Таллин получил почетное звание «Город-спаситель» Украины. А как же Рига?

© LETA 26 мая, 2026 20:21

Мир 0 комментариев

 Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Таллину почетное звание «Город-спаситель», которое столица Эстонии заслужила за помощь народу Украины, оказание гуманитарной помощи и поддержку беженцев, пишет Postimees.

Награду председателю Таллинского городского собрания Михаилу Кылварту (Центристская партия) вручил президент Зеленский в ходе международного саммита городов и регионов в Киеве. Такого же почетного звания были удостоены и другие города Украины и Европы — из стран Балтии, например, столица Литвы Вильнюс, — которые отличились в поддержке Украины во время российской агрессии. Столицы Латвии Риги среди них нет. 

Свои поздравления по случаю присвоения звания также передал посол Украины в Эстонии Владимир Боечко. «От всего сердца поздравляю столицу Эстонии и всех ее жителей с этим почетным и поистине заслуженным признанием», — написал посол в социальных сетях.

По его словам, с начала полномасштабной войны России против Украины Таллин демонстрирует свою ведущую роль в оказании помощи, проявляя человечность и солидарность с Украиной.

«Мы высоко ценим дружбу и поддержку, которую ощущаем со стороны Эстонии и ее столицы, — добавил Боечко. — Уверен, что эта награда будет способствовать дальнейшему укреплению дружбы между народами Украины и Эстонии и развитию сотрудничества между украинскими городами и Таллином. Желаю Таллину мира, процветания и дальнейшего развития».

В эфире программы TV24 «Неделя. Post scriptum» ведущая Анита Даукште прямо спросила ушедшую в отставку премьер-министра Эвику Силиню из «Нового Единства», не было ли ошибкой правительства то, что в Латвии сопоставимое финансирование выделяется на велодорожки и строительство убежищ.

Министерство экономики Латвии предлагает запретить розничную торговлю товарами российского происхождения. В ведомстве считают, что сильнее всего ограничить торговлю с Россией можно только на уровне ЕС - через повышение тарифов, запрет импорта отдельных групп товаров и расширение санкций.

Депутат и полковник резерва НВС Игорь Раев предупредил, что через полгода мир может столкнуться не только с дефицитом топлива, но и с проблемами отопления зимой.

Распад коалиции правительства Эвики Силини из «Нового Единства» начался с попытки денонсировать Стамбульскую конвенцию. Об этом ушедшая в отставку премьер-министр заявила в интервью программе LTV «Утренняя панорама».

Готовность жителей Латвии к кризисам остаётся крайне низкой. Главные слабые места - незнание и отсутствие практического опыта, как действовать в чрезвычайной ситуации. Об этом в интервью агентству LETA заявил исследователь аналитического центра LaSER Робертс Китс.

В эти выходные в Латвии стихнет ветер и станет теплее, прогнозируют синоптики. Однако перед этим страну снова ждёт резкая погода: дожди, грозы, град и сильные порывы ветра.

Будущий министр юстиции Эдвардс Смилтенс из «Объединенного списка» в прошлом году получил в Сейме 91 195 евро зарплаты. Это следует из поданной им декларации государственного должностного лица.

