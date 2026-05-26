«Это попытка дестабилизации нашей демократии»: фон дер Ляйен высказалась по залетным дронам

"Это не единичные инциденты. Это преднамеренная стратегия России, направленная на дестабилизацию наших демократических обществ", - заявила глава ЕК на пресс-конференции в Вильнюсе.
"Но, как и на поле боя в Украине, Россия терпит неудачу. Как и раньше, когда они использовали мигрантов в качестве оружия и выталкивали их через границу, я снова хочу высоко оценить стойкость жителей стран Балтии. Вы отреагировали спокойно, ответственно и послали России четкий сигнал: "Мы победим". Европа полностью солидарна и едина с Эстонией, Латвией и Литвой", - сказала она.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что Европейский союз (ЕС) инвестирует в средства борьбы с дронами, передовую противовоздушную оборону и защиту критической инфраструктуры, а страны Балтии получат дополнительно 12 млрд евро в рамках программы SAFE.
"Мы уже подписали план SAFE с Литвой и готовы подписать такие планы с Латвией и Эстонией. В настоящее время мы инвестируем в средства борьбы с дронами, передовую противовоздушную оборону и защиту критической инфраструктуры", - отметила она.
По словам главы ЕК, из Фонда конвергенции странам Балтии было выделено 1,5 млрд евро на повышение оборонной готовности, мониторинг границ и экономическую безопасность.
"По сути, мы адаптировали нынешние инструменты к новой реальности и будем придерживаться того же подхода в следующем долгосрочном бюджете", - подчеркнула фон дер Ляйен.
Она отметила, что также действует платформа EastInvest, которая позволяет странам, граничащим с Россией, Беларусью и Украиной, мобилизовать европейские средства для повышения безопасности и устойчивости. На это предусмотрено 28 млрд евро частных и государственных инвестиций.
Между тем в следующем долгосрочном бюджете ЕК предлагает увеличить финансирование обороны в пять раз, а финансирование военной мобильности - в десять раз.
Помимо прочего, она обратила внимание на необходимость устранения брешей, выявленных в связи с использованием дронов.
"Готовность должна быть главным принципом, на котором строится устойчивость наших обществ, экономическая политика и архитектура безопасности", - сказала председатель ЕК.
"Восточные государства-члены установят стандарт для всех остальных, потому что то, с чем вы сталкиваетесь сегодня, остальная Европа может испытать завтра", - добавила она.
По ее словам, разрыв будет сокращаться, начиная с создания единой системы оповещения и улучшения трансграничной координации. Кроме того, важно лучше интегрировать национальные системы, например, с космическими программами ЕС Copernicus и Galileo, что позволит улучшить обмен информацией между странами и повысить возможности раннего предупреждения.
"Мы можем инициировать, в координации с НАТО, совместную комплексную оценку уже имеющихся в регионе возможностей систем борьбы с дронами и раннего предупреждения, чтобы вместе выявить критические пробелы и ускорить оказание поддержки там, где она больше всего нужна для их устранения", - заявила глава ЕК.
Кроме того, она отметила, что Европа должна подготовить "протокол для подобных гибридных ситуаций".