кибербезопасности. В пояснении приводятся оценки роста цен на компьютеры: в 2023 году - 2%, в 2024 году - 5%-8%, в 2025 году - 10%-15%, а в 2026 году прогнозируется 15%-20%. Годовая стоимость лицензий Microsoft с 2022 года выросла на 12%.

Кроме того, указываются затраты на работу коллегии присяжных нотариусов - поддержку Нотариальной информационной системы, развитие новых сервисов, выполнение требований кибербезопасности и защиту персональных данных.

Комментарии (0)
Главные новости

Эксклюзив

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Срочная новость. Зеленский едет в Берлин. Запланированы консультации между немецким и украинским правительствами

Мир 11:20

Мир 0 комментариев

Ранее анонсировав старт переговоров о создании совместной системы ПВО Европы и Украины, Владимир Зеленский направился в Берлин на встречу с канцлером Германии Мерцем.

Читать
Загрузка

Слишком долго стали жить пенсионеры: Банк Латвии предупреждает об угрозе увеличения налогов

Новости Латвии 11:12

Новости Латвии 0 комментариев

Банк Латвии (БЛ) предупреждает: если Сейм в этом или одном из следующих созывов примет решение о том, что жители смогут полностью или частично изымать средства второго пенсионного уровня до срока, то для выплаты государственных пенсий в прежнем объеме может потребоваться повысить ставку социального налога с нынешних 34% от зарплаты работающего до 39%.

Читать

Цой жив! Киноманов приглашают на весеннюю уборку на Километр (ВИДЕО)

Новости Латвии 11:12

Новости Латвии 0 комментариев

Друзья-киноманы! В эту субботу 18 апреля к 13 часам всех приглашают на Километр у памятника Виктору Цою на субботник. Убрать площадку, помыть памятник...Об этом ф Фейсбуке сообщают организаторы группы Памятник Виктору Цою в Латвии / Piemiņas vieta Viktoram Cojam.

Читать

23,8 млрд. евро: американцы за эти деньги летают к Луне, а у нас пока только свая в Даугаве

Важно 11:04

Важно 0 комментариев

"Строительство «Rail Baltica» обойдётся странам Балтии ровно столько же, сколько обошлась американцам ракета SLS в рамках программы «Артемида». Есть только одна нюанс: ракета NASA работает, успев дважды полететь на Луну и обратно, в то время как самым заметным элементом «Rail Baltica» является свая в Даугаве, - пишет Имант Лиепиньш на Pietiek.com.

Читать

Аж до 110: завтра на латвийских дорогах увеличат максимально разрешенную скорость

Важно 10:52

Важно 0 комментариев

Водитель, берите на заметку - с завтрашнего дня, 15 апреля, на некоторых участках дорог Латвии увеличат максимально разрешенную скорость езды! Об этом сообщает Госполиция.

Читать

Ранняя клубника на латвийском прилавке: откуда она и есть ли от неё польза?

Важно 10:35

Важно 0 комментариев

Часто можно услышать советы, что за сезон нужно съедать от 4 до 7 килограммов клубники: у нее очень много полезных свойств. Но всем ли подходит эта ягода? И много ли пользы в ранней привозной клубнике, которой с весны полно и в торговых сетях, и на рынках?

Читать

Барташевич все равно будет рядом с Тутиным: СМИ

Новости Латвии 10:34

Новости Латвии 0 комментариев

В установленный законом срок - в течение двух месяцев после отстранения от должности многолетнего мэра Резекне Александра Барташевича ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ") - дума Резекне 10 апреля избрала новым председателем прежнего заместителя мэра Яниса Тутина ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ").

Читать