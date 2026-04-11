Трамп: Удары возобновятся при провале переговоров с Ираном

© Deutsche Welle 11 апреля, 2026 13:23

Дональд Трамп пригрозил Ирану возобновлением ударов в случае срыва переговоров в Исламабаде.

Президент Дональд Трамп заявил, что американские военные корабли перезаряжаются "лучшими боеприпасами" для возобновления ударов по Ирану на случай провала мирных переговоров с Ираном в Пакистане. "Мы перезаряжаем корабли лучшим оружием из когда-либо созданных - даже лучше, чем то, что мы использовали прежде. Если мы не заключим сделку, мы их применим - и применим очень эффективно", - заявил он в интервью газете New York Post в пятницу, 10 апреля.

"Мы узнаем примерно через 24 часа", - добавил Трамп, отвечая на вопрос о возможном исходе переговоров. "Вы имеете дело с людьми, о которых мы не знаем, говорят ли они правду. В глаза они говорят, что избавятся от всего ядерного оружия. А потом выходят к прессе и говорят, что хотели бы обогащать уран", - отметил он.

Вице-президент Джей Ди Вэнс уже прибыл в Исламабад. Его сопровождают спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. Главный экономист Белого дома Кевин Хасетт заявил телеканалу Fox Business, что американская сторона "очень, очень надеется" на успех переговоров. "Мы отправили в Пакистан команду высшего класса для переговоров с иранцами. У нас есть и запасные планы на случай необходимости", - сказал он.

 Переговоры в Исламабаде

Иранская делегация также прибыла в столицу Пакистана. Ее возглавляют министр иностранных дел Аббас Аракчи и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

Ожидается, что переговоры сосредоточатся на требовании США передать около 450 килограммов высокообогащенного урана и полностью открыть Ормузский пролив для международного судоходства. Другими ключевыми вопросами станут прекращение иранской поддержки региональных союзников, статус баллистической ракетной программы Ирана и требование Тегерана о снятии американских санкций. Через пролив с момента прекращения бомбардировок Ирана прошло лишь незначительное количество судов.

По данным пакистанских дипломатических источников, переговоры должны начаться 11 апреля во второй половине дня по местному времени. Сначала делегации встретятся раздельно с пакистанскими посредниками - премьер-министром Шехбазом Шарифом и верховным военным командующим - фельдмаршалом Асимом Мунером. После этого должны состояться прямые переговоры между представителями США и иранской делегацией.

Военные США готовы к захвату Ормузского пролива

Отставной генерал армии США Джек Кин 10 апреля заявил, что американские вооруженные силы готовы установить контроль над Ормузским проливом. "Я знаю, что наши силы могут открыть этот пролив и обеспечить защиту проходящим через него судам", - заявил он телеканалу Fox News. По его словам, военные способны установить "абсолютный воздушный заслон" над всем пространством пролива.

Трамп неоднократно давал понять, что открытие Ормузского пролива является ключевым условием любого соглашения. Тегеран со своей стороны добивается признания права Ирана на контроль над проливом. Он также требует прекращения всех военных операций в регионе и выплаты репараций за нанесенный Ирану ущерб.

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

