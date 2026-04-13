Профсоюзы грозят протестами из-за правок к Трудовому закону

Латвийская конфедерация свободных профсоюзов назвала три «красные линии». Первая - доплата за сверхурочные: работодатели хотят снизить её с нынешних 100% до 50%. Вторая - сохранение 110-й статьи, которая не позволяет уволить работника без согласия профсоюза. Третья - срок действия коллективного договора: профсоюзы считают недопустимым, чтобы от него можно было отказаться в одностороннем порядке.

«Мы не согласимся с такими вещами, что права людей или материальное обеспечение уменьшается. В эти довольно драматические времена, когда стоимость жизни растёт больше, чем хотелось бы», - заявил глава Латвийской конфедерации свободных профсоюзов Эгилс Балдзенс.

Представители профсоюзов отмечают, что предлагали разные компромиссы, однако организации работодателей их не поддержали. Работодатели считают, что в Трудовом законе есть нормы, которые тормозят развитие экономики, поэтому их нужно менять.

Контекст: правительство в августе 2025 года поддержало предложенные Министерством благосостояния поправки, хотя полной договорённости с социальными партнёрами не удалось добиться. Поправки предусматривают возможность договариваться о четырёхдневной рабочей неделе, в коллективных договорах - о вдвое меньшей оплате сверхурочных, а также право работника расторгнуть трудовой договор, если зарплата задерживается более чем на две недели. Сейм уже концептуально поддержал изменения, однако обсуждение сверхурочных продолжается.