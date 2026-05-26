Чаще всего речь идет о препаратах Sleepez и Night Calm 3 mg. Хотя в ряде стран их можно свободно купить в аптеках, в Латвии eszopiclone классифицируется как опасное психотропное вещество, которое может использоваться в противоправных целях.

За перевозку таких лекарств через государственную границу предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до нескольких лет лишения свободы. При этом не имеет значения, находятся ли препараты в ручной клади, чемодане или другом багаже.

В Налоговой и таможенной полиции отмечают, что чаще всего люди нарушают закон по незнанию и не подозревают, что ввоз подобных медикаментов запрещен. Жителей призывают не привозить из Турции, Египта и других стран снотворные препараты, а также любые лекарства, состав которых вызывает сомнения.

Если человек планирует ввезти в Латвию лекарства, купленные за границей, или взять медикаменты с собой при выезде, сначала рекомендуется проверить на сайте Службы госдоходов, разрешен ли ввоз таких препаратов в Латвию или Евросоюз. При необходимости также следует иметь при себе рецепт от врача.