По его словам, во многих регионах Франции и Испании в последние дни температура воздуха поднялась до +24…+30°C. Такие показатели считаются аномально высокими и значительно превышают климатическую норму для начала весны.

"У нас тоже в конце этой недели и на следующей воздух постепенно начнет прогреваться - температура поднимется до +15 градусов", - пишет он.

Метеоролог добавил, что устойчивого тепла пока не прогнозируется, однако тенденция к потеплению очевидна, и весна постепенно вступает в свои права.

«Это уже первая выраженная волна тепла в Европе в этом сезоне. Для апреля такие температуры — редкость, и их можно назвать скорее летними», — отметил специалист.