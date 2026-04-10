Отстранят ли Росликова от работы в Рижской думе? Что говорит мэр (4)

Редакция PRESS 10 апреля, 2026 18:53

Выбор редакции 4 комментариев

В ситуации с депутатом Рижской думы Алексеем Росликовым, которого вчера постановил арестовать суд, администрация столицы намерена действовать в соответствии с нормативными актами, заявил мэр Риги Виестурс Клейнбергс.

"Что касается частных поездок рядовых депутатов, то их не нужно согласовывать с думой. При необходимости мы будем оценивать ситуацию, и если депутат в течение трех месяцев без уважительной причины не будет участвовать более чем в половине очередных заседаний думы, его полномочия могут быть аннулированы думой или министром охраны окружающей среды и регионального развития", - сообщил глава Рижской думы в интервью TVNet.

"Надеюсь, что и другие, на мой взгляд, антигосударственные элементы, как господин Росликов, отправятся в те края, которые им ближе к сердцу, ведь таких в думе у нас хватает", - добавил он.

Исходя из присланной Рижской думой пояснений, градоначальники пока не собираются немедленно отстранять Росликова, но оставляют такую возможность, если он перестанет участвовать в заседаниях.

Напомним, что сам Росликов уехал в Белоруссию.

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

