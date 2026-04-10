«Радио SWH» — о квотах на латышскую музыку: поможет?

© LETA 10 апреля, 2026 17:13

Новости Латвии 3 комментариев

LETA

Введение квот для увеличения доли музыки, созданной в Латвии, на коммерческом радио не улучшит положение молодых музыкантов и исполнителей в радиопрограммах, заявил ЛЕТА коммерческий директор АС «Радио SWH» Филипс Рубенис.

Он признает, что "Radio SWH" выступает против "вмешательства в и без того чрезмерно зарегулированную и уязвимую радиоиндустрию".

«Введение новых правил или ограничений еще больше усилит конкуренцию, а различия в форматах и ​​содержании радиопрограмм уменьшатся», — считает Рубенис.

Он отмечает, что у группы «Радио SWH» есть радиопрограмма, в которой звучат только латышские мелодии, и доля музыки на самом «Радио SWH» составляет около 25% на латышском языке.

Рубенис объясняет, что у каждой коммерческой радиопрограммы есть своя особая ниша и своя программа, и поэтому у каждой программы есть своя аудитория, которая хочет слушать именно такой контент.

«Введение квот не приведет к желаемому результату — песни из альбомов «Brainstorms», «Instrument» или альбома «Don», которые хорошо известны, просто будут проигрываться чаще», — сказал Рубенис.

Ранее сообщалось, что представители латвийской музыкальной индустрии написали открытое письмо, призывающее членов Сейма поддержать предложение об увеличении доли музыки, созданной в Латвии, на коммерческих радиостанциях путем установления квот, как это делается в других странах, включая Эстонию.

Представители музыкальной индустрии подчеркивают, что музыка, созданная в Латвии, песни на латышском языке и произведения местных исполнителей составляют меньшинство на радио. В репертуаре доминирует музыка из России, США и других стран.

«Эта ситуация не является результатом свободного рынка — это структурный дисбаланс, который наносит ущерб экономике Латвии, ее культурной среде и национальной безопасности», — отмечают представители отрасли.

В письме подчеркивается, что радиоволны являются ограниченным государственным ресурсом, право на использование которого предоставляется государством посредством лицензии.

Письмо подписали Латвийская ассоциация развития музыки/«Латвийский музыкальный экспорт», Латвийская ассоциация исполнителей и продюсеров, Агентство по вопросам авторского права и коммуникаций/Латвийская ассоциация авторов и Ассоциация самозанятых музыкантов, а также латвийские музыканты, композиторы, авторы песен и продюсеры.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега (3)

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (3)

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (3)

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (3)

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (3)

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля (3)

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива (3)

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

