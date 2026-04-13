Потепление Тихого океана может принести наводнения, засуху и пожары

Чтобы официально объявить начало Эль-Ниньо, температура воды в тропическом регионе Тихого океана должна превысить многолетнее среднее минимум на 0,5 градуса. Уровень «супер Эль-Ниньо» связывают с отклонением более чем на 2 градуса. Ряд климатических моделей допускает именно такой вариант, при котором влияние на климат может быть значительно сильнее обычного.

Эль-Ниньо и Ла-Нинья - периодические явления в тропическом Тихом океане. Во время Эль-Ниньо поверхностные воды у экватора становятся необычно тёплыми, меняются ветры и распределение осадков. Это запускает цепочку погодных аномалий: где-то усиливаются штормы и ливни, где-то растёт риск засухи и экстремальной жары.

В тексте также отмечается, что под поверхностью океана сейчас перемещается большой объём тёплой воды с запада на восток - один из признаков приближающегося Эль-Ниньо. При этом учёные подчёркивают, что точная сила следующего эпизода остаётся неопределённой, особенно весной из-за так называемого «барьера предсказуемости».

Если Эль-Ниньо окажется особенно мощным и удержится до зимы, 2026 или 2027 год, или оба года, могут стать самыми жаркими за всю историю наблюдений. Предыдущий сильный эпизод был одним из факторов, почему 2024 год стал самым тёплым зарегистрированным годом. Очень мощный «супер Эль-Ниньо» фиксировали в 2015-2016 годах, а также в 1997-1998 и 1982-1983 годах.