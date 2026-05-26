Ограничение выдачи ВНЖ и полное осуждение России: цели нового правительства (3)

© LETA 26 мая, 2026 20:29

Важно 3 комментариев

LETA

В декларации будущего правительства кандидата в премьер-министры Андриса Кулбергса ("Объединенный список", ОС) в качестве главного приоритета предусмотрена стабилизация ситуации в области безопасности, при этом подчеркивается бюджетная дисциплина, развитие экономики и укрепление социальной политики, а также направление 5% от валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону.

В декларации указано, что партнеры, формирующие правительство, обязуются сосредоточиться на конкретных делах в течение 14-го Сейма, принимая решения по принципу единогласия и воздерживаясь от поддержки предложений, влияющих на бюджет, без общего согласия.

В сфере безопасности предусмотрено обеспечить полную поддержку службам обороны и внутренних дел, укрепляя границу, противовоздушную оборону и общую устойчивость государства. Планируется направить на оборону 5% ВВП, одновременно развивая местную военную промышленность и сотрудничество с союзниками, а также расширяя присутствие НАТО в Латвии.

Также правительство намерено шире внедрять современные технологии, включая беспилотные системы, совершенствовать противовоздушную оборону и возможности радиоэлектронной борьбы, а также создать системы обнаружения дронов. Особое внимание планируется уделить приграничным регионам.

В декларации подчеркивается, что Латвия продолжит оказывать всестороннюю поддержку Украине и будет укреплять санкционную политику против России, не смягчая уже установленные ограничения. Одновременно планируется принять решение о дальнейшем правовом статусе украинских гражданских лиц в Латвии.

В области внутренней политики предусмотрен более строгий иммиграционный контроль, в том числе ограничение выдачи новых долгосрочных виз и видов на жительство, а также усиление надзора за использованием выданных разрешений.

В бюджетной политике правительство намерено двигаться к сбалансированному бюджету к 2030 году, проведя пересмотр расходов во всех министерствах и повысив прозрачность в государственных закупках. Планируется также пересмотреть систему выплаты премий и обеспечить открытый доступ к бюджетным данным.

В развитии народного хозяйства предусмотрена разработка национальной стратегии искусственного интеллекта, укрепление конкурентоспособности предприятий и содействие развитию экспорта. Одновременно планируется прекратить торговлю с Россией и Беларусью, координируя действия с другими странами региона.

В социальной сфере правительство планирует усилить поддержку семей с детьми, развивать программы доступности жилья и ввести базовую пенсию, постепенно увеличивая доплаты за трудовой стаж. Также приоритетом будет увеличение финансирования здравоохранения и реформа сети больниц.

В декларации также предусмотрено усиление надзора за крупными проектами, включая реализацию "Rail Baltica" и развитие "airBaltic", а также продолжение работы над долгосрочной стратегией развития государства.

Силиня ударила по «Прогрессивным» и вспомнила раскол

В эфире программы TV24 «Неделя. Post scriptum» ведущая Анита Даукште прямо спросила ушедшую в отставку премьер-министра Эвику Силиню из «Нового Единства», не было ли ошибкой правительства то, что в Латвии сопоставимое финансирование выделяется на велодорожки и строительство убежищ.

Министерство экономики Латвии предлагает запретить розничную торговлю товарами российского происхождения. В ведомстве считают, что сильнее всего ограничить торговлю с Россией можно только на уровне ЕС - через повышение тарифов, запрет импорта отдельных групп товаров и расширение санкций.

Депутат и полковник резерва НВС Игорь Раев предупредил, что через полгода мир может столкнуться не только с дефицитом топлива, но и с проблемами отопления зимой.

Распад коалиции правительства Эвики Силини из «Нового Единства» начался с попытки денонсировать Стамбульскую конвенцию. Об этом ушедшая в отставку премьер-министр заявила в интервью программе LTV «Утренняя панорама».

Готовность жителей Латвии к кризисам остаётся крайне низкой. Главные слабые места - незнание и отсутствие практического опыта, как действовать в чрезвычайной ситуации. Об этом в интервью агентству LETA заявил исследователь аналитического центра LaSER Робертс Китс.

В эти выходные в Латвии стихнет ветер и станет теплее, прогнозируют синоптики. Однако перед этим страну снова ждёт резкая погода: дожди, грозы, град и сильные порывы ветра.

Будущий министр юстиции Эдвардс Смилтенс из «Объединенного списка» в прошлом году получил в Сейме 91 195 евро зарплаты. Это следует из поданной им декларации государственного должностного лица.

