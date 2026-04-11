Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
Пн, 13. Апреля Завтра: Egils, Nauris
Доступность

Муж стал выигрывать тендеры, когда жена заняла пост в правлении: интересное в Rīgas siltums

Редакция PRESS 11 апреля, 2026 07:48

Важно 0 комментариев

Facebook

Депутат Сейма Латвии от партии «Объединенный список» Андрис Кулбергс опубликовал на своей странице в Facebook сообщение, в котором выразил обеспокоенность возможными нарушениями принципов корпоративного управления в муниципальной теплоэнергетической компании «Rīgas siltums».

В своей публикации депутат отметил, что его «шокировали» ответы представителей предприятия, прозвучавшие на заседании комиссии, и призвал ознакомиться с видеозаписью обсуждения. По словам Кулбергса, ранее внимание общественности привлекли длительные командировки финансового директора компании в Испанию, однако он считает этот вопрос второстепенным на фоне более серьезных возможных нарушений.

Кулбергс подчеркнул, что, имея опыт работы в частном секторе, не может представить ситуацию, при которой компания, принадлежащая супругу члена правления, неоднократно выигрывает закупочные конкурсы того же предприятия, а должностное лицо при этом сохраняет свою позицию без каких-либо последствий.

По утверждению депутата, член правления «Rīgas siltums» по финансовым вопросам Ивета Куткевич считает нормальной ситуацию, при которой компания ее супруга — SIA «Elsana» — многократно побеждала в закупках предприятия. Речь, по его словам, идет о контрактах на ремонт и строительство котельных и теплотрасс на общую сумму около 1,45 млн евро. Он отметил, что такие победы в закупках происходили после того, как Куткевич заняла должность в правлении предприятия.

В публикации депутат также обратился к акционерам компании — министру экономики Виктору Валайнису и мэру Риги Виестурсу Клейнбергсу — с вопросом, считают ли они подобную ситуацию допустимой и готовы ли поддерживать такие управленческие решения.

Кроме того, Кулбергс адресовал вопрос представителям Балтийского института корпоративного управления, отметив, что ранее «Rīgas siltums» называлась примером хорошего корпоративного управления. Он поинтересовался, соответствуют ли подобные ситуации стандартам, которым обучают руководителей предприятий.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Важно

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Важно

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Важно 11:36

Важно 0 комментариев

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Читать
Загрузка

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Важно 11:26

Важно 0 комментариев

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Читать

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

Важно 11:25

Важно 0 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Читать

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Мир 11:23

Мир 0 комментариев

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Читать

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Выбор редакции 11:15

Выбор редакции 0 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Читать

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Важно 11:02

Важно 0 комментариев

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Читать

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

Новости Латвии 10:55

Новости Латвии 0 комментариев

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Читать