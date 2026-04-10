По данным отраслевых организаций, протест организуют несколько объединений — работодатели таксомоторной отрасли, ассоциации перевозчиков и профсоюзы работников транспорта. Они подчёркивают, что получили все необходимые разрешения на проведение акции. Поводом для неё стало то, что правительство не отреагировало на ранее выдвинутый ультиматум и не предприняло шагов по ограничению влияния Bolt.

Основная цель протестующих — добиться справедливых условий работы и прекратить ситуацию, при которой одна платформа фактически контролирует рынок. Представители отрасли выступают за прозрачное и предсказуемое ценообразование, которое обеспечивало бы здоровую конкуренцию и позволяло выходить на рынок новым участникам, не вытесняя местный бизнес. Особое внимание уделяется интересам пассажиров: по их мнению, стоимость поездок должна быть понятной и обоснованной. Сейчас же, из-за произвольно применяемых коэффициентов, одна и та же поездка может стоить как 10, так и 20 евро. Организации требуют прекратить подобные ценовые манипуляции.

Организаторы подчёркивают, что протест носит общенациональный характер — к нему присоединились водители не только в столице, но и в Даугавпилсе и Елгаве, демонстрируя единство отрасли и несогласие с действующей системой.

Также указывается, что обещания Министерство сообщения Латвии ограничить влияние платформы и установить потолок комиссии на уровне 15% так и не были выполнены. При этом ещё около четырёх лет назад представители отрасли предлагали ввести единый тариф по всей стране, чтобы пассажиры всегда заранее понимали стоимость поездки.

Отдельно отмечается, что действующие меры поддержки не дали результата: предоставленная правительством скидка по акцизному налогу не привела к снижению цен на топливо, которые остаются высокими, а чёткого плана по спасению отрасли до сих пор нет.

В Риге акция начнётся в 8:00 со сбора на Закюсале. С 9:00 до 11:00 пройдёт автопробег в сопровождении полиции по следующему маршруту: набережная Закюсала — Островной мост — улица Краста — набережная генерала Радзиня — улица Карлиса Миленбаха — улица Эмилии Беньямин (у здания Министерство сообщения Латвии) — улица 13 Января — Каменный мост — улица Мукусалас (у офиса Bolt) — кольцо Мукусалас — Островной мост — возвращение на Закюсалу. С 11:00 до 14:00 запланированы митинг и пресс-конференция.

Во время автопробега Государственная полиция Латвии и муниципальная полиция будут временно перекрывать центр Риги, мосты и прилегающие улицы для обеспечения движения колонны.

В Даугавпилсе движение ограничат на площади Виенибас, а в Елгаве — на улице Пилссалас, на муниципальной парковке. Порядок в местах проведения акций будет обеспечен в соответствии с согласованием с местными самоуправлениями.