От госэкзаменов школьников может освободить министр: но как это работает?

Изменения были инициированы после того, как на прошлой неделе из-за возможной угрозы воздушному пространству в нескольких краях Латвии был прерван централизованный экзамен по латышскому языку для 9-х классов, а также на время было прервано проведение централизованных экзаменов по физике оптимального и высшего уровня для средней школы.

До сих пор нормативное регулирование не предусматривало возможности освобождать школьников от экзамена в случаях, когда его проведение отменяется или прерывается из-за чрезвычайных обстоятельств. В то же время Министерство образования и науки (МОН) указывает, что подобные ситуации во время государственных проверочных работ могут повторяться и в будущем, поэтому необходимо установить четкий порядок действий.

МОН до момента публикации этой новости не конкретизировало, в каких конкретных случаях министр мог бы принять решение об освобождении школьников от экзамена, будет ли такое решение распространяться на всех сдающих конкретный экзамен или только на определенные школы и территории, а также как будет определяться итоговая оценка ученика в случаях, если экзамен отменяется или прерывается.

Министерство юстиции и Министерство финансов призвали МОН уточнить предложенные поправки.

Минюст указал, что нынешняя формулировка не разделяет ситуации, когда проведение экзамена лишь временно прервано, от случаев, когда его объективно уже невозможно обеспечить в другое время или в другом месте. Министерство также призвало оценить, каковы будут последствия такого освобождения для школьника, в том числе получит ли учащийся в таком случае полноценный документ об образовании.

В свою очередь Минфин попросил уточнить, будет ли освобождение от экзамена крайней мерой после неоднократных попыток организовать проверку в другое время, или же его можно будет применить сразу после отмены или прерывания экзамена из-за чрезвычайных обстоятельств.