Экс-политик Эдвин Инкенс о 90-х: «Мы ошиблись с языковым вопросом» (5)

Редакция PRESS 11 апреля, 2026 13:15

5 комментариев

Журналист, один из создателей программы ЛТВ Labvakar и бывший депутат Сейма Эдвин Инкенс в подкасте Latvija 2035 вспоминал о временах Атмоды, распада СССР и восстановления независимости Латвии, признав, что в 90-е был допущен ряд ошибок.

По словам Инкенса, в то время было важно, что в компартии появилось "второе поколение" - более образованные и больше повидавшие люди: "Если ты хорошо образован и повидал жизнь, ты уже не можешь глупо защищать явно неработающие механизмы. И они приспосабливались, от всей души хотели, чтобы социалистическая система улучшилась. Этого не могло произойти, но это второе поколение тем самым третьему поколению, то есть нам, уже позволило действовать свободнее".

"Нам нет смысла говорить о каких-то веяниях свободы до Горбачёва. Всем, что было до него, ведали эти люди. Все понимали, что одно дело - гласность в России, которая проявлялась как разоблачение Сталина и репрессий. У нас, в Эстонии и в Литве это чётко означало национальный вопрос. На нашей стороне была интеллектуальная сила. И она была реализована!" - вспоминает Инкенс.

Активист Атмоды считает, что в 90-е самое начало для нашей страны было относительно лёгким, если говорить о вопросе - что делать? "Поляки, чехи через это прошли, Восточная Германия. Ясно, что в экономике было важно вернуть людям возможность действовать самим, увеличить число активных людей в экономике. Но одно дело осознавать принципы, другое - их внедрять! Что касается ошибок, ясно: в тот момент некоторые люди изначально были богаче, в результате они могли вложить в приватизацию больше, купить самые вкусные куски", - заявляет он, соглашаясь с тем, что Латвия изначально слишком сильно полагалась на теорию о том, что невидимая рука рынка сама всё наладит.

Какие ещё ошибки были допущены? По мнению бывшего депутата, они имели место в языковой политике: "Я тогда поддерживал, что мы идём навстречу людям, а они принимают новую реальность и тоже идут нам навстречу. Но мы получили не людей, которые идут навстречу, а стену. В таком смысле была ошибка. Но давайте вспомним, что при Ельцине и некоторое время после у нас были хорошие отношения с Россией. Тогда они тоже "в НАТО вступали", с Европой разговаривали и так далее. Нам они говорили: мы понимаем, у вас свой государственный язык, но не давите на этих наших людей, пусть они приходят и постепенно интегрируются... Но этого попросту не произошло. Эти люди эту [возможность] не оценили. Плюс Путин и война, которая, конечно, пробудила всю низость".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (5)
Комментарии (5)

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (5)

Важно 11:36

Важно 5 комментариев

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (5)

Важно 11:26

Важно 5 комментариев

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (5)

Важно 11:25

Важно 5 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля (5)

Мир 11:23

Мир 5 комментариев

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива (5)

Выбор редакции 11:15

Выбор редакции 5 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах! (5)

Важно 11:02

Важно 5 комментариев

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет? (5)

Новости Латвии 10:55

Новости Латвии 5 комментариев

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

