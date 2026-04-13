Потепление Тихого океана может принести наводнения, засуху и пожары

Редакция PRESS 13 апреля, 2026 18:21

Мир

В экваториальной части Тихого океана усиливается аномальное потепление, и эксперты всё чаще говорят о возвращении Эль-Ниньо в ближайшие месяцы. Если сценарий подтвердится, это может заметно перекроить погоду по всему миру: в одних регионах вырастет риск ливней и наводнений, в других - засухи и лесных пожаров, а глобальная средняя температура получит дополнительный толчок вверх.

Чтобы официально объявить начало Эль-Ниньо, температура воды в тропическом регионе Тихого океана должна превысить многолетнее среднее минимум на 0,5 градуса. Уровень «супер Эль-Ниньо» связывают с отклонением более чем на 2 градуса. Ряд климатических моделей допускает именно такой вариант, при котором влияние на климат может быть значительно сильнее обычного.

Эль-Ниньо и Ла-Нинья - периодические явления в тропическом Тихом океане. Во время Эль-Ниньо поверхностные воды у экватора становятся необычно тёплыми, меняются ветры и распределение осадков. Это запускает цепочку погодных аномалий: где-то усиливаются штормы и ливни, где-то растёт риск засухи и экстремальной жары.

В тексте также отмечается, что под поверхностью океана сейчас перемещается большой объём тёплой воды с запада на восток - один из признаков приближающегося Эль-Ниньо. При этом учёные подчёркивают, что точная сила следующего эпизода остаётся неопределённой, особенно весной из-за так называемого «барьера предсказуемости».

Если Эль-Ниньо окажется особенно мощным и удержится до зимы, 2026 или 2027 год, или оба года, могут стать самыми жаркими за всю историю наблюдений. Предыдущий сильный эпизод был одним из факторов, почему 2024 год стал самым тёплым зарегистрированным годом. Очень мощный «супер Эль-Ниньо» фиксировали в 2015-2016 годах, а также в 1997-1998 и 1982-1983 годах.

23,8 млрд. евро: американцы за эти деньги летают к Луне, а у нас пока только свая в Даугаве
23,8 млрд. евро: американцы за эти деньги летают к Луне, а у нас пока только свая в Даугаве

Годовая декларация: новые тонкости
Годовая декларация: новые тонкости

Ветер оторвал балкон с имантской многоэтажки: и кто оплатит ремонт?
Ветер оторвал балкон с имантской многоэтажки: и кто оплатит ремонт?

Срочная новость. Зеленский едет в Берлин. Запланированы консультации между немецким и украинским правительствами

Мир 11:20

Ранее анонсировав старт переговоров о создании совместной системы ПВО Европы и Украины, Владимир Зеленский направился в Берлин на встречу с канцлером Германии Мерцем.

Слишком долго стали жить пенсионеры: Банк Латвии предупреждает об угрозе увеличения налогов

Новости Латвии 11:12

Банк Латвии (БЛ) предупреждает: если Сейм в этом или одном из следующих созывов примет решение о том, что жители смогут полностью или частично изымать средства второго пенсионного уровня до срока, то для выплаты государственных пенсий в прежнем объеме может потребоваться повысить ставку социального налога с нынешних 34% от зарплаты работающего до 39%.

Цой жив! Киноманов приглашают на весеннюю уборку на Километр (ВИДЕО)

Новости Латвии 11:12

Друзья-киноманы! В эту субботу 18 апреля к 13 часам всех приглашают на Километр у памятника Виктору Цою на субботник. Убрать площадку, помыть памятник...Об этом ф Фейсбуке сообщают организаторы группы Памятник Виктору Цою в Латвии / Piemiņas vieta Viktoram Cojam.

23,8 млрд. евро: американцы за эти деньги летают к Луне, а у нас пока только свая в Даугаве

Важно 11:04

"Строительство «Rail Baltica» обойдётся странам Балтии ровно столько же, сколько обошлась американцам ракета SLS в рамках программы «Артемида». Есть только одна нюанс: ракета NASA работает, успев дважды полететь на Луну и обратно, в то время как самым заметным элементом «Rail Baltica» является свая в Даугаве, - пишет Имант Лиепиньш на Pietiek.com.

Аж до 110: завтра на латвийских дорогах увеличат максимально разрешенную скорость

Важно 10:52

Водитель, берите на заметку - с завтрашнего дня, 15 апреля, на некоторых участках дорог Латвии увеличат максимально разрешенную скорость езды! Об этом сообщает Госполиция.

Ранняя клубника на латвийском прилавке: откуда она и есть ли от неё польза?

Важно 10:35

Часто можно услышать советы, что за сезон нужно съедать от 4 до 7 килограммов клубники: у нее очень много полезных свойств. Но всем ли подходит эта ягода? И много ли пользы в ранней привозной клубнике, которой с весны полно и в торговых сетях, и на рынках?

Барташевич все равно будет рядом с Тутиным: СМИ

Новости Латвии 10:34

В установленный законом срок - в течение двух месяцев после отстранения от должности многолетнего мэра Резекне Александра Барташевича ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ") - дума Резекне 10 апреля избрала новым председателем прежнего заместителя мэра Яниса Тутина ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ").

