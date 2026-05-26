«Есть даже такие апокалиптические сценарии»: Раев делает прогноз на зиму

Редакция PRESS 26 мая, 2026 15:44

Депутат и полковник резерва НВС Игорь Раев предупредил, что через полгода мир может столкнуться не только с дефицитом топлива, но и с проблемами отопления зимой.

Депутат Сейма Латвии и полковник резерва Национальных вооруженных сил Игорь Раев в эфире TV24 заявил, что мировая энергетическая ситуация может развиваться по крайне пессимистичному сценарию, последствия которого затронут не только авиацию и транспорт, но и обычную жизнь людей.

Эксперт отметил, что проблемы уже заметны в сфере авиаперевозок, однако в будущем ситуация может стать значительно серьезнее. По словам Раева, риски связаны не только с нехваткой авиационного топлива или перебоями в воздушном сообщении. Под угрозой может оказаться и повседневное передвижение людей, а также обеспечение отопительного сезона.

«На самом деле там есть даже такие апокалиптические сценарии, что вообще через шесть месяцев всем нам грозят очень долгие прогулки на свежем воздухе, потому что не только не будет топлива для самолетов, чтобы куда-то летать, где мы уже сейчас видим перебои, но и с обычным топливом — не только для машин, но и с топливом для отопления зимой — тоже будет проблематичная ситуация», — заявил Раев.

Эксперт подчеркнул, что подобное развитие событий напрямую повлияет на повседневную жизнь жителей, работу предприятий и общую устойчивость государств. «Поэтому сейчас весь мир заинтересован как можно быстрее решить этот вопрос», — отметил он.

Политик считает, что затягивание решения повышает вероятность ограничений, которые могут коснуться как мобильности населения, так и подготовки к зиме, а значит — затронуть экономику и качество жизни в целом.

В Лондоне +33, в Испании +38 и это не предел: что ждёт Европу этим летом
В Лондоне +33, в Испании +38 и это не предел: что ждёт Европу этим летом

Смертельный сюрприз: из региональной дороги вылезли… брёвна
Смертельный сюрприз: из региональной дороги вылезли… брёвна (1)

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму
Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму (1)

Премьера переносится на неопределенный срок: артистам нездоровится

В Театре Дайлес на неопределенное время отложили премьеру спектакля «Сон об осени» и несколько ближайших показов. Как сообщили в театре, причиной стали проблемы со здоровьем у актеров.

Сломалось всё: и газонокосилка, и канализация. Как Кулбергс справится с государством?

Последние недели стали для Андриса Кулбергса серьезным испытанием — переговоры о формировании нового правительства практически полностью выбили политика из привычного ритма жизни. «У меня все перепуталось — утро с вечером, день с ночью», — признался Кулбергс журналу “Privātā Dzīve”.

Собаки нашли то, что годами скрывалось под землёй. И теперь это помогает наук

Пока одни заводят собак для прогулок и селфи, другие отправляются с ними в лес искать сокровища. Буквально.

Конгресвумен: цельное молоко в школах — это намёк на превосходство белой расы. Америка сходит с ума?

По мнению одного из членов Конгресса от Демократической партии, разрешение американским школьникам пить цельное молоко в школе является намеком на идеологию превосходства белой расы.

«Когда получим, рассмотрим»: запрос на выдачу Латвии Антонова пока не дошел

После сообщений о том, что Латвия попросит Литву выдать совладельца обанкротившегося банка Latvijas Krajbanka (принадлежавшего обанкротившемуся литовскому банку Snoras) Владимира Антонова, генеральный прокурор страны говорит, что Литва пока не получала такого запроса и примет решение только после его получения.

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму

 Налоговая и таможенная полиция продолжает фиксировать случаи, когда жители Латвии привозят из поездок в Египет, Турцию и другие страны успокоительные препараты, включая снотворные и обезболивающие. Однако содержащийся в некоторых из них компонент eszopiclone в Латвии включен в список запрещенных веществ, поэтому ввоз таких медикаментов через границу страны считается уголовным преступлением — независимо от количества препаратов и типа багажа.

А что делать, если дроны прилетят в праздник? Хороший вопрос от самоуправлений

Государство должно установить четкий механизм действий в случае угрозы воздушному пространству во время массовых мероприятий, заявили представители Латгале и других самоуправлений на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник.

