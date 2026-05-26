Сломалось всё: и газонокосилка, и канализация. Как Кулбергс справится с государством?

По словам политика, напряженный период тяжело дается не только ему самому, но и его супруге Анне, которой приходится одной справляться с тремя детьми и домашним хозяйством. Кулбергс рассказал, что сейчас проводит дома всего несколько часов ночью, однако жена пока «не выгоняет его из дома».

«Ирония судьбы, закон Мерфи — все началось именно тогда, когда совсем не нужно», — отметил он. По словам политика, в хозяйстве за это время сломалось буквально все, что могло сломаться: и газонокосилка, и канализация.

«Я пытаюсь что-то удаленно организовывать, но все равно жене и остальным приходится справляться самим», — признал Кулбергс.

Как уже сообщалось, после падения правительства Эвики Силини (JV) президент Латвии поручил формирование нового кабинета представителю “Объединенного списка” Кулбергсу, предоставив партиям ограниченное время на консультации. Потенциальные партнеры по коалиции уже подписали базовое соглашение, которое станет основой для дальнейших переговоров о приоритетах и работе нового правительства.