«Это попытка дестабилизации нашей демократии»: фон дер Ляйен высказалась по залетным дронам

"Это не единичные инциденты. Это преднамеренная стратегия России, направленная на дестабилизацию наших демократических обществ", - заявила глава ЕК на пресс-конференции в Вильнюсе.

"Но, как и на поле боя в Украине, Россия терпит неудачу. Как и раньше, когда они использовали мигрантов в качестве оружия и выталкивали их через границу, я снова хочу высоко оценить стойкость жителей стран Балтии. Вы отреагировали спокойно, ответственно и послали России четкий сигнал: "Мы победим". Европа полностью солидарна и едина с Эстонией, Латвией и Литвой", - сказала она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Европейский союз (ЕС) инвестирует в средства борьбы с дронами, передовую противовоздушную оборону и защиту критической инфраструктуры, а страны Балтии получат дополнительно 12 млрд евро в рамках программы SAFE.

"Мы уже подписали план SAFE с Литвой и готовы подписать такие планы с Латвией и Эстонией. В настоящее время мы инвестируем в средства борьбы с дронами, передовую противовоздушную оборону и защиту критической инфраструктуры", - отметила она.

По словам главы ЕК, из Фонда конвергенции странам Балтии было выделено 1,5 млрд евро на повышение оборонной готовности, мониторинг границ и экономическую безопасность.

"По сути, мы адаптировали нынешние инструменты к новой реальности и будем придерживаться того же подхода в следующем долгосрочном бюджете", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Она отметила, что также действует платформа EastInvest, которая позволяет странам, граничащим с Россией, Беларусью и Украиной, мобилизовать европейские средства для повышения безопасности и устойчивости. На это предусмотрено 28 млрд евро частных и государственных инвестиций.

Между тем в следующем долгосрочном бюджете ЕК предлагает увеличить финансирование обороны в пять раз, а финансирование военной мобильности - в десять раз.

Помимо прочего, она обратила внимание на необходимость устранения брешей, выявленных в связи с использованием дронов.

"Готовность должна быть главным принципом, на котором строится устойчивость наших обществ, экономическая политика и архитектура безопасности", - сказала председатель ЕК.

"Восточные государства-члены установят стандарт для всех остальных, потому что то, с чем вы сталкиваетесь сегодня, остальная Европа может испытать завтра", - добавила она.

По ее словам, разрыв будет сокращаться, начиная с создания единой системы оповещения и улучшения трансграничной координации. Кроме того, важно лучше интегрировать национальные системы, например, с космическими программами ЕС Copernicus и Galileo, что позволит улучшить обмен информацией между странами и повысить возможности раннего предупреждения.

"Мы можем инициировать, в координации с НАТО, совместную комплексную оценку уже имеющихся в регионе возможностей систем борьбы с дронами и раннего предупреждения, чтобы вместе выявить критические пробелы и ускорить оказание поддержки там, где она больше всего нужна для их устранения", - заявила глава ЕК.

Кроме того, она отметила, что Европа должна подготовить "протокол для подобных гибридных ситуаций".