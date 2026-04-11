Муж стал выигрывать тендеры, когда жена заняла пост в правлении: интересное в Rīgas siltums

В своей публикации депутат отметил, что его «шокировали» ответы представителей предприятия, прозвучавшие на заседании комиссии, и призвал ознакомиться с видеозаписью обсуждения. По словам Кулбергса, ранее внимание общественности привлекли длительные командировки финансового директора компании в Испанию, однако он считает этот вопрос второстепенным на фоне более серьезных возможных нарушений.

Кулбергс подчеркнул, что, имея опыт работы в частном секторе, не может представить ситуацию, при которой компания, принадлежащая супругу члена правления, неоднократно выигрывает закупочные конкурсы того же предприятия, а должностное лицо при этом сохраняет свою позицию без каких-либо последствий.

По утверждению депутата, член правления «Rīgas siltums» по финансовым вопросам Ивета Куткевич считает нормальной ситуацию, при которой компания ее супруга — SIA «Elsana» — многократно побеждала в закупках предприятия. Речь, по его словам, идет о контрактах на ремонт и строительство котельных и теплотрасс на общую сумму около 1,45 млн евро. Он отметил, что такие победы в закупках происходили после того, как Куткевич заняла должность в правлении предприятия.

В публикации депутат также обратился к акционерам компании — министру экономики Виктору Валайнису и мэру Риги Виестурсу Клейнбергсу — с вопросом, считают ли они подобную ситуацию допустимой и готовы ли поддерживать такие управленческие решения.

Кроме того, Кулбергс адресовал вопрос представителям Балтийского института корпоративного управления, отметив, что ранее «Rīgas siltums» называлась примером хорошего корпоративного управления. Он поинтересовался, соответствуют ли подобные ситуации стандартам, которым обучают руководителей предприятий.