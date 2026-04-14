Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 14. Апреля Завтра: Gudrite, Strauja
Доступность

Многих вещей скоро будет не достать: Бергс о другой стороне грядущего кризиса

Редакция PRESS 14 апреля, 2026 09:42

Выбор редакции 0 комментариев

TV24

Предприниматель Нормундс Бергс в передаче TV24 «Kur tas suns aprakts» («Где собака зарыта») заявил, что сейчас невозможно дать точные прогнозы по развитию экономики на ближайшие 12 месяцев, поскольку неопределённость, связанная с войной, по-прежнему остаётся очень высокой. Неизвестен ни исход конфликта, ни его влияние на ресурсы и цепочки поставок, что напрямую отражается и на латвийской экономике.

Бергс подчёркивает, что самый важный фактор, с которым жителям нужно считаться, — это резкий рост цен на энергоносители. Он призывает уже сейчас думать о следующем отопительном сезоне, потому что зима, скорее всего, будет дорогой. В качестве решения он предлагает альтернативные виды отопления, например, дрова или гранулы, а также необходимость привести в порядок существующие системы отопления.

Однако энергия — не единственный вызов. Предприниматель отмечает, что из нефти и газа производится огромное количество самых разных продуктов, в том числе синтетические ткани. Уже сейчас в текстильной отрасли наблюдаются проблемы: поставки на ближайшие месяцы обеспечены, но в перспективе ситуация становится всё более неопределённой.

Дополнительные риски создаёт и поставка гелия. Большая часть этого ресурса поступает из Катара, и он критически важен для производства полупроводников. Это означает, что потенциальный дефицит может ударить по электронной отрасли, вызвав рост цен и снижение доступности продукции.

Бергс также акцентирует внимание на росте транспортных расходов: как авиационные, так и морские маршруты становятся сложнее и дороже, что ещё больше удорожает доставку товаров. В результате компаниям придётся приоритизировать производство, сосредоточившись на наиболее прибыльных продуктах, в то время как производство других может быть отложено или вообще остановлено.

В целом предприниматель предупреждает: в ближайшее время нужно готовиться не только к более высоким ценам, но и к дефициту различных товаров.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)

Главные новости

Годовая декларация: новые тонкости
Эксклюзив

Путин обвинил страны Балтии в причастности к атакам на Россию
Важно

Ветер оторвал балкон с имантской многоэтажки: и кто оплатит ремонт?
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Срочная новость. Зеленский едет в Берлин. Запланированы консультации между немецким и украинским правительствами

Мир 11:20

Мир 0 комментариев

Ранее анонсировав старт переговоров о создании совместной системы ПВО Европы и Украины, Владимир Зеленский направился в Берлин на встречу с канцлером Германии Мерцем.

Читать
Загрузка

Слишком долго стали жить пенсионеры: Банк Латвии предупреждает об угрозе увеличения налогов

Новости Латвии 11:12

Новости Латвии 0 комментариев

Банк Латвии (БЛ) предупреждает: если Сейм в этом или одном из следующих созывов примет решение о том, что жители смогут полностью или частично изымать средства второго пенсионного уровня до срока, то для выплаты государственных пенсий в прежнем объеме может потребоваться повысить ставку социального налога с нынешних 34% от зарплаты работающего до 39%.

Читать

Цой жив! Киноманов приглашают на весеннюю уборку на Километр (ВИДЕО)

Новости Латвии 11:12

Новости Латвии 0 комментариев

Друзья-киноманы! В эту субботу 18 апреля к 13 часам всех приглашают на Километр у памятника Виктору Цою на субботник. Убрать площадку, помыть памятник...Об этом ф Фейсбуке сообщают организаторы группы Памятник Виктору Цою в Латвии / Piemiņas vieta Viktoram Cojam.

Читать

23,8 млрд. евро: американцы за эти деньги летают к Луне, а у нас пока только свая в Даугаве

Важно 11:04

Важно 0 комментариев

"Строительство «Rail Baltica» обойдётся странам Балтии ровно столько же, сколько обошлась американцам ракета SLS в рамках программы «Артемида». Есть только одна нюанс: ракета NASA работает, успев дважды полететь на Луну и обратно, в то время как самым заметным элементом «Rail Baltica» является свая в Даугаве, - пишет Имант Лиепиньш на Pietiek.com.

Читать

Аж до 110: завтра на латвийских дорогах увеличат максимально разрешенную скорость

Важно 10:52

Важно 0 комментариев

Водитель, берите на заметку - с завтрашнего дня, 15 апреля, на некоторых участках дорог Латвии увеличат максимально разрешенную скорость езды! Об этом сообщает Госполиция.

Читать

Ранняя клубника на латвийском прилавке: откуда она и есть ли от неё польза?

Важно 10:35

Важно 0 комментариев

Часто можно услышать советы, что за сезон нужно съедать от 4 до 7 килограммов клубники: у нее очень много полезных свойств. Но всем ли подходит эта ягода? И много ли пользы в ранней привозной клубнике, которой с весны полно и в торговых сетях, и на рынках?

Читать

Барташевич все равно будет рядом с Тутиным: СМИ

Новости Латвии 10:34

Новости Латвии 0 комментариев

В установленный законом срок - в течение двух месяцев после отстранения от должности многолетнего мэра Резекне Александра Барташевича ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ") - дума Резекне 10 апреля избрала новым председателем прежнего заместителя мэра Яниса Тутина ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ").

Читать