Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вести еженедельник 7 Супер Секретов
Пн, 13. Апреля Завтра: Egils, Nauris
Нацобъединение хочет перекрыть «коридор нелегальной миграции»; каким образом? (2)

© LETA 11 апреля, 2026 12:03

Новости Латвии 2 комментариев

Нацобъединение подало на третье чтение поправки к Закону об иммиграции, которые предлагают запретить иностранцам, имеющим латвийский ВНЖ или долгосрочную визу, вести хозяйственную деятельность в качестве самозанятых лиц.

Это касается в том числе и граждан и постоянных жителей стран-кандидатов на вступление в ЕС.

Нацобъединение надеется, что это поможет сократить масштаб нелегальной иммиграции и уменьшить связанные с ней проблемы для общества и страны.

Сейчас Закон об иммиграции даёт иностранцам, которые получают долгосрочную визу или ВНЖ в связи с очной учёбой, право на занятость до 20 часов в неделю, а на каникулах - до 40 часов в неделю. Те, кто учится в магистратуре или докторантуре, имеют право на занятость без ограничений.

По мнению партии, этим правом часто злоупотребляют: многие иностранцы либо вообще не приступают к учёбе, либо бросают учёбу и устраиваются работать, причём нередко делятся в соцсетях откровенными рассказами о том, что воспользовались возможностью учиться в Латвии, чтобы устроиться здесь на работу. Активно используется также статус самозанятого, для которого не нужен официальный и точный учёт рабочего времени, чтобы обойти ограничения Закона об иммиграции.

Кроме того, зафиксированы случаи кражи идентичности - люди сдают в аренду свои аккаунты курьеров в Wolt или Bolt гражданам третьих лиц, у которых ВНЖ отсутствует.

Конечно же, Нацобъединение не забыло и о проблемах с владением госязыком. Представители SIA Bolt Services LV и SIA Wolt Latvija утверждают, что знание госязыка для курьеров не столь уж необходимо, обосновывая это спецификой бесконтактной доставки. Однако партия считает, что это не аргумент, чтобы сотрудничать с людьми, не владеющими госязыком: курьер занимается доставками в городе, где происходит активное общение с окружающими людьми, в процессе доставки могут возникнуть различные ситуации, создающие риск для безопасности как окружающих, так и самих курьеров, а для этого владеть госязыком необходимо.

У Нацобъединения вызывают опасение и вопросы технической безопасности (доставка еды на автомашинах без техосмотра, навыки вождения, знание ПДД), а также возможные нарушения по уплате налогов, в результате чего образуется "серая зона" в сфере занятости и создаются благоприятные условия для роста числа преступлений.

Поэтому возникшая ситуация, по мнению Нацобъединения, противоречит директиве Европарламента и Совета Европы № 2016/801, которая была принята, чтобы создать благоприятные условия для студентов из третьих стран. "Увы, предоставленные возможности со временем трансформировались на практике в официальный коридор нелегальной иммиграции со всеми сопутствующими побочными явлениями и факторами риска", - считают в Нацобъединении.

Комментарии (2)
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (2)

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (2)

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (2)

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля (2)

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива (2)

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах! (2)

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет? (2)

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

