Таможенный департамент в пятницу сообщил, что в начале марта автомобиль Toyota Corolla Verso, на котором гражданин Белоруссии въехал в Литву, вызвал подозрения у сотрудников, поэтому машина была проверена с помощью рентгеновской системы. В результате в передней части автомобиля были обнаружены тщательно оборудованные тайники с сигаретами.

При детальном ручном досмотре стало очевидно, что сигареты спрятаны очень тщательно: тайники находились так глубоко, что добраться до них обычными средствами не удалось.

Учитывая сложность ситуации, таможенники обратились к сотрудникам ведомства противопожарной охраны и спасения, которые с помощью специального оборудования приступили к демонтажу автомобиля.

В ходе разборки автомобиля были вскрыты тайники с контрабандой. Всего обнаружено 850 пачек сигарет стоимостью 4,4 тыс. евро. Также задержан сам автомобиль, стоимость которого оценивается в 1,8 тыс. евро.

В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении.

