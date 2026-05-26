Собаки нашли то, что годами скрывалось под землёй. И теперь это помогает наук

В США набирает популярность необычное направление: специально обученные собаки помогают находить трюфели — дорогие подземные грибы, за которые рестораны готовы платить сотни, а иногда и тысячи долларов. Но неожиданно выяснилось: хвостатые помощники работают не только на кухню гурманов, но и на науку.

Четырёхлетний пёс Масси породы лаготто-романьоло носится по лесам Северной Каролины почти как профессиональный археолог. Только вместо древностей он вынюхивает трюфели. Иногда за 15 минут собаки находят сразу несколько грибов — от совсем маленьких до редких и особенно ценных.

Хозяева собак Люк Гилберт и Натали Декьяра превратили увлечение в образ жизни: продают трюфели, обучают других владельцев собак и помогают учёным искать новые виды грибов.

И вот здесь начинается самое интересное.

Оказывается, многие виды грибов до сих пор практически неизвестны науке. Учёные считают, что более 90% грибного разнообразия планеты ещё не описано. А трюфели — одни из самых загадочных, потому что они растут под землёй и найти их крайне сложно.

Именно поэтому собаки внезапно стали важным научным инструментом.

С помощью таких поисков исследователи уже обнаружили новые виды трюфелей. Некоторые находки изменили представления о том, где вообще растут определённые грибы. Другие образцы сейчас изучают с помощью анализа ДНК.

Есть и деньги.

Один особенно редкий американский трюфель, найденный собаками, может стоить до 3000 долларов за фунт. А один неизвестный гриб, который нашли энтузиасты, неожиданно пах… банановым кексом. Теперь его тоже будут исследовать.

Тренировки похожи почти на подготовку служебных собак: запах трюфеля связывают с наградой, постепенно усложняют задания, прячут образцы дома и на улице. Со временем псы начинают буквально читать лес носом.

И да, иногда наука действительно выглядит как человек, бегущий по лесу за счастливой собакой, которая уверена, что нашла сокровище.

Потому что иногда она действительно его нашла.