Только не на море: прогноз на субботу

Ночью осадков не ожидается, будет небольшая облачность, ветер будет дуть с северо-востока. Температура воздуха опустится до +1–4 градусов.

В течение дня в юго-восточных регионах ожидается увеличение облачности, в Латгале местами пройдут дожди. Самое ясное небо сохранится в Курземе. При слабом или умеренном восточном и северном ветре воздух потеплеет до +8–+13 градусов, местами на побережье — до +6 градусов.

В Риге 11 апреля ожидается сухая и преимущественно солнечная погода с легким северо-восточным ветром, который во второй половине дня сменится умеренным северным. Ночью температура воздуха опустится до нуля, в пригородах -1-3 градуса. Днем температура поднимется до +12 градусов, у моря сохранится более прохладный воздух.

ФОТО press.lv

