«Когда получим, рассмотрим»: запрос на выдачу Латвии Антонова пока не дошел

Редакция PRESS 26 мая, 2026 17:12

После сообщений о том, что Латвия попросит Литву выдать совладельца обанкротившегося банка Latvijas Krajbanka (принадлежавшего обанкротившемуся литовскому банку Snoras) Владимира Антонова, генеральный прокурор страны говорит, что Литва пока не получала такого запроса и примет решение только после его получения.

«Что касается господина Антонова — он находится в ведении суда. (...) О том, что Латвия будет просить передать, выдать Антонова Латвии, я также знаю только из публичного пространства. Пока такого запроса я не видела», — сказала журналистам во вторник Нида Грунскене, отвечая на вопрос BNS.

«Когда получим (запрос — BNS), рассмотрим», — добавила она.

На вопрос, получала ли прокуратура жалобы от доставленного в Литву в прошлую пятницу Антонова, Грунскене ответила, что не располагает такой информацией.

«О том, что условия ненадлежащие, у меня такой информации нет», — сказала генпрокурор.

В середине апреля сообщалось, что Генеральная прокуратура Латвии выдала европейский ордер на арест Антонова. В прошлом месяце Рижский окружной суд приостановил уголовный процесс против Антонова и бывшего президента Latvijas Krajbanka Ивара Приедитиса в ожидании решения об экстрадиции Антонова и его возможном участии в процессе.

После того как Верховный суд Франции разрешил передать Литве осужденного в стране Антонова, бывший акционер Snoras 22 мая был доставлен в Литву, подтвердила в понедельник Генеральная прокуратура Литвы.

Как писало агентство BNS, во исполнение выданного прокуратурой европейского ордера на арест скрывавшийся во Франции под другой фамилией Антонов был задержан в декабре прошлого года на западе Франции, а 13 мая Кассационный суд Франции отказался принять его жалобу и окончательно разрешил выдать его Литве.

Антонов и другой бывший акционер Snoras Раймондас Баранаускас, который, вероятно, скрывается в России, осуждены в Литве к лишению свободы за восемь умышленных преступлений. Антонов также признан главным организатором преступлений.

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму
«Есть даже такие апокалиптические сценарии»: Раев делает прогноз на зиму
В Лондоне +33, в Испании +38 и это не предел: что ждёт Европу этим летом
Премьера переносится на неопределенный срок: артистам нездоровится

В Театре Дайлес на неопределенное время отложили премьеру спектакля «Сон об осени» и несколько ближайших показов. Как сообщили в театре, причиной стали проблемы со здоровьем у актеров.

Сломалось всё: и газонокосилка, и канализация. Как Кулбергс справится с государством?

Последние недели стали для Андриса Кулбергса серьезным испытанием — переговоры о формировании нового правительства практически полностью выбили политика из привычного ритма жизни. «У меня все перепуталось — утро с вечером, день с ночью», — признался Кулбергс журналу “Privātā Dzīve”.

Собаки нашли то, что годами скрывалось под землёй. И теперь это помогает наук

Пока одни заводят собак для прогулок и селфи, другие отправляются с ними в лес искать сокровища. Буквально.

Конгресвумен: цельное молоко в школах — это намёк на превосходство белой расы. Америка сходит с ума?

По мнению одного из членов Конгресса от Демократической партии, разрешение американским школьникам пить цельное молоко в школе является намеком на идеологию превосходства белой расы.

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму

 Налоговая и таможенная полиция продолжает фиксировать случаи, когда жители Латвии привозят из поездок в Египет, Турцию и другие страны успокоительные препараты, включая снотворные и обезболивающие. Однако содержащийся в некоторых из них компонент eszopiclone в Латвии включен в список запрещенных веществ, поэтому ввоз таких медикаментов через границу страны считается уголовным преступлением — независимо от количества препаратов и типа багажа.

А что делать, если дроны прилетят в праздник? Хороший вопрос от самоуправлений

Государство должно установить четкий механизм действий в случае угрозы воздушному пространству во время массовых мероприятий, заявили представители Латгале и других самоуправлений на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник.

