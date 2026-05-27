Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Грозы, град и холод: среда в Латвии будет нервной

Редакция PRESS 27 мая, 2026 07:33

Важно 0 комментариев

В среду погода в Латвии резко испортится: северо-западный ветер усилится по всей стране, а его порывы достигнут 15-20 метров в секунду. Синоптики предупреждают, что в отдельных местах такие порывы могут ломать деревья.

Во многих районах ожидаются кратковременные дожди. На востоке страны местами возможны грозовые ливни и град. Под грозовыми облаками ветер может стать ещё опаснее: порывы способны превысить 20 метров в секунду.

Несмотря на облачность, временами будет выглядывать солнце. Однако тепла ждать не стоит: максимальная температура воздуха составит всего +11...+15 градусов.

В Риге день может пройти без осадков, но ветер также будет сильным. Порывы северо-западного ветра в столице усилятся до 20 метров в секунду, а температура не поднимется выше +13 градусов.

Погодную ситуацию определяют сразу две крупные системы: к западу от Латвии находится мощный антициклон, к востоку - циклон. Атмосферное давление на уровне моря составит от 1003 гектопаскалей у границы с Россией до 1011 гектопаскалей в Южно-Курземском крае.

Силиня ударила по «Прогрессивным» и вспомнила раскол
Силиня ударила по «Прогрессивным» и вспомнила раскол

До последней матрешки! Что исчезнет с полок, если запретят товары из России?
До последней матрешки! Что исчезнет с полок, если запретят товары из России?

Эксперт предупредил: одна ошибка может парализовать всю систему
Эксперт предупредил: одна ошибка может парализовать всю систему

Велодорожки против убежищ. Что выбирает Латвия?

В эфире программы TV24 «Неделя. Post scriptum» ведущая Анита Даукште прямо спросила ушедшую в отставку премьер-министра Эвику Силиню из «Нового Единства», не было ли ошибкой правительства то, что в Латвии сопоставимое финансирование выделяется на велодорожки и строительство убежищ.

До последней матрешки! Что исчезнет с полок, если запретят товары из России?

Министерство экономики Латвии предлагает запретить розничную торговлю товарами российского происхождения. В ведомстве считают, что сильнее всего ограничить торговлю с Россией можно только на уровне ЕС - через повышение тарифов, запрет импорта отдельных групп товаров и расширение санкций.

«Есть даже такие апокалиптические сценарии»: Раев делает прогноз на зиму

Депутат и полковник резерва НВС Игорь Раев предупредил, что через полгода мир может столкнуться не только с дефицитом топлива, но и с проблемами отопления зимой.

Силиня ударила по «Прогрессивным» и вспомнила раскол

Распад коалиции правительства Эвики Силини из «Нового Единства» начался с попытки денонсировать Стамбульскую конвенцию. Об этом ушедшая в отставку премьер-министр заявила в интервью программе LTV «Утренняя панорама».

Эксперт предупредил: одна ошибка может парализовать всю систему

Готовность жителей Латвии к кризисам остаётся крайне низкой. Главные слабые места - незнание и отсутствие практического опыта, как действовать в чрезвычайной ситуации. Об этом в интервью агентству LETA заявил исследователь аналитического центра LaSER Робертс Китс.

А лето будет? В Латвию идут тёплые выходные, но сначала ударят грозы

В эти выходные в Латвии стихнет ветер и станет теплее, прогнозируют синоптики. Однако перед этим страну снова ждёт резкая погода: дожди, грозы, град и сильные порывы ветра.

Смилтенс раскрыл доходы: зарплата, кредиты и инвестиции

Будущий министр юстиции Эдвардс Смилтенс из «Объединенного списка» в прошлом году получил в Сейме 91 195 евро зарплаты. Это следует из поданной им декларации государственного должностного лица.

