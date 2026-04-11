Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 13. Апреля Завтра: Egils, Nauris
Доступность

К взяткам готовы! Почему часть Латвии снова выбирает обходные пути?

Редакция PRESS 11 апреля, 2026 09:35

Новости Латвии 0 комментариев

Готовность жителей Латвии дать взятку государственным должностным лицам за последний год выросла, а среди предпринимателей - снизилась, сообщает LETA со ссылкой на данные опроса Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

В KNAB отмечают, что и жители, и бизнес чаще всего объясняют возможную дачу взятки одной логикой - убеждённостью, что так проблема будет решена. Параллельно сохраняется спрос на «неофициальные решения» через личные связи. По данным опроса, 28% жителей признали, что в последние два года прибегали к таким методам - в основном через друзей и знакомых - чтобы устроиться на работу в государственные или муниципальные учреждения и получить медицинские услуги. Среди предпринимателей о похожей практике сообщили 21%.

В KNAB уточняют, что у предпринимателей самым распространённым неофициальным решением также остаётся использование личных связей. Чаще всего такая необходимость, по данным бюро, возникала при решении вопросов, связанных со строительством и недвижимостью.

Жители, как и в предыдущем периоде, считают, что для снижения коррупции нужны более строгий контроль закупок и большая открытость информации о людях и организациях, влияющих на принятие решений. Предприниматели, в свою очередь, чаще говорят о необходимости реальных и строгих наказаний для нарушителей, а также о поддержке бизнеса и улучшении предпринимательской среды.

Опрос также фиксирует рост готовности сообщать о коррупции, раскрывая личность. По данным исследования, в 2025 году 20% жителей подтвердили готовность сообщать открыто. В целом 60% жителей готовы сообщить о столкновении с коррупцией, а 41% - предоставить информацию напрямую в KNAB. Такая готовность чаще выражена среди более молодых жителей и растёт вместе с уровнем доходов.

В опросе участвовали 1005 жителей старше 18 лет и 419 компаний, ведущих хозяйственную деятельность в Латвии. Исследование по заказу KNAB провёл центр SKDS с 3 декабря 2025 года по 18 января 2026 года.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
Важно

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Важно

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Важно

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Важно 11:36

Важно 0 комментариев

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Читать
Загрузка

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Важно 11:26

Важно 0 комментариев

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Читать

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

Важно 11:25

Важно 0 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Читать

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Мир 11:23

Мир 0 комментариев

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Читать

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Выбор редакции 11:15

Выбор редакции 0 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Читать

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Важно 11:02

Важно 0 комментариев

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Читать

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

Новости Латвии 10:55

Новости Латвии 0 комментариев

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Читать