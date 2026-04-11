Это касается в том числе и граждан и постоянных жителей стран-кандидатов на вступление в ЕС.

Нацобъединение надеется, что это поможет сократить масштаб нелегальной иммиграции и уменьшить связанные с ней проблемы для общества и страны.

Сейчас Закон об иммиграции даёт иностранцам, которые получают долгосрочную визу или ВНЖ в связи с очной учёбой, право на занятость до 20 часов в неделю, а на каникулах - до 40 часов в неделю. Те, кто учится в магистратуре или докторантуре, имеют право на занятость без ограничений.

По мнению партии, этим правом часто злоупотребляют: многие иностранцы либо вообще не приступают к учёбе, либо бросают учёбу и устраиваются работать, причём нередко делятся в соцсетях откровенными рассказами о том, что воспользовались возможностью учиться в Латвии, чтобы устроиться здесь на работу. Активно используется также статус самозанятого, для которого не нужен официальный и точный учёт рабочего времени, чтобы обойти ограничения Закона об иммиграции.

Кроме того, зафиксированы случаи кражи идентичности - люди сдают в аренду свои аккаунты курьеров в Wolt или Bolt гражданам третьих лиц, у которых ВНЖ отсутствует.

Конечно же, Нацобъединение не забыло и о проблемах с владением госязыком. Представители SIA Bolt Services LV и SIA Wolt Latvija утверждают, что знание госязыка для курьеров не столь уж необходимо, обосновывая это спецификой бесконтактной доставки. Однако партия считает, что это не аргумент, чтобы сотрудничать с людьми, не владеющими госязыком: курьер занимается доставками в городе, где происходит активное общение с окружающими людьми, в процессе доставки могут возникнуть различные ситуации, создающие риск для безопасности как окружающих, так и самих курьеров, а для этого владеть госязыком необходимо.

У Нацобъединения вызывают опасение и вопросы технической безопасности (доставка еды на автомашинах без техосмотра, навыки вождения, знание ПДД), а также возможные нарушения по уплате налогов, в результате чего образуется "серая зона" в сфере занятости и создаются благоприятные условия для роста числа преступлений.

Поэтому возникшая ситуация, по мнению Нацобъединения, противоречит директиве Европарламента и Совета Европы № 2016/801, которая была принята, чтобы создать благоприятные условия для студентов из третьих стран. "Увы, предоставленные возможности со временем трансформировались на практике в официальный коридор нелегальной иммиграции со всеми сопутствующими побочными явлениями и факторами риска", - считают в Нацобъединении.