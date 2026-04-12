Сартс разъясняет, что такой подход не случаен. Одна из главных причин - необходимость не разгласить слишком много информации потенциальному противнику. Если будет открыта полная картина ситуации, это позволит противоположной стороне понять и то, что известно, и то, что пока неизвестно.

Ещё один существенный аспект - методы получения информации. Даже если косвенно раскрыть детали, можно создать представление о том, каким способом информация получена. Это может быть опасно и для источников разведки, и для самого процесса получения сведений.

Сартс подчёркивает: службы должны быть в состоянии одновременно и защищать конфиденциальную информацию, и создавать у общества достаточное понимание происходящего, и это представляет собой непрерывное балансирование.

Так что обществу следует осознать: то, что сообщается публично, является лишь частью общей картины, а за кулисами происходит намного больше, чем можно открыть.