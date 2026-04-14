Многих вещей скоро будет не достать: Бергс о другой стороне грядущего кризиса

Бергс подчёркивает, что самый важный фактор, с которым жителям нужно считаться, — это резкий рост цен на энергоносители. Он призывает уже сейчас думать о следующем отопительном сезоне, потому что зима, скорее всего, будет дорогой. В качестве решения он предлагает альтернативные виды отопления, например, дрова или гранулы, а также необходимость привести в порядок существующие системы отопления.

Однако энергия — не единственный вызов. Предприниматель отмечает, что из нефти и газа производится огромное количество самых разных продуктов, в том числе синтетические ткани. Уже сейчас в текстильной отрасли наблюдаются проблемы: поставки на ближайшие месяцы обеспечены, но в перспективе ситуация становится всё более неопределённой.

Дополнительные риски создаёт и поставка гелия. Большая часть этого ресурса поступает из Катара, и он критически важен для производства полупроводников. Это означает, что потенциальный дефицит может ударить по электронной отрасли, вызвав рост цен и снижение доступности продукции.

Бергс также акцентирует внимание на росте транспортных расходов: как авиационные, так и морские маршруты становятся сложнее и дороже, что ещё больше удорожает доставку товаров. В результате компаниям придётся приоритизировать производство, сосредоточившись на наиболее прибыльных продуктах, в то время как производство других может быть отложено или вообще остановлено.

В целом предприниматель предупреждает: в ближайшее время нужно готовиться не только к более высоким ценам, но и к дефициту различных товаров.