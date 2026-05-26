Премьера переносится на неопределенный срок: артистам нездоровится

Перенесена не только премьера, намеченная на 28 мая, но и спектакли, запланированные на 29 мая, 18 августа и 23 сентября.

Зрителям, купившим электронные билеты, деньги вернут автоматически. Билеты, приобретенные в кассах, можно сдать в любой кассе Biļešu paradīze или оформить заявление на возврат средств.

В центре постановки — история мужчины и женщины, встретившихся на кладбище. Он пришел проститься с бабушкой, а ее необъяснимо тянет именно в это место.

Пьеса норвежского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Юна Фоссе ставилась на сценах по всему миру. Автора, которого называют «Беккетом XXI века», отличает особый минималистичный стиль и своеобразная словесная музыкальность в рассказах о жизни и смерти.

Над постановкой работают режиссер и сценограф Виестурс Кайришс, художница Иева Юрьяне, автор музыкального оформления Юрис Вайводс, художник по свету Микус Гудс и видеохудожница Яна Яунберзиня.