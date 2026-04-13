Подсчитали — прослезились: литовцы получили накопления 2-го пенсионного уровня и разочаровались (2)

tv3.lv 13 апреля, 2026 09:49

Выбор редакции

LETA

Недавно Сейм отклонил предложение оппозиционных депутатов разрешить снимать со счёта накопления 2-го пенсионного уровня до выхода на пенсию. Эксперты ссылались на ряд проблем, которые могут появиться впоследствии. TV3 Ziņas пишет о том, как это было и Литве: оказалось, что те, кто забрал часть своей пенсии сейчас, разочарованы.

В Литве сейчас можно забрать либо до 25% накоплений 2-го пенсионного уровня, либо выйти из него совсем. Это активно происходит. Но люди не рады.

"Я получила на 200-300 евро меньше. Это мною накопленные деньги, я не знаю, почему так", - грустит жительница Клайпеды по имени Виталия.

Таких случаев немало. Официальное объяснение следующее: до 15 апреля должны быть перечислены деньги всем литовцам, желающим что-то вернуть.

Деньги 2-го пенсионного уровня вложены в различные инвестиции. Чтобы их получить, надо продать соответствующие ценные бумаги. Но момент для этого в мире - не самый подходящий.

Глава Ассоциации пенсионных фондов Вайдотас Рукас поясняет: "У управляющих фондами и у предприятий нет хрустального шара, который подскажет, какой день лучше всего для конвертации".

Низкая отдача вложений во многом связана с эскалацией конфликта в регионе Персидского залива. Так что вопросы и упрёки теперь адресуются политикам, которые, в свою очередь, не считают, что они несут ответственность.

Вот что об этом думает министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас: "За прозрачную деятельность финансового рынка и пенсионные фонды несёт ответственность Банк Литвы. Он ведёт надзор. Но люди сами должны оценить все обстоятельства, когда снимать деньги".

Как сообщает TV3 Lietuva, представители Центрального банка сложившуюся ситуацию не комментируют, лишь утверждают, что позволяют управляющим фондами продавать инвестиционные активы по своему усмотрению.

Вице-президент Альянса потребителей Кястутис Купшис высказался по этому поводу: "Для тех, кому деньги нужны сейчас, эти несколько дней действительно были роковыми. Но посмотрите с другой стороны - с начала уплаты взносов там прибыль увеличилась вчетверо и впятеро".

Ранее прогнозировалось, что получить накопления 2-го пенсионного уровня захотят примерно 300 тысяч жителей Литвы. На данный момент желающих уже полмиллиона. Сумма, которая будет выплачена населению, составит как минимум 1,2 млрд евро.

Комментарии (2)
