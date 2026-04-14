Сартс: НАТО — не «бумажный тигр», но Европе пора ускоряться

Сартс отметил, что США давно выражают недовольство уровнем вложений европейских стран в оборону. По его оценке, Европа с её экономической мощью и численностью населения инвестирует в военные возможности недостаточно, поэтому потенциал обороны континента не соответствует его реальным возможностям.

При этом эксперт подчеркнул, что это не означает слабость Европы или неспособность защищаться. «Называть это бумажным тигром нельзя», - сказал он, добавив, что проблема скорее в темпах: укрепление военных возможностей идёт, но не так быстро, как требует нынешняя ситуация безопасности.

Говоря о будущем НАТО и политических рисках, Сартс призвал не переоценивать каждое публичное высказывание политиков, особенно из американской администрации. По его словам, в публичном пространстве часто звучат разные и даже противоречивые сигналы, которые могут создавать искажённое представление о реальном положении дел.

Главную задачу для Европы он сформулировал прямо: «Чем быстрее мы это сделаем, тем безопаснее будем», - подчеркнул Сартс, призвав как можно быстрее наращивать собственные военные возможности.