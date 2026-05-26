Таллин получил почетное звание «Город-спаситель» Украины. А как же Рига?

Награду председателю Таллинского городского собрания Михаилу Кылварту (Центристская партия) вручил президент Зеленский в ходе международного саммита городов и регионов в Киеве. Такого же почетного звания были удостоены и другие города Украины и Европы — из стран Балтии, например, столица Литвы Вильнюс, — которые отличились в поддержке Украины во время российской агрессии. Столицы Латвии Риги среди них нет.

Свои поздравления по случаю присвоения звания также передал посол Украины в Эстонии Владимир Боечко. «От всего сердца поздравляю столицу Эстонии и всех ее жителей с этим почетным и поистине заслуженным признанием», — написал посол в социальных сетях.

По его словам, с начала полномасштабной войны России против Украины Таллин демонстрирует свою ведущую роль в оказании помощи, проявляя человечность и солидарность с Украиной.

«Мы высоко ценим дружбу и поддержку, которую ощущаем со стороны Эстонии и ее столицы, — добавил Боечко. — Уверен, что эта награда будет способствовать дальнейшему укреплению дружбы между народами Украины и Эстонии и развитию сотрудничества между украинскими городами и Таллином. Желаю Таллину мира, процветания и дальнейшего развития».