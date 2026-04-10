Он признает, что "Radio SWH" выступает против "вмешательства в и без того чрезмерно зарегулированную и уязвимую радиоиндустрию".

«Введение новых правил или ограничений еще больше усилит конкуренцию, а различия в форматах и ​​содержании радиопрограмм уменьшатся», — считает Рубенис.

Он отмечает, что у группы «Радио SWH» есть радиопрограмма, в которой звучат только латышские мелодии, и доля музыки на самом «Радио SWH» составляет около 25% на латышском языке.

Рубенис объясняет, что у каждой коммерческой радиопрограммы есть своя особая ниша и своя программа, и поэтому у каждой программы есть своя аудитория, которая хочет слушать именно такой контент.

«Введение квот не приведет к желаемому результату — песни из альбомов «Brainstorms», «Instrument» или альбома «Don», которые хорошо известны, просто будут проигрываться чаще», — сказал Рубенис.

Ранее сообщалось, что представители латвийской музыкальной индустрии написали открытое письмо, призывающее членов Сейма поддержать предложение об увеличении доли музыки, созданной в Латвии, на коммерческих радиостанциях путем установления квот, как это делается в других странах, включая Эстонию.

Представители музыкальной индустрии подчеркивают, что музыка, созданная в Латвии, песни на латышском языке и произведения местных исполнителей составляют меньшинство на радио. В репертуаре доминирует музыка из России, США и других стран.

«Эта ситуация не является результатом свободного рынка — это структурный дисбаланс, который наносит ущерб экономике Латвии, ее культурной среде и национальной безопасности», — отмечают представители отрасли.

В письме подчеркивается, что радиоволны являются ограниченным государственным ресурсом, право на использование которого предоставляется государством посредством лицензии.

Письмо подписали Латвийская ассоциация развития музыки/«Латвийский музыкальный экспорт», Латвийская ассоциация исполнителей и продюсеров, Агентство по вопросам авторского права и коммуникаций/Латвийская ассоциация авторов и Ассоциация самозанятых музыкантов, а также латвийские музыканты, композиторы, авторы песен и продюсеры.