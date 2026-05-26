Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 27. Мая Завтра: Dzidra, Dzidris, Gunita, Loreta
Доступность

«Это попытка дестабилизации нашей демократии»: фон дер Ляйен высказалась по залетным дронам

© LETA 26 мая, 2026 18:05

Мир 0 комментариев

Scanpix (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)

Находящаяся с визитом в Вильнюсе председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен говорит, что инциденты с беспилотниками в странах Балтии являются преднамеренной стратегией России по дестабилизации общества.

"Это не единичные инциденты. Это преднамеренная стратегия России, направленная на дестабилизацию наших демократических обществ", - заявила глава ЕК на пресс-конференции в Вильнюсе.

"Но, как и на поле боя в Украине, Россия терпит неудачу. Как и раньше, когда они использовали мигрантов в качестве оружия и выталкивали их через границу, я снова хочу высоко оценить стойкость жителей стран Балтии. Вы отреагировали спокойно, ответственно и послали России четкий сигнал: "Мы победим". Европа полностью солидарна и едина с Эстонией, Латвией и Литвой", - сказала она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Европейский союз (ЕС) инвестирует в средства борьбы с дронами, передовую противовоздушную оборону и защиту критической инфраструктуры, а страны Балтии получат дополнительно 12 млрд евро в рамках программы SAFE.

"Мы уже подписали план SAFE с Литвой и готовы подписать такие планы с Латвией и Эстонией. В настоящее время мы инвестируем в средства борьбы с дронами, передовую противовоздушную оборону и защиту критической инфраструктуры", - отметила она.

По словам главы ЕК, из Фонда конвергенции странам Балтии было выделено 1,5 млрд евро на повышение оборонной готовности, мониторинг границ и экономическую безопасность.

"По сути, мы адаптировали нынешние инструменты к новой реальности и будем придерживаться того же подхода в следующем долгосрочном бюджете", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Она отметила, что также действует платформа EastInvest, которая позволяет странам, граничащим с Россией, Беларусью и Украиной, мобилизовать европейские средства для повышения безопасности и устойчивости. На это предусмотрено 28 млрд евро частных и государственных инвестиций.

Между тем в следующем долгосрочном бюджете ЕК предлагает увеличить финансирование обороны в пять раз, а финансирование военной мобильности - в десять раз.

Помимо прочего, она обратила внимание на необходимость устранения брешей, выявленных в связи с использованием дронов.

"Готовность должна быть главным принципом, на котором строится устойчивость наших обществ, экономическая политика и архитектура безопасности", - сказала председатель ЕК.

"Восточные государства-члены установят стандарт для всех остальных, потому что то, с чем вы сталкиваетесь сегодня, остальная Европа может испытать завтра", - добавила она.

По ее словам, разрыв будет сокращаться, начиная с создания единой системы оповещения и улучшения трансграничной координации. Кроме того, важно лучше интегрировать национальные системы, например, с космическими программами ЕС Copernicus и Galileo, что позволит улучшить обмен информацией между странами и повысить возможности раннего предупреждения.

"Мы можем инициировать, в координации с НАТО, совместную комплексную оценку уже имеющихся в регионе возможностей систем борьбы с дронами и раннего предупреждения, чтобы вместе выявить критические пробелы и ускорить оказание поддержки там, где она больше всего нужна для их устранения", - заявила глава ЕК.

Кроме того, она отметила, что Европа должна подготовить "протокол для подобных гибридных ситуаций".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Силиня ударила по «Прогрессивным» и вспомнила раскол
Важно

Силиня ударила по «Прогрессивным» и вспомнила раскол

Эксперт предупредил: одна ошибка может парализовать всю систему
Важно

Эксперт предупредил: одна ошибка может парализовать всю систему (1)

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму
Важно

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Велодорожки против убежищ. Что выбирает Латвия?

Важно 09:15

Важно 0 комментариев

В эфире программы TV24 «Неделя. Post scriptum» ведущая Анита Даукште прямо спросила ушедшую в отставку премьер-министра Эвику Силиню из «Нового Единства», не было ли ошибкой правительства то, что в Латвии сопоставимое финансирование выделяется на велодорожки и строительство убежищ.

В эфире программы TV24 «Неделя. Post scriptum» ведущая Анита Даукште прямо спросила ушедшую в отставку премьер-министра Эвику Силиню из «Нового Единства», не было ли ошибкой правительства то, что в Латвии сопоставимое финансирование выделяется на велодорожки и строительство убежищ.

Читать
Загрузка

До последней матрешки! Что исчезнет с полок, если запретят товары из России?

Важно 09:05

Важно 0 комментариев

Министерство экономики Латвии предлагает запретить розничную торговлю товарами российского происхождения. В ведомстве считают, что сильнее всего ограничить торговлю с Россией можно только на уровне ЕС - через повышение тарифов, запрет импорта отдельных групп товаров и расширение санкций.

Министерство экономики Латвии предлагает запретить розничную торговлю товарами российского происхождения. В ведомстве считают, что сильнее всего ограничить торговлю с Россией можно только на уровне ЕС - через повышение тарифов, запрет импорта отдельных групп товаров и расширение санкций.

Читать

«Есть даже такие апокалиптические сценарии»: Раев делает прогноз на зиму

Важно 08:44

Важно 0 комментариев

Депутат и полковник резерва НВС Игорь Раев предупредил, что через полгода мир может столкнуться не только с дефицитом топлива, но и с проблемами отопления зимой.

Депутат и полковник резерва НВС Игорь Раев предупредил, что через полгода мир может столкнуться не только с дефицитом топлива, но и с проблемами отопления зимой.

Читать

Силиня ударила по «Прогрессивным» и вспомнила раскол

Важно 08:31

Важно 0 комментариев

Распад коалиции правительства Эвики Силини из «Нового Единства» начался с попытки денонсировать Стамбульскую конвенцию. Об этом ушедшая в отставку премьер-министр заявила в интервью программе LTV «Утренняя панорама».

Распад коалиции правительства Эвики Силини из «Нового Единства» начался с попытки денонсировать Стамбульскую конвенцию. Об этом ушедшая в отставку премьер-министр заявила в интервью программе LTV «Утренняя панорама».

Читать

Эксперт предупредил: одна ошибка может парализовать всю систему

Важно 08:09

Важно 0 комментариев

Готовность жителей Латвии к кризисам остаётся крайне низкой. Главные слабые места - незнание и отсутствие практического опыта, как действовать в чрезвычайной ситуации. Об этом в интервью агентству LETA заявил исследователь аналитического центра LaSER Робертс Китс.

Готовность жителей Латвии к кризисам остаётся крайне низкой. Главные слабые места - незнание и отсутствие практического опыта, как действовать в чрезвычайной ситуации. Об этом в интервью агентству LETA заявил исследователь аналитического центра LaSER Робертс Китс.

Читать

А лето будет? В Латвию идут тёплые выходные, но сначала ударят грозы

Важно 08:05

Важно 0 комментариев

В эти выходные в Латвии стихнет ветер и станет теплее, прогнозируют синоптики. Однако перед этим страну снова ждёт резкая погода: дожди, грозы, град и сильные порывы ветра.

В эти выходные в Латвии стихнет ветер и станет теплее, прогнозируют синоптики. Однако перед этим страну снова ждёт резкая погода: дожди, грозы, град и сильные порывы ветра.

Читать

Смилтенс раскрыл доходы: зарплата, кредиты и инвестиции

Важно 08:02

Важно 0 комментариев

Будущий министр юстиции Эдвардс Смилтенс из «Объединенного списка» в прошлом году получил в Сейме 91 195 евро зарплаты. Это следует из поданной им декларации государственного должностного лица.

Будущий министр юстиции Эдвардс Смилтенс из «Объединенного списка» в прошлом году получил в Сейме 91 195 евро зарплаты. Это следует из поданной им декларации государственного должностного лица.

Читать