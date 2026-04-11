К взяткам готовы! Почему часть Латвии снова выбирает обходные пути?

В KNAB отмечают, что и жители, и бизнес чаще всего объясняют возможную дачу взятки одной логикой - убеждённостью, что так проблема будет решена. Параллельно сохраняется спрос на «неофициальные решения» через личные связи. По данным опроса, 28% жителей признали, что в последние два года прибегали к таким методам - в основном через друзей и знакомых - чтобы устроиться на работу в государственные или муниципальные учреждения и получить медицинские услуги. Среди предпринимателей о похожей практике сообщили 21%.

В KNAB уточняют, что у предпринимателей самым распространённым неофициальным решением также остаётся использование личных связей. Чаще всего такая необходимость, по данным бюро, возникала при решении вопросов, связанных со строительством и недвижимостью.

Жители, как и в предыдущем периоде, считают, что для снижения коррупции нужны более строгий контроль закупок и большая открытость информации о людях и организациях, влияющих на принятие решений. Предприниматели, в свою очередь, чаще говорят о необходимости реальных и строгих наказаний для нарушителей, а также о поддержке бизнеса и улучшении предпринимательской среды.

Опрос также фиксирует рост готовности сообщать о коррупции, раскрывая личность. По данным исследования, в 2025 году 20% жителей подтвердили готовность сообщать открыто. В целом 60% жителей готовы сообщить о столкновении с коррупцией, а 41% - предоставить информацию напрямую в KNAB. Такая готовность чаще выражена среди более молодых жителей и растёт вместе с уровнем доходов.

В опросе участвовали 1005 жителей старше 18 лет и 419 компаний, ведущих хозяйственную деятельность в Латвии. Исследование по заказу KNAB провёл центр SKDS с 3 декабря 2025 года по 18 января 2026 года.