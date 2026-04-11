Трамп: Удары возобновятся при провале переговоров с Ираном

Президент Дональд Трамп заявил, что американские военные корабли перезаряжаются "лучшими боеприпасами" для возобновления ударов по Ирану на случай провала мирных переговоров с Ираном в Пакистане. "Мы перезаряжаем корабли лучшим оружием из когда-либо созданных - даже лучше, чем то, что мы использовали прежде. Если мы не заключим сделку, мы их применим - и применим очень эффективно", - заявил он в интервью газете New York Post в пятницу, 10 апреля.

"Мы узнаем примерно через 24 часа", - добавил Трамп, отвечая на вопрос о возможном исходе переговоров. "Вы имеете дело с людьми, о которых мы не знаем, говорят ли они правду. В глаза они говорят, что избавятся от всего ядерного оружия. А потом выходят к прессе и говорят, что хотели бы обогащать уран", - отметил он.

Вице-президент Джей Ди Вэнс уже прибыл в Исламабад. Его сопровождают спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. Главный экономист Белого дома Кевин Хасетт заявил телеканалу Fox Business, что американская сторона "очень, очень надеется" на успех переговоров. "Мы отправили в Пакистан команду высшего класса для переговоров с иранцами. У нас есть и запасные планы на случай необходимости", - сказал он.

Переговоры в Исламабаде

Иранская делегация также прибыла в столицу Пакистана. Ее возглавляют министр иностранных дел Аббас Аракчи и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

Ожидается, что переговоры сосредоточатся на требовании США передать около 450 килограммов высокообогащенного урана и полностью открыть Ормузский пролив для международного судоходства. Другими ключевыми вопросами станут прекращение иранской поддержки региональных союзников, статус баллистической ракетной программы Ирана и требование Тегерана о снятии американских санкций. Через пролив с момента прекращения бомбардировок Ирана прошло лишь незначительное количество судов.

По данным пакистанских дипломатических источников, переговоры должны начаться 11 апреля во второй половине дня по местному времени. Сначала делегации встретятся раздельно с пакистанскими посредниками - премьер-министром Шехбазом Шарифом и верховным военным командующим - фельдмаршалом Асимом Мунером. После этого должны состояться прямые переговоры между представителями США и иранской делегацией.

Военные США готовы к захвату Ормузского пролива

Отставной генерал армии США Джек Кин 10 апреля заявил, что американские вооруженные силы готовы установить контроль над Ормузским проливом. "Я знаю, что наши силы могут открыть этот пролив и обеспечить защиту проходящим через него судам", - заявил он телеканалу Fox News. По его словам, военные способны установить "абсолютный воздушный заслон" над всем пространством пролива.

Трамп неоднократно давал понять, что открытие Ормузского пролива является ключевым условием любого соглашения. Тегеран со своей стороны добивается признания права Ирана на контроль над проливом. Он также требует прекращения всех военных операций в регионе и выплаты репараций за нанесенный Ирану ущерб.