Ранее имя Силини упоминалось в связи с постом министра обороны в правительстве, которое формирует политик “Объединенного списка” (AS) Андрис Кулбергс. Однако в итоге на эту должность была выдвинута кандидатура полковника Национальных вооруженных сил Райвиса Мелниса.

Силиня напомнила, что именно она ранее предложила кандидатуру своего советника Мелниса после увольнения предыдущего министра обороны Андриса Спрудса (P), еще до объявления о собственной отставке.

«Я считаю, что в нынешней ситуации на восточной границе нам нужен человек, который очень хорошо знает эту сферу. У него также хорошие связи с украинскими коллегами», — сказала Силиня.

Почему на пост министра обороны не выдвинули ее саму, по словам политика, следует спрашивать у “Нового Единства” (JV). При этом она подчеркнула, что довольна согласием Мелниса занять эту должность, поскольку Министерство обороны «будет в надежных руках».

Силиня также считает, что сейчас JV находится в поиске новой идентичности, и это станет для партии серьезным вызовом.

«Справятся ли они — это уже их вопрос», — заявила политик, добавив, что для JV подобные сомнения при смене лидеров возникают не впервые.

По ее словам, партии сейчас необходимо перегруппироваться и понять, как действовать дальше. «Кто станет их новыми лидерами — кто-то из нынешних или появится кто-то новый? “Единство” — это партия власти. И каждый раз, когда меняются направления, ей приходится внутренне перестраиваться и искать новые приоритеты», — отметила Силиня.

Она также заявила, что пока не думает о возможном участии в осенних выборах в Сейм, однако покидать партию в ближайшее время не собирается. «Пока нет», — сказала политик.