«Есть даже такие апокалиптические сценарии»: Раев делает прогноз на зиму

Депутат Сейма Латвии и полковник резерва Национальных вооруженных сил Игорь Раев в эфире TV24 заявил, что мировая энергетическая ситуация может развиваться по крайне пессимистичному сценарию, последствия которого затронут не только авиацию и транспорт, но и обычную жизнь людей.

Эксперт отметил, что проблемы уже заметны в сфере авиаперевозок, однако в будущем ситуация может стать значительно серьезнее. По словам Раева, риски связаны не только с нехваткой авиационного топлива или перебоями в воздушном сообщении. Под угрозой может оказаться и повседневное передвижение людей, а также обеспечение отопительного сезона.

«На самом деле там есть даже такие апокалиптические сценарии, что вообще через шесть месяцев всем нам грозят очень долгие прогулки на свежем воздухе, потому что не только не будет топлива для самолетов, чтобы куда-то летать, где мы уже сейчас видим перебои, но и с обычным топливом — не только для машин, но и с топливом для отопления зимой — тоже будет проблематичная ситуация», — заявил Раев.

Эксперт подчеркнул, что подобное развитие событий напрямую повлияет на повседневную жизнь жителей, работу предприятий и общую устойчивость государств. «Поэтому сейчас весь мир заинтересован как можно быстрее решить этот вопрос», — отметил он.

Политик считает, что затягивание решения повышает вероятность ограничений, которые могут коснуться как мобильности населения, так и подготовки к зиме, а значит — затронуть экономику и качество жизни в целом.