Растут тарифы нотариусов. Что станет дороже уже скоро?

Согласно проекту, подорожают конкретные услуги. Плата за оформление брачного договора вырастет с 80 до 140 евро. Рассмотрение заявления об освобождении физического лица от долговых обязательств - со 100 до 130 евро. Удостоверение подлинности подписи - с 11 до 16 евро. Подготовка проекта сделки (например, договора задатка, займа, аренды и других), если за ней не следует нотариальный акт, - со 100 до 139 евро.

В Министерстве юстиции поясняют, что растут расходы на ИТ и кибербезопасность. Из-за требований нормативных актов, включая Закон о нотариате и Закон о национальной кибербезопасности, увеличивается объём хранения данных и дорожает обслуживание инфраструктуры. В качестве примера приводятся телекоммуникационные услуги: в 2024 году они стоили 140 429,99 евро, в 2025 году - 171 074,33 евро, рост составил 21,82%. Хранение видеозаписей нотариальных действий, совершённых по видеосвязи, подорожало на 68% - с 13 612,69 евро в 2024 году до 22 899,36 евро в 2025 году. Часовая ставка партнёра, который поддерживает портал latvijasnotars.lv и видеоконференции, с 2024 года выросла на 16,67%.

В аннотации к поправкам указано, что вознаграждение нотариусов идёт на содержание практики - аренду или ипотеку за помещения, коммунальные платежи, зарплаты сотрудников и хранение архивов. С 2019 года эти расходы в среднем выросли на 59%. В том числе коммунальные платежи увеличились на 60%, фонд оплаты труда - на 55%, телекоммуникации - на 89%, канцелярские товары - на 35%.

Отдельно упомянуты расходы на страхование гражданско-правовой ответственности: взносы по этой страховке в 2023 году были на 15% выше, чем в 2017 году.

Также в документах отмечаются траты на выполнение обязательных требований для работы нотариуса, включая закупку техники и обеспечение кибербезопасности. В пояснении приводятся оценки роста цен на компьютеры: в 2023 году - 2%, в 2024 году - 5%-8%, в 2025 году - 10%-15%, а в 2026 году прогнозируется 15%-20%. Годовая стоимость лицензий Microsoft с 2022 года выросла на 12%.

Кроме того, указываются затраты на работу коллегии присяжных нотариусов - поддержку Нотариальной информационной системы, развитие новых сервисов, выполнение требований кибербезопасности и защиту персональных данных.