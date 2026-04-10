"Что касается частных поездок рядовых депутатов, то их не нужно согласовывать с думой. При необходимости мы будем оценивать ситуацию, и если депутат в течение трех месяцев без уважительной причины не будет участвовать более чем в половине очередных заседаний думы, его полномочия могут быть аннулированы думой или министром охраны окружающей среды и регионального развития", - сообщил глава Рижской думы в интервью TVNet.

"Надеюсь, что и другие, на мой взгляд, антигосударственные элементы, как господин Росликов, отправятся в те края, которые им ближе к сердцу, ведь таких в думе у нас хватает", - добавил он.

Исходя из присланной Рижской думой пояснений, градоначальники пока не собираются немедленно отстранять Росликова, но оставляют такую возможность, если он перестанет участвовать в заседаниях.

Напомним, что сам Росликов уехал в Белоруссию.