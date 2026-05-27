Конец политической карьеры? Силиня раскрыла планы на будущее (1)

Редакция PRESS 27 мая, 2026 07:36

Выбор редакции 1 комментариев

 Премьер-министр в отставке Эвика Силиня (JV) после ухода с поста главы правительства планирует вернуться к работе в Сейме. Об этом она сообщила агентству LETA после заседания Кабинета министров, которое, вероятно, стало для нее последним в должности премьера.

Ранее имя Силини упоминалось в связи с постом министра обороны в правительстве, которое формирует политик “Объединенного списка” (AS) Андрис Кулбергс. Однако в итоге на эту должность была выдвинута кандидатура полковника Национальных вооруженных сил Райвиса Мелниса.

Силиня напомнила, что именно она ранее предложила кандидатуру своего советника Мелниса после увольнения предыдущего министра обороны Андриса Спрудса (P), еще до объявления о собственной отставке.

«Я считаю, что в нынешней ситуации на восточной границе нам нужен человек, который очень хорошо знает эту сферу. У него также хорошие связи с украинскими коллегами», — сказала Силиня.

Почему на пост министра обороны не выдвинули ее саму, по словам политика, следует спрашивать у “Нового Единства” (JV). При этом она подчеркнула, что довольна согласием Мелниса занять эту должность, поскольку Министерство обороны «будет в надежных руках».

Силиня также считает, что сейчас JV находится в поиске новой идентичности, и это станет для партии серьезным вызовом.

«Справятся ли они — это уже их вопрос», — заявила политик, добавив, что для JV подобные сомнения при смене лидеров возникают не впервые.

По ее словам, партии сейчас необходимо перегруппироваться и понять, как действовать дальше. «Кто станет их новыми лидерами — кто-то из нынешних или появится кто-то новый? “Единство” — это партия власти. И каждый раз, когда меняются направления, ей приходится внутренне перестраиваться и искать новые приоритеты», — отметила Силиня.

Она также заявила, что пока не думает о возможном участии в осенних выборах в Сейм, однако покидать партию в ближайшее время не собирается. «Пока нет», — сказала политик.

До последней матрешки! Что исчезнет с полок, если запретят товары из России?
До последней матрешки! Что исчезнет с полок, если запретят товары из России?

В эфире программы TV24 «Неделя. Post scriptum» ведущая Анита Даукште прямо спросила ушедшую в отставку премьер-министра Эвику Силиню из «Нового Единства», не было ли ошибкой правительства то, что в Латвии сопоставимое финансирование выделяется на велодорожки и строительство убежищ.

Министерство экономики Латвии предлагает запретить розничную торговлю товарами российского происхождения. В ведомстве считают, что сильнее всего ограничить торговлю с Россией можно только на уровне ЕС - через повышение тарифов, запрет импорта отдельных групп товаров и расширение санкций.

Депутат и полковник резерва НВС Игорь Раев предупредил, что через полгода мир может столкнуться не только с дефицитом топлива, но и с проблемами отопления зимой.

Распад коалиции правительства Эвики Силини из «Нового Единства» начался с попытки денонсировать Стамбульскую конвенцию. Об этом ушедшая в отставку премьер-министр заявила в интервью программе LTV «Утренняя панорама».

Готовность жителей Латвии к кризисам остаётся крайне низкой. Главные слабые места - незнание и отсутствие практического опыта, как действовать в чрезвычайной ситуации. Об этом в интервью агентству LETA заявил исследователь аналитического центра LaSER Робертс Китс.

В эти выходные в Латвии стихнет ветер и станет теплее, прогнозируют синоптики. Однако перед этим страну снова ждёт резкая погода: дожди, грозы, град и сильные порывы ветра.

Будущий министр юстиции Эдвардс Смилтенс из «Объединенного списка» в прошлом году получил в Сейме 91 195 евро зарплаты. Это следует из поданной им декларации государственного должностного лица.

