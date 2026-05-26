Привычное лекарство после инфаркта неожиданно оказалось под вопросом

Редакция PRESS 26 мая, 2026 16:32

Наука

Препараты, которые десятилетиями считались почти обязательными после инфаркта, неожиданно оказались в центре большой медицинской дискуссии.

Крупное международное исследование поставило под вопрос пользу бета-блокаторов для части пациентов, переживших неосложнённый инфаркт и сохранивших нормальную работу сердца.

Речь идёт не о редких лекарствах. Бета-блокаторы десятилетиями назначали миллионам людей после инфаркта как часть стандартного лечения. Но медицина изменилась: сосуды теперь чаще удаётся быстро восстановить, появились современные препараты, а подходы к лечению стали другими. И возник неудобный вопрос: всё ли из старых схем действительно ещё нужно?

Чтобы проверить это, исследователи изучили данные 8505 пациентов из Испании и Италии. За людьми наблюдали почти четыре года. Результат оказался неожиданным: у пациентов с сохранённой функцией сердца препараты не показали заметного снижения риска смерти, повторного инфаркта или госпитализации из-за сердечной недостаточности.

Но самая обсуждаемая часть появилась позже.

Дополнительный анализ показал тревожный сигнал для женщин. У части пациенток, получавших бета-блокаторы после инфаркта при нормальной работе сердца, риск серьёзных проблем оказался выше, чем у женщин без этих препаратов. У мужчин такого эффекта не обнаружили.

Учёные отдельно подчёркивают важную вещь: это не означает, что нужно самостоятельно прекращать лечение или выбрасывать таблетки. Речь идёт о том, что врачам, возможно, придётся точнее подбирать терапию под конкретного человека, а не назначать одинаковые схемы всем подряд.

При этом сами исследователи напоминают: бета-блокаторы остаются важными для многих пациентов — особенно если есть дополнительные сердечные проблемы или сниженная функция сердца.

Похоже, медицина снова напоминает старую истину: даже самые привычные правила иногда приходится пересматривать.

«Есть даже такие апокалиптические сценарии»: Раев делает прогноз на зиму
«Есть даже такие апокалиптические сценарии»: Раев делает прогноз на зиму

Смертельный сюрприз: из региональной дороги вылезли… брёвна
Смертельный сюрприз: из региональной дороги вылезли… брёвна (1)

В Лондоне +33, в Испании +38 и это не предел: что ждёт Европу этим летом
В Лондоне +33, в Испании +38 и это не предел: что ждёт Европу этим летом

Премьера переносится на неопределенный срок: артистам нездоровится

Новости Латвии 17:39

В Театре Дайлес на неопределенное время отложили премьеру спектакля «Сон об осени» и несколько ближайших показов. Как сообщили в театре, причиной стали проблемы со здоровьем у актеров.

Сломалось всё: и газонокосилка, и канализация. Как Кулбергс справится с государством?

Важно 17:20

Последние недели стали для Андриса Кулбергса серьезным испытанием — переговоры о формировании нового правительства практически полностью выбили политика из привычного ритма жизни. «У меня все перепуталось — утро с вечером, день с ночью», — признался Кулбергс журналу “Privātā Dzīve”.

Собаки нашли то, что годами скрывалось под землёй. И теперь это помогает наук

Животные 17:18

Пока одни заводят собак для прогулок и селфи, другие отправляются с ними в лес искать сокровища. Буквально.

Конгресвумен: цельное молоко в школах — это намёк на превосходство белой расы. Америка сходит с ума?

Мир 17:16

По мнению одного из членов Конгресса от Демократической партии, разрешение американским школьникам пить цельное молоко в школе является намеком на идеологию превосходства белой расы.

«Когда получим, рассмотрим»: запрос на выдачу Латвии Антонова пока не дошел

ЧП и криминал 17:12

После сообщений о том, что Латвия попросит Литву выдать совладельца обанкротившегося банка Latvijas Krajbanka (принадлежавшего обанкротившемуся литовскому банку Snoras) Владимира Антонова, генеральный прокурор страны говорит, что Литва пока не получала такого запроса и примет решение только после его получения.

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму

Важно 16:45

 Налоговая и таможенная полиция продолжает фиксировать случаи, когда жители Латвии привозят из поездок в Египет, Турцию и другие страны успокоительные препараты, включая снотворные и обезболивающие. Однако содержащийся в некоторых из них компонент eszopiclone в Латвии включен в список запрещенных веществ, поэтому ввоз таких медикаментов через границу страны считается уголовным преступлением — независимо от количества препаратов и типа багажа.

А что делать, если дроны прилетят в праздник? Хороший вопрос от самоуправлений

Новости Латвии 16:40

Государство должно установить четкий механизм действий в случае угрозы воздушному пространству во время массовых мероприятий, заявили представители Латгале и других самоуправлений на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник.

