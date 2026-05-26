Сломалось всё: и газонокосилка, и канализация. Как Кулбергс справится с государством?

Редакция PRESS 26 мая, 2026 17:20

Последние недели стали для Андриса Кулбергса серьезным испытанием — переговоры о формировании нового правительства практически полностью выбили политика из привычного ритма жизни. «У меня все перепуталось — утро с вечером, день с ночью», — признался Кулбергс журналу “Privātā Dzīve”.

По словам политика, напряженный период тяжело дается не только ему самому, но и его супруге Анне, которой приходится одной справляться с тремя детьми и домашним хозяйством. Кулбергс рассказал, что сейчас проводит дома всего несколько часов ночью, однако жена пока «не выгоняет его из дома».

«Ирония судьбы, закон Мерфи — все началось именно тогда, когда совсем не нужно», — отметил он. По словам политика, в хозяйстве за это время сломалось буквально все, что могло сломаться: и газонокосилка, и канализация.

«Я пытаюсь что-то удаленно организовывать, но все равно жене и остальным приходится справляться самим», — признал Кулбергс.

Как уже сообщалось, после падения правительства Эвики Силини (JV) президент Латвии поручил формирование нового кабинета представителю “Объединенного списка” Кулбергсу, предоставив партиям ограниченное время на консультации. Потенциальные партнеры по коалиции уже подписали базовое соглашение, которое станет основой для дальнейших переговоров о приоритетах и работе нового правительства.

В Лондоне +33, в Испании +38 и это не предел: что ждёт Европу этим летом
В Лондоне +33, в Испании +38 и это не предел: что ждёт Европу этим летом

Какие приоритеты будут у Домбравы на посту министра МВД?
Какие приоритеты будут у Домбравы на посту министра МВД?

«Есть даже такие апокалиптические сценарии»: Раев делает прогноз на зиму
«Есть даже такие апокалиптические сценарии»: Раев делает прогноз на зиму

Премьера переносится на неопределенный срок: артистам нездоровится

В Театре Дайлес на неопределенное время отложили премьеру спектакля «Сон об осени» и несколько ближайших показов. Как сообщили в театре, причиной стали проблемы со здоровьем у актеров.

Собаки нашли то, что годами скрывалось под землёй. И теперь это помогает наук

Пока одни заводят собак для прогулок и селфи, другие отправляются с ними в лес искать сокровища. Буквально.

Конгресвумен: цельное молоко в школах — это намёк на превосходство белой расы. Америка сходит с ума?

По мнению одного из членов Конгресса от Демократической партии, разрешение американским школьникам пить цельное молоко в школе является намеком на идеологию превосходства белой расы.

«Когда получим, рассмотрим»: запрос на выдачу Латвии Антонова пока не дошел

После сообщений о том, что Латвия попросит Литву выдать совладельца обанкротившегося банка Latvijas Krajbanka (принадлежавшего обанкротившемуся литовскому банку Snoras) Владимира Антонова, генеральный прокурор страны говорит, что Литва пока не получала такого запроса и примет решение только после его получения.

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму

 Налоговая и таможенная полиция продолжает фиксировать случаи, когда жители Латвии привозят из поездок в Египет, Турцию и другие страны успокоительные препараты, включая снотворные и обезболивающие. Однако содержащийся в некоторых из них компонент eszopiclone в Латвии включен в список запрещенных веществ, поэтому ввоз таких медикаментов через границу страны считается уголовным преступлением — независимо от количества препаратов и типа багажа.

А что делать, если дроны прилетят в праздник? Хороший вопрос от самоуправлений

Государство должно установить четкий механизм действий в случае угрозы воздушному пространству во время массовых мероприятий, заявили представители Латгале и других самоуправлений на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник.

