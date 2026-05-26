Латвия разгромила Венгрию и обеспечила себе место в четвертьфинале

Единственную шайбу латвийцы пропустили по ходу встречи — Кристерс Гудлевскис все же не смог завершить матч «на ноль».

После этой победы сборная Латвии поднялась на третье место в своей группе и шестое — в общей таблице чемпионата. Теоретически команда еще может опуститься на четвертую строчку, если Австрия сумеет обыграть США, хотя такой сценарий выглядит маловероятным.

В любом случае латвийская сборная вышла в четвертьфинал и уже вечером узнает соперника по борьбе за выход в полуфинал.

Отдельно стоит отметить Рудолфа Балцерса. Форвард забросил уже седьмую шайбу на турнире и возглавляет список снайперов чемпионата мира, приближаясь к рекорду Хелмута Балдериса. Последний раз хоккеист из Латвии становился лучшим бомбардиром мирового первенства почти полвека назад — в 1978 году Балдерис, выступая за сборную СССР, забил девять голов.

При этом для Венгрии исход матча уже ничего не менял — команда в любом случае оставалась на седьмом месте и сохраняла место в элитном дивизионе еще на один сезон.

Так что венгры могли играть спокойно и без давления. Правда, удовольствия от такого матча они вряд ли получили — зато наверняка сделали вывод, что со сборной Латвии лучше не шутить.