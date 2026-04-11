«Следующий шаг — Марс!» Лунная миссия «Артемида-2» успешно завершена

© BBC 11 апреля, 2026 11:36

Мир 0 комментариев

Космический корабль НАСА «Орион» с четырьмя астронавтами на борту успешно приводнился в Тихом океане у побережья Калифорнии. Экспедиция «Артемида-2» — первый более чем за полвека полет людей к Луне — завершена.

Приводнение состоялось по плану, около 17:08 по местному времени на западном побережье США (00:08 11 апреля по Гринвичу).

После приводнения у экипажа «Ориона» возникли трудности с установлением спутниковой телефонной связи со спасательной командой, астронавтам пришлось координировать свои действия со спасателями через центр управления полетом в Хьюстоне. Однако само приводнение «Ориона» прошло идеально, в НАСА его назвали «посадкой по учебнику».

Напомним, как проходило возвращение на Землю.

Отделение модуля

Примерно за 25 минут до входа «Ориона» в верхние слои атмосферы Земли от корабля отсоединился служебный модуль, в течение 10 дней поддерживавший жизнедеятельность миссии.

Модуль экипажа, который возвращался на Землю, развернулся таким образом, чтобы войти в атмосферу сверхжаропрочным щитом вперед.

Начался заключительный корректирующий маневр, фиксирующий капсулу под точным углом сближения для входа в атмосферу Земли.

Возвращающийся от Луны «Орион» входил в атмосферу со скоростью, какой не было со времен «Аполлонов» — 25 000 миль в час, или почти 40 000 км/ч.

Поэтому корабль входил в атмосферу по очень пологой траектории, и выдержать точный угол входа было крайне важно. Тепловой щит выдерживает температуру до 5000 градусов по Фаренгейту (более 2700 по Цельсию) — это лишь в два раза «холоднее», чем поверхность Солнца — но если бы угол входа оказался даже на один градус больше, намного больше оказалась бы и температура, и корабль с экипажем просто сгорел бы.

Во время первой, беспилотной миссии «Артемида» тепловой щит был серьезно поврежден, но инженеры заверяли, что решили эту проблему, скорректировав угол входа в атмосферу.

К тому же, как говорили специалисты НАСА, щит все равно выполнил свою задачу: температура внутри капсулы не превысила опасных значений, и если бы в капсуле тогда были астронавты, они остались бы целы и невредимы.

От космоса до океана

Фаза прохождения атмосферы — от входа в нее до приводнения — заняла всего около 13 минут.

При этом в первой половине этого пути капсула планово потеряла связь с Землей примерно наа 6 минут: мчащийся космический корабль настолько сильно нагревает воздух, что из атомов кислорода и азота вырываются электроны и образуют заряженную плазму, которая блокирует радиосигналы.

На этом этапе корабль тормозил просто «об атмосферу». Затем, когда скорость упала с 40 000 км/ч до сотен километров в час, «Орион» выпустил первые два тормозных парашюта с диаметром купола всего 7,6 метра. С их помощью скорость падения была сброшена до примерно 500 км/ч.

Затем настала очередь вспомогательных небольших парашютов, которые вытащили три основных парашюта с диаметром купола уже более 35 метров. На них, на скорости около 20 миль (более 32 км) в час, «Орион» и «плюхнулся» в Тихий океан.

Приводнение и эвакуация

Как объясняли специалисты НАСА, «Орион» мог приводниться под любым углом: после приводнения по периметру корабля автоматически надулись поплавки, которые привели его в правильное положение.

Корабли НАСА и береговой охраны США ждали «Орион» в большой, сотни километров в поперечнике, зоне приводнения.

Примерно через час после приводнения боковой люк модуля «Орион» открылся, чтобы впустить специалистов.

В модуль, внутри которого довольно тесно, должны войти четыре человека, чтобы каждый астронавт мог пройти индивидуальную оценку физического состояния.

После первоначальной оценки медик внутри капсулы «Орион» подтвердил, что все четыре члена экипажа чувствуют себя хорошо.

НАСА заявило, что «нет спешки» с эвакуацией астронавтов, приоритетом является их безопасность.

После оценки физического состояния астронавтов их по очереди переместили на автоматически надувшийся, прикрепленный к кораблю плот-трап. Командир экипажа Рид Уайзмен покинул корабль последним.

Вертолеты доставили астронавтов на борт военно-транспортного корабля USS John P Murtha, а тот доставит их на военно-морскую базу в Сан-Диего.

Трамп: «Следующий шаг — Марс!»

Президент США Дональд Трамп приветствовал возвращение астронавтов на Землю и пригласил их в Белый дом.

«Поздравляю великий и очень талантливый экипаж „Артемиды II“. Весь полет был захватывающим, посадка — идеальной, и как президент Соединенных Штатов, я невероятно горд! С нетерпением жду встречи со всеми вами в Белом доме в ближайшее время. Мы повторим это снова, а затем, следующий шаг, Марс!», — написал Трамп в Truth Social.

До экспедиции «Артемида» вокруг Луны облетали всего 24 человека — это были астронавты «Аполлонов», летавших на спутник Земли в 1969–1972 гг. Теперь людей, повидавших Луну вблизи, стало 28.

 

Комментарии (0)
Комментарии (0)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

