Доиграетесь — бензина не будет вообще: Калвитис о предложении ввести новый налог на АЗС (2)

Редакция PRESS 11 апреля, 2026 11:08

Важно

«Мы дойдем до того, что топлива просто не будет. На рынке будет дефицит», - так председатель правления АО «Latvijas gāze», экс-премьер Айгар Калвитис прокомментировал в эфире программы TV24 «Неделя. Post scriptum» предложение ввести новый налог на торговцев топливом.

Напомним, что во вторник на заседании Кабинета министров предполагалось обсудить введение налога на сверхприбыль для розничных продавцов топлива. Министерство экономики предлагает применять его в случае, если цена на топливо у розничного продавца превысит определенный уровень — который установит правительство.

«Я думаю, что у правительства есть довольно простое решение — видно, что цены на нефтепродукты растут, и, следовательно, растут и поступления от НДС, поскольку НДС взимается с конечной цены продукта, - высказал Калвитис свою точку зрения. - Тогда на этот прирост очень легко освободить акцизный налог на какой-то период, это математически очень легко рассчитать. Бюджет от этого никак не пострадает».

Калвитис считает, что нынешнее снижение налога не решает ситуацию. «Сейчас попробовали снизить его на пять центов на дизельное топливо, но цена никуда особо не упала, сборы НДС растут - ну так снизьте еще! Может быть, фермерам нужно еще большее снижение, чтобы засеять поля?»

«Нужно действовать с помощью эффективных инструментов, а не популистских, - рещзюмирует он. - Сначала кажется: а, давайте отнимем у тех, у кого что-то есть, но, если мы отнимем у тех, у кого что-то есть, мы придем к тому, что топливо вообще не будут импортировать! Нельзя работать на рынке, правила игры на котором могут меняться каждые пять минут в зависимости от настроения и проявлений. Это была бы самая большая глупость, которую могло бы совершить правительство».

Комментарии (2)
Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

