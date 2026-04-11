Недвижимость и привилегии: кому, за что и сколько?

Ставки установлены

От 0,2 до 3% от кадастровой стоимости

Закон о налоге на недвижимость регламентирует налоговые ставки от 0,2 до 3% от кадастровой стоимости недвижимости, а устанавливает их местное самоуправление. Налоговую ставку, которая превышает 1,5% от кадастровой стоимости, самоуправление устанавливает в случаях, когда недвижимость не содержится в установленном нормативными актами порядке.

Ставка в размере 1,5% применяется к необработанной сельскохозяйственной земле, если ее площадь превышает 1 га.

Деградирующие среду, разрушающиеся и угрожающие безопасности людей строения облагаются налоговой ставкой 3% от кадастровой стоимости (по решению местного самоуправления).

Если самоуправление не установило свои ставки, то действуют регламентированные законом:

- на землю; на здание и его часть; инженерные сооружения - 1,5% от кадастровой стоимости;

- на жилые дома, независимо от того, раздельная ли это собственность, часть дома, нежилое помещение, которое используется под жилье, а также группа помещений, использование которых связано с жильем (гаражи, автостоянки, погреба, склады и хозяйственные помещения), если они используются для хозяйственной деятельности:

- 0,2% от кадастровой стоимости, которая не превышает 56 915 евро;

- 0,4% – от 56 915 евро, но не более 106 715 евро;

- 0,6% – от кадастровой стоимости свыше 106 715 евро.

В Риге, например, примерно 85% рижан живут в типовых квартирах, и их жилье облагается налогом по ставке от 0,2 до 0,6%. Порядок применения ставок налога на недвижимость регламентируют правила Рижской думы № 148 «О налоге на недвижимое имущество в Риге» от июня 2015 года.

Пенсионеры, дети, инвалиды...

Льготы для владельцев собственности

В столице определены порядка 30 категорий льгот на налог на недвижимость. В том числе льготы жителям, которым трудно себя обеспечить (пенсионеры и жители с инвалидностью 1-й и 2-й групп, семьи с детьми, семьи, потерявшие кормильца, политически репрессированные), которые установлены законом о налоге на недвижимость.

Также в столице предусмотрены льготы для собственников реновированных и строящихся зданий, а также помещений, которые используются для полезной деятельности. Особая категория – здания, имеющие историческую и культурную ценность, а также территории, на которых находятся охраняемые природные объекты, и так далее.

Посмотреть список льготных групп собственников можно на портале Управления доходами самоуправления финансового департамента Рижской думы: pip.riga.lv

Льготы по э-почте

Как уменьшить налог на недвижимость?

Если вы владеете недвижимостью в Риге, то вам придется освоить э-подпись, завести персональную э-почту. В столице приветствуется электронная коммуникация.

Наличие электронного канала связи (официального электронного адреса или электронной почты) с 1 января налогового года является обязательным условием для получения льгот для большинства налогоплательщиков. Поэтому, если владелец недвижимости не получил скидку на налог на недвижимость, хотя у него могут быть привилегии, значит, он не наладил электронный контакт с финансовым департаментом Рижского самоуправления.

Обязательные правила Рижской думы «О порядке предоставления льгот на налог на недвижимость» указывают, что и заявления о присуждении льготы на уплату налога на недвижимость (NiN) надо подавать в электронном виде.

Если налогоплательщики, соответствующие условиям предоставления льгот по NiN, не получили эти льготы за 2025 год, значит, у них до 1 января 2026 года не был зарегистрирован канал электронной связи (официальный электронный адрес или электронная почта) с финансовой службой.

Теперь, чтобы получить льготу за 2026 года, собственникам недвижимости надо зарегистрировать электронный канал связи до 15 декабря текущего года. Тогда льгота будет предоставлена за весь 2026 год.

Если собственник по каким-то причинам не может наладить канал связи с финансовым департаментом, надо написать соответствующее заявление в департамент.

Заявите о своем электронном адресе:

- активируйте официальный электронный адрес на портале Latvija.gov.lv;

- подайте заявление на портале www.eriga.lv (раздел NekustamA IpaSuma nodoklis - «Налог на недвижимость», услуга E-dokumentu iesniegums - «Подача электронных документов»);

- подавайте заявление, подписанное надежной электронной подписью, на адрес электронной почты: pip@riga.lv;

- отправляйте заявление почтой или подайте его лично в управление по адресу: ул. Терезес, 5, Рига (только по предварительной записи по телефону 67181866).

(!) Требование канала э-связи и э-заявления не распространяется на налогоплательщиков: пенсионеров, лиц с 1-й или 2-й группой инвалидности, ликвидаторов аварии и лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, рижан со статусом малообеспеченного или нуждающегося домохозяйства, политически репрессированных и несовершеннолетних жителей.

В данном случае заявление требуется только в случае, если статус присуждается заново.

Сдаёте квартиру?

Как рассчитывается налог на недвижимость?

-Сдаю квартиру, но никто в ней не задекларирован. Слышал, что в таком случае применяется повышенный налог. А если квартирант задекларируется в моей квартире, как изменится размер налога?

Если в квартире никто не задекларирован, то к недвижимости применяется налоговая ставка 1,5% в год, разъяснили специалисты финансового департамента Рижской думы.

Если же кто-то задекларировался в квартире в любом месяце года, то в следующем году для этой квартиры будет действовать стандартная ставка налога на недвижимость (NiN) в размере 0,2-0,6% - в зависимости от ее кадастровой стоимости.

(!) Больше информации - на портале финансового департамента РД: https://pip.riga.lv/ в разделе N?N atvieglojumi;

- по бесплатному информационному телефону Рижского самоуправления: 1201.

Подготовила Вера ВОЛОДИНА