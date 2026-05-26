Привычное лекарство после инфаркта неожиданно оказалось под вопросом

Крупное международное исследование поставило под вопрос пользу бета-блокаторов для части пациентов, переживших неосложнённый инфаркт и сохранивших нормальную работу сердца.

Речь идёт не о редких лекарствах. Бета-блокаторы десятилетиями назначали миллионам людей после инфаркта как часть стандартного лечения. Но медицина изменилась: сосуды теперь чаще удаётся быстро восстановить, появились современные препараты, а подходы к лечению стали другими. И возник неудобный вопрос: всё ли из старых схем действительно ещё нужно?

Чтобы проверить это, исследователи изучили данные 8505 пациентов из Испании и Италии. За людьми наблюдали почти четыре года. Результат оказался неожиданным: у пациентов с сохранённой функцией сердца препараты не показали заметного снижения риска смерти, повторного инфаркта или госпитализации из-за сердечной недостаточности.

Но самая обсуждаемая часть появилась позже.

Дополнительный анализ показал тревожный сигнал для женщин. У части пациенток, получавших бета-блокаторы после инфаркта при нормальной работе сердца, риск серьёзных проблем оказался выше, чем у женщин без этих препаратов. У мужчин такого эффекта не обнаружили.

Учёные отдельно подчёркивают важную вещь: это не означает, что нужно самостоятельно прекращать лечение или выбрасывать таблетки. Речь идёт о том, что врачам, возможно, придётся точнее подбирать терапию под конкретного человека, а не назначать одинаковые схемы всем подряд.

При этом сами исследователи напоминают: бета-блокаторы остаются важными для многих пациентов — особенно если есть дополнительные сердечные проблемы или сниженная функция сердца.

Похоже, медицина снова напоминает старую истину: даже самые привычные правила иногда приходится пересматривать.