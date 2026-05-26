В декларации указано, что партнеры, формирующие правительство, обязуются сосредоточиться на конкретных делах в течение 14-го Сейма, принимая решения по принципу единогласия и воздерживаясь от поддержки предложений, влияющих на бюджет, без общего согласия.

В сфере безопасности предусмотрено обеспечить полную поддержку службам обороны и внутренних дел, укрепляя границу, противовоздушную оборону и общую устойчивость государства. Планируется направить на оборону 5% ВВП, одновременно развивая местную военную промышленность и сотрудничество с союзниками, а также расширяя присутствие НАТО в Латвии.

Также правительство намерено шире внедрять современные технологии, включая беспилотные системы, совершенствовать противовоздушную оборону и возможности радиоэлектронной борьбы, а также создать системы обнаружения дронов. Особое внимание планируется уделить приграничным регионам.

В декларации подчеркивается, что Латвия продолжит оказывать всестороннюю поддержку Украине и будет укреплять санкционную политику против России, не смягчая уже установленные ограничения. Одновременно планируется принять решение о дальнейшем правовом статусе украинских гражданских лиц в Латвии.

В области внутренней политики предусмотрен более строгий иммиграционный контроль, в том числе ограничение выдачи новых долгосрочных виз и видов на жительство, а также усиление надзора за использованием выданных разрешений.

В бюджетной политике правительство намерено двигаться к сбалансированному бюджету к 2030 году, проведя пересмотр расходов во всех министерствах и повысив прозрачность в государственных закупках. Планируется также пересмотреть систему выплаты премий и обеспечить открытый доступ к бюджетным данным.

В развитии народного хозяйства предусмотрена разработка национальной стратегии искусственного интеллекта, укрепление конкурентоспособности предприятий и содействие развитию экспорта. Одновременно планируется прекратить торговлю с Россией и Беларусью, координируя действия с другими странами региона.

В социальной сфере правительство планирует усилить поддержку семей с детьми, развивать программы доступности жилья и ввести базовую пенсию, постепенно увеличивая доплаты за трудовой стаж. Также приоритетом будет увеличение финансирования здравоохранения и реформа сети больниц.

В декларации также предусмотрено усиление надзора за крупными проектами, включая реализацию "Rail Baltica" и развитие "airBaltic", а также продолжение работы над долгосрочной стратегией развития государства.