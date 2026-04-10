Возможен транспортный коллапс: таксисты перекроют центр Риги и других городов (1)

Редакция PRESS 10 апреля, 2026 18:41

Выбор редакции 1 комментариев

LETA

13 апреля таксисты проведут масштабную акцию протеста сразу в трёх городах Латвии — Риге, Даугавпилсе и Елгаве. В этот день планируется перекрытие центральных районов, что может вызвать серьёзные пробки и затруднения движения. Причинами недовольства называются доминирующее положение платформы Bolt, нестабильные тарифы и отсутствие реальных действий со стороны властей.

По данным отраслевых организаций, протест организуют несколько объединений — работодатели таксомоторной отрасли, ассоциации перевозчиков и профсоюзы работников транспорта. Они подчёркивают, что получили все необходимые разрешения на проведение акции. Поводом для неё стало то, что правительство не отреагировало на ранее выдвинутый ультиматум и не предприняло шагов по ограничению влияния Bolt.

Основная цель протестующих — добиться справедливых условий работы и прекратить ситуацию, при которой одна платформа фактически контролирует рынок. Представители отрасли выступают за прозрачное и предсказуемое ценообразование, которое обеспечивало бы здоровую конкуренцию и позволяло выходить на рынок новым участникам, не вытесняя местный бизнес. Особое внимание уделяется интересам пассажиров: по их мнению, стоимость поездок должна быть понятной и обоснованной. Сейчас же, из-за произвольно применяемых коэффициентов, одна и та же поездка может стоить как 10, так и 20 евро. Организации требуют прекратить подобные ценовые манипуляции.

Организаторы подчёркивают, что протест носит общенациональный характер — к нему присоединились водители не только в столице, но и в Даугавпилсе и Елгаве, демонстрируя единство отрасли и несогласие с действующей системой.

Также указывается, что обещания Министерство сообщения Латвии ограничить влияние платформы и установить потолок комиссии на уровне 15% так и не были выполнены. При этом ещё около четырёх лет назад представители отрасли предлагали ввести единый тариф по всей стране, чтобы пассажиры всегда заранее понимали стоимость поездки.

Отдельно отмечается, что действующие меры поддержки не дали результата: предоставленная правительством скидка по акцизному налогу не привела к снижению цен на топливо, которые остаются высокими, а чёткого плана по спасению отрасли до сих пор нет.

В Риге акция начнётся в 8:00 со сбора на Закюсале. С 9:00 до 11:00 пройдёт автопробег в сопровождении полиции по следующему маршруту: набережная Закюсала — Островной мост — улица Краста — набережная генерала Радзиня — улица Карлиса Миленбаха — улица Эмилии Беньямин (у здания Министерство сообщения Латвии) — улица 13 Января — Каменный мост — улица Мукусалас (у офиса Bolt) — кольцо Мукусалас — Островной мост — возвращение на Закюсалу. С 11:00 до 14:00 запланированы митинг и пресс-конференция.

Во время автопробега Государственная полиция Латвии и муниципальная полиция будут временно перекрывать центр Риги, мосты и прилегающие улицы для обеспечения движения колонны.

В Даугавпилсе движение ограничат на площади Виенибас, а в Елгаве — на улице Пилссалас, на муниципальной парковке. Порядок в местах проведения акций будет обеспечен в соответствии с согласованием с местными самоуправлениями.

Комментарии (1)
Комментарии (1)

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Тяжелое ДТП на Лиепайском шоссе: пострадали пять грузовиков. ВИДЕО (1)

TV3 сообщает о тяжелой аварии на Лиепайском шоссе. Дорога перекрыта в обоих направлениях.

TV3 сообщает о тяжелой аварии на Лиепайском шоссе. Дорога перекрыта в обоих направлениях.

Глава Еврокомиссии: Венгрия возвращается на европейский путь (1)

"Венгрия сделала выбор в пользу Европы. Европа всегда выбирала Венгрию", - написала Урсула фон дер Ляйен в X, поздравив партию "Тиса" Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии.

"Венгрия сделала выбор в пользу Европы. Европа всегда выбирала Венгрию", - написала Урсула фон дер Ляйен в X, поздравив партию "Тиса" Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии.

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру (1)

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей (1)

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега (1)

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (1)

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (1)

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

