Собаки нашли то, что годами скрывалось под землёй. И теперь это помогает наук

Редакция PRESS 26 мая, 2026 17:18

Животные 0 комментариев

Пока одни заводят собак для прогулок и селфи, другие отправляются с ними в лес искать сокровища. Буквально.

В США набирает популярность необычное направление: специально обученные собаки помогают находить трюфели — дорогие подземные грибы, за которые рестораны готовы платить сотни, а иногда и тысячи долларов. Но неожиданно выяснилось: хвостатые помощники работают не только на кухню гурманов, но и на науку.

Четырёхлетний пёс Масси породы лаготто-романьоло носится по лесам Северной Каролины почти как профессиональный археолог. Только вместо древностей он вынюхивает трюфели. Иногда за 15 минут собаки находят сразу несколько грибов — от совсем маленьких до редких и особенно ценных.

Хозяева собак Люк Гилберт и Натали Декьяра превратили увлечение в образ жизни: продают трюфели, обучают других владельцев собак и помогают учёным искать новые виды грибов.

И вот здесь начинается самое интересное.

Оказывается, многие виды грибов до сих пор практически неизвестны науке. Учёные считают, что более 90% грибного разнообразия планеты ещё не описано. А трюфели — одни из самых загадочных, потому что они растут под землёй и найти их крайне сложно.

Именно поэтому собаки внезапно стали важным научным инструментом.

С помощью таких поисков исследователи уже обнаружили новые виды трюфелей. Некоторые находки изменили представления о том, где вообще растут определённые грибы. Другие образцы сейчас изучают с помощью анализа ДНК.

Есть и деньги.

Один особенно редкий американский трюфель, найденный собаками, может стоить до 3000 долларов за фунт. А один неизвестный гриб, который нашли энтузиасты, неожиданно пах… банановым кексом. Теперь его тоже будут исследовать.

Тренировки похожи почти на подготовку служебных собак: запах трюфеля связывают с наградой, постепенно усложняют задания, прячут образцы дома и на улице. Со временем псы начинают буквально читать лес носом.

И да, иногда наука действительно выглядит как человек, бегущий по лесу за счастливой собакой, которая уверена, что нашла сокровище.

Потому что иногда она действительно его нашла.

 

Комментарии (0)

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму
Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму

Какие приоритеты будут у Домбравы на посту министра МВД?
Какие приоритеты будут у Домбравы на посту министра МВД?

В Лондоне +33, в Испании +38 и это не предел: что ждёт Европу этим летом
В Лондоне +33, в Испании +38 и это не предел: что ждёт Европу этим летом

Премьера переносится на неопределенный срок: артистам нездоровится

В Театре Дайлес на неопределенное время отложили премьеру спектакля «Сон об осени» и несколько ближайших показов. Как сообщили в театре, причиной стали проблемы со здоровьем у актеров.

Сломалось всё: и газонокосилка, и канализация. Как Кулбергс справится с государством?

Последние недели стали для Андриса Кулбергса серьезным испытанием — переговоры о формировании нового правительства практически полностью выбили политика из привычного ритма жизни. «У меня все перепуталось — утро с вечером, день с ночью», — признался Кулбергс журналу “Privātā Dzīve”.

Конгресвумен: цельное молоко в школах — это намёк на превосходство белой расы. Америка сходит с ума?

По мнению одного из членов Конгресса от Демократической партии, разрешение американским школьникам пить цельное молоко в школе является намеком на идеологию превосходства белой расы.

«Когда получим, рассмотрим»: запрос на выдачу Латвии Антонова пока не дошел

После сообщений о том, что Латвия попросит Литву выдать совладельца обанкротившегося банка Latvijas Krajbanka (принадлежавшего обанкротившемуся литовскому банку Snoras) Владимира Антонова, генеральный прокурор страны говорит, что Литва пока не получала такого запроса и примет решение только после его получения.

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму

 Налоговая и таможенная полиция продолжает фиксировать случаи, когда жители Латвии привозят из поездок в Египет, Турцию и другие страны успокоительные препараты, включая снотворные и обезболивающие. Однако содержащийся в некоторых из них компонент eszopiclone в Латвии включен в список запрещенных веществ, поэтому ввоз таких медикаментов через границу страны считается уголовным преступлением — независимо от количества препаратов и типа багажа.

А что делать, если дроны прилетят в праздник? Хороший вопрос от самоуправлений

Государство должно установить четкий механизм действий в случае угрозы воздушному пространству во время массовых мероприятий, заявили представители Латгале и других самоуправлений на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник.

