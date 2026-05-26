«Когда получим, рассмотрим»: запрос на выдачу Латвии Антонова пока не дошел

«Что касается господина Антонова — он находится в ведении суда. (...) О том, что Латвия будет просить передать, выдать Антонова Латвии, я также знаю только из публичного пространства. Пока такого запроса я не видела», — сказала журналистам во вторник Нида Грунскене, отвечая на вопрос BNS.

«Когда получим (запрос — BNS), рассмотрим», — добавила она.

На вопрос, получала ли прокуратура жалобы от доставленного в Литву в прошлую пятницу Антонова, Грунскене ответила, что не располагает такой информацией.

«О том, что условия ненадлежащие, у меня такой информации нет», — сказала генпрокурор.

В середине апреля сообщалось, что Генеральная прокуратура Латвии выдала европейский ордер на арест Антонова. В прошлом месяце Рижский окружной суд приостановил уголовный процесс против Антонова и бывшего президента Latvijas Krajbanka Ивара Приедитиса в ожидании решения об экстрадиции Антонова и его возможном участии в процессе.

После того как Верховный суд Франции разрешил передать Литве осужденного в стране Антонова, бывший акционер Snoras 22 мая был доставлен в Литву, подтвердила в понедельник Генеральная прокуратура Литвы.

Как писало агентство BNS, во исполнение выданного прокуратурой европейского ордера на арест скрывавшийся во Франции под другой фамилией Антонов был задержан в декабре прошлого года на западе Франции, а 13 мая Кассационный суд Франции отказался принять его жалобу и окончательно разрешил выдать его Литве.

Антонов и другой бывший акционер Snoras Раймондас Баранаускас, который, вероятно, скрывается в России, осуждены в Литве к лишению свободы за восемь умышленных преступлений. Антонов также признан главным организатором преступлений.