Напомним, что во вторник на заседании Кабинета министров предполагалось обсудить введение налога на сверхприбыль для розничных продавцов топлива. Министерство экономики предлагает применять его в случае, если цена на топливо у розничного продавца превысит определенный уровень — который установит правительство.

«Я думаю, что у правительства есть довольно простое решение — видно, что цены на нефтепродукты растут, и, следовательно, растут и поступления от НДС, поскольку НДС взимается с конечной цены продукта, - высказал Калвитис свою точку зрения. - Тогда на этот прирост очень легко освободить акцизный налог на какой-то период, это математически очень легко рассчитать. Бюджет от этого никак не пострадает».

Калвитис считает, что нынешнее снижение налога не решает ситуацию. «Сейчас попробовали снизить его на пять центов на дизельное топливо, но цена никуда особо не упала, сборы НДС растут - ну так снизьте еще! Может быть, фермерам нужно еще большее снижение, чтобы засеять поля?»

«Нужно действовать с помощью эффективных инструментов, а не популистских, - рещзюмирует он. - Сначала кажется: а, давайте отнимем у тех, у кого что-то есть, но, если мы отнимем у тех, у кого что-то есть, мы придем к тому, что топливо вообще не будут импортировать! Нельзя работать на рынке, правила игры на котором могут меняться каждые пять минут в зависимости от настроения и проявлений. Это была бы самая большая глупость, которую могло бы совершить правительство».