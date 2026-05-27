Грозы, град и холод: среда в Латвии будет нервной

Во многих районах ожидаются кратковременные дожди. На востоке страны местами возможны грозовые ливни и град. Под грозовыми облаками ветер может стать ещё опаснее: порывы способны превысить 20 метров в секунду.

Несмотря на облачность, временами будет выглядывать солнце. Однако тепла ждать не стоит: максимальная температура воздуха составит всего +11...+15 градусов.

В Риге день может пройти без осадков, но ветер также будет сильным. Порывы северо-западного ветра в столице усилятся до 20 метров в секунду, а температура не поднимется выше +13 градусов.

Погодную ситуацию определяют сразу две крупные системы: к западу от Латвии находится мощный антициклон, к востоку - циклон. Атмосферное давление на уровне моря составит от 1003 гектопаскалей у границы с Россией до 1011 гектопаскалей в Южно-Курземском крае.