Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 26. Мая Завтра: Eduards, Edvards, Varis
Доступность

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму (1)

Редакция PRESS 26 мая, 2026 16:45

Важно 1 комментариев

 Налоговая и таможенная полиция продолжает фиксировать случаи, когда жители Латвии привозят из поездок в Египет, Турцию и другие страны успокоительные препараты, включая снотворные и обезболивающие. Однако содержащийся в некоторых из них компонент eszopiclone в Латвии включен в список запрещенных веществ, поэтому ввоз таких медикаментов через границу страны считается уголовным преступлением — независимо от количества препаратов и типа багажа.

Чаще всего речь идет о препаратах Sleepez и Night Calm 3 mg. Хотя в ряде стран их можно свободно купить в аптеках, в Латвии eszopiclone классифицируется как опасное психотропное вещество, которое может использоваться в противоправных целях.

За перевозку таких лекарств через государственную границу предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до нескольких лет лишения свободы. При этом не имеет значения, находятся ли препараты в ручной клади, чемодане или другом багаже.

В Налоговой и таможенной полиции отмечают, что чаще всего люди нарушают закон по незнанию и не подозревают, что ввоз подобных медикаментов запрещен. Жителей призывают не привозить из Турции, Египта и других стран снотворные препараты, а также любые лекарства, состав которых вызывает сомнения.

Если человек планирует ввезти в Латвию лекарства, купленные за границей, или взять медикаменты с собой при выезде, сначала рекомендуется проверить на сайте Службы госдоходов, разрешен ли ввоз таких препаратов в Латвию или Евросоюз. При необходимости также следует иметь при себе рецепт от врача.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Какие приоритеты будут у Домбравы на посту министра МВД?
Важно

Какие приоритеты будут у Домбравы на посту министра МВД?

В Лондоне +33, в Испании +38 и это не предел: что ждёт Европу этим летом
Важно

В Лондоне +33, в Испании +38 и это не предел: что ждёт Европу этим летом

«Есть даже такие апокалиптические сценарии»: Раев делает прогноз на зиму
Важно

«Есть даже такие апокалиптические сценарии»: Раев делает прогноз на зиму

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Премьера переносится на неопределенный срок: артистам нездоровится (1)

Новости Латвии 17:39

Новости Латвии 1 комментариев

В Театре Дайлес на неопределенное время отложили премьеру спектакля «Сон об осени» и несколько ближайших показов. Как сообщили в театре, причиной стали проблемы со здоровьем у актеров.

В Театре Дайлес на неопределенное время отложили премьеру спектакля «Сон об осени» и несколько ближайших показов. Как сообщили в театре, причиной стали проблемы со здоровьем у актеров.

Читать
Загрузка

Сломалось всё: и газонокосилка, и канализация. Как Кулбергс справится с государством? (1)

Важно 17:20

Важно 1 комментариев

Последние недели стали для Андриса Кулбергса серьезным испытанием — переговоры о формировании нового правительства практически полностью выбили политика из привычного ритма жизни. «У меня все перепуталось — утро с вечером, день с ночью», — признался Кулбергс журналу “Privātā Dzīve”.

Последние недели стали для Андриса Кулбергса серьезным испытанием — переговоры о формировании нового правительства практически полностью выбили политика из привычного ритма жизни. «У меня все перепуталось — утро с вечером, день с ночью», — признался Кулбергс журналу “Privātā Dzīve”.

Читать

Собаки нашли то, что годами скрывалось под землёй. И теперь это помогает наук (1)

Животные 17:18

Животные 1 комментариев

Пока одни заводят собак для прогулок и селфи, другие отправляются с ними в лес искать сокровища. Буквально.

Пока одни заводят собак для прогулок и селфи, другие отправляются с ними в лес искать сокровища. Буквально.

Читать

Конгресвумен: цельное молоко в школах — это намёк на превосходство белой расы. Америка сходит с ума? (1)

Мир 17:16

Мир 1 комментариев

По мнению одного из членов Конгресса от Демократической партии, разрешение американским школьникам пить цельное молоко в школе является намеком на идеологию превосходства белой расы.

По мнению одного из членов Конгресса от Демократической партии, разрешение американским школьникам пить цельное молоко в школе является намеком на идеологию превосходства белой расы.

Читать

«Когда получим, рассмотрим»: запрос на выдачу Латвии Антонова пока не дошел (1)

ЧП и криминал 17:12

ЧП и криминал 1 комментариев

После сообщений о том, что Латвия попросит Литву выдать совладельца обанкротившегося банка Latvijas Krajbanka (принадлежавшего обанкротившемуся литовскому банку Snoras) Владимира Антонова, генеральный прокурор страны говорит, что Литва пока не получала такого запроса и примет решение только после его получения.

После сообщений о том, что Латвия попросит Литву выдать совладельца обанкротившегося банка Latvijas Krajbanka (принадлежавшего обанкротившемуся литовскому банку Snoras) Владимира Антонова, генеральный прокурор страны говорит, что Литва пока не получала такого запроса и примет решение только после его получения.

Читать

А что делать, если дроны прилетят в праздник? Хороший вопрос от самоуправлений (1)

Новости Латвии 16:40

Новости Латвии 1 комментариев

Государство должно установить четкий механизм действий в случае угрозы воздушному пространству во время массовых мероприятий, заявили представители Латгале и других самоуправлений на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник.

Государство должно установить четкий механизм действий в случае угрозы воздушному пространству во время массовых мероприятий, заявили представители Латгале и других самоуправлений на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник.

Читать