От госэкзаменов школьников может освободить министр: но как это работает?

Редакция PRESS 26 мая, 2026 16:17

LETA

Впредь министр образования и науки в чрезвычайных обстоятельствах сможет освобождать школьников от государственных экзаменов, решило правительство во вторник.

Изменения были инициированы после того, как на прошлой неделе из-за возможной угрозы воздушному пространству в нескольких краях Латвии был прерван централизованный экзамен по латышскому языку для 9-х классов, а также на время было прервано проведение централизованных экзаменов по физике оптимального и высшего уровня для средней школы.

До сих пор нормативное регулирование не предусматривало возможности освобождать школьников от экзамена в случаях, когда его проведение отменяется или прерывается из-за чрезвычайных обстоятельств. В то же время Министерство образования и науки (МОН) указывает, что подобные ситуации во время государственных проверочных работ могут повторяться и в будущем, поэтому необходимо установить четкий порядок действий.

МОН до момента публикации этой новости не конкретизировало, в каких конкретных случаях министр мог бы принять решение об освобождении школьников от экзамена, будет ли такое решение распространяться на всех сдающих конкретный экзамен или только на определенные школы и территории, а также как будет определяться итоговая оценка ученика в случаях, если экзамен отменяется или прерывается.

Министерство юстиции и Министерство финансов призвали МОН уточнить предложенные поправки.

Минюст указал, что нынешняя формулировка не разделяет ситуации, когда проведение экзамена лишь временно прервано, от случаев, когда его объективно уже невозможно обеспечить в другое время или в другом месте. Министерство также призвало оценить, каковы будут последствия такого освобождения для школьника, в том числе получит ли учащийся в таком случае полноценный документ об образовании.

В свою очередь Минфин попросил уточнить, будет ли освобождение от экзамена крайней мерой после неоднократных попыток организовать проверку в другое время, или же его можно будет применить сразу после отмены или прерывания экзамена из-за чрезвычайных обстоятельств.

Премьера переносится на неопределенный срок: артистам нездоровится

В Театре Дайлес на неопределенное время отложили премьеру спектакля «Сон об осени» и несколько ближайших показов. Как сообщили в театре, причиной стали проблемы со здоровьем у актеров.

Сломалось всё: и газонокосилка, и канализация. Как Кулбергс справится с государством?

Последние недели стали для Андриса Кулбергса серьезным испытанием — переговоры о формировании нового правительства практически полностью выбили политика из привычного ритма жизни. «У меня все перепуталось — утро с вечером, день с ночью», — признался Кулбергс журналу “Privātā Dzīve”.

Собаки нашли то, что годами скрывалось под землёй. И теперь это помогает наук

Пока одни заводят собак для прогулок и селфи, другие отправляются с ними в лес искать сокровища. Буквально.

Конгресвумен: цельное молоко в школах — это намёк на превосходство белой расы. Америка сходит с ума?

По мнению одного из членов Конгресса от Демократической партии, разрешение американским школьникам пить цельное молоко в школе является намеком на идеологию превосходства белой расы.

«Когда получим, рассмотрим»: запрос на выдачу Латвии Антонова пока не дошел

После сообщений о том, что Латвия попросит Литву выдать совладельца обанкротившегося банка Latvijas Krajbanka (принадлежавшего обанкротившемуся литовскому банку Snoras) Владимира Антонова, генеральный прокурор страны говорит, что Литва пока не получала такого запроса и примет решение только после его получения.

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму

 Налоговая и таможенная полиция продолжает фиксировать случаи, когда жители Латвии привозят из поездок в Египет, Турцию и другие страны успокоительные препараты, включая снотворные и обезболивающие. Однако содержащийся в некоторых из них компонент eszopiclone в Латвии включен в список запрещенных веществ, поэтому ввоз таких медикаментов через границу страны считается уголовным преступлением — независимо от количества препаратов и типа багажа.

А что делать, если дроны прилетят в праздник? Хороший вопрос от самоуправлений

Государство должно установить четкий механизм действий в случае угрозы воздушному пространству во время массовых мероприятий, заявили представители Латгале и других самоуправлений на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник.

