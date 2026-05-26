Теперь официально: они будут управлять Латвией следующие четыре месяца

Четырем партиям — «Объединенному списку», Национальному объединению, Союзу «зеленых» и крестьян и «Новому Единству» — предстояло поделить 14 министерских портфелей плюс два высоких поста: премьер-министра и спикера Сейма. Итого 16 кресел — по четыре каждой партии.

Премьером станет Андрис Кулбергс от «Объединенного списка». В политику он пришел после выборов 2022 года, до этого много лет работал в бизнесе и возглавлял Латвийскую автомобильную ассоциацию. В Сейме руководил двумя резонансными парламентскими расследованиями — по Rail Baltica и Rīgas siltums.

Министерство финансов получил Марис Кучинскис — один из самых опытных политиков нового кабинета. В разные годы он был премьер-министром, главой МВД и министром регионального развития, карьеру начал еще в 1990-х в Валмиере.

Министерство юстиции возглавит Эдвардс Смилтенс — бывший председатель Сейма, прошедший через несколько партий: начинал в «Единстве», затем перешел в Латвийское объединение регионов и стал одним из лиц «Объединенного списка».

Министерство смарт-управления и регионального развития переходит Эдгарсу Таварсу. В политике он более полутора десятилетий, был депутатом двух созывов Сейма, однако министерствами прежде не руководил.

Министром внутренних дел станет Янис Домбрава — один из наиболее узнаваемых представителей Национального объединения, много лет проработавший в парламенте. Министерский пост для него тоже первый.

Министерство образования и науки возглавит Илзе Индриксоне. Она начинала в самоуправлении — руководила Талсинским краем, — затем перешла в национальную политику, стала депутатом Сейма и занимала пост министра экономики.

За климат и энергетику будет отвечать Янис Витенбергс, в свое время ставший одним из самых молодых министров экономики в истории страны. За его плечами также руководство Министерством сообщения.

Министерство культуры вновь достается Наурису Пунтулису — он уже возглавлял это ведомство ранее. До прихода в политику был известен как профессиональный оперный певец.

Пост спикера Сейма сохраняет Дайга Миериня от Союза зеленых и крестьян. В большую политику она пришла из муниципальной среды, много лет руководив самоуправлением Царникавы.

Министерство экономики продолжит возглавлять Виктор Валайнис — один из наиболее заметных представителей нового поколения руководства СЗК.

Министерство благосостояния сохранит Рейнис Узулниекс, до назначения работавший парламентским секретарем ведомства и долгое время занимавшийся вопросами социальной сферы.

Министерство земледелия возглавит Улдис Аугулис — один из наиболее опытных членов кабинета, ранее руководивший министерствами сообщения и благосостояния.

Министерство обороны переходит полковнику Райвису Мелнису, выдвинутому «Новым Единством». В отличие от большинства коллег, он приходит не из политики, а из армии — служит с конца 1990-х и работал советником Минобороны в Украине.

Министерство иностранных дел сохраняет Байба Браже, до прихода в правительство много лет строившая дипломатическую карьеру, в том числе в структурах НАТО.

Министерство сообщения возглавит Рихардс Козловскис, известный по многолетней работе в МВД и участию в дискуссиях о безопасности границ и миграционной политике.

Министерство здравоохранения продолжит возглавлять Хосам Абу Мери — по профессии врач-гастроэнтеролог.

На вопрос о рисках, связанных с тем, что Министерство земледелия остается за СЗК на фоне скандала вокруг дела лесопромышленников, Кулбергс ответил прямо: «В нашем договоре о сотрудничестве есть специально предусмотренный для этого пункт — восьмой. Если возникает конфликт интересов, правонарушение, коррупционные действия или подрыв доверия общества — никакой толерантности ради сохранения коалиции не будет. Это касается любого партнера. Мы знаем, что есть достаточно интересные факты об ИТ-закупках. Ничего еще не закончилось. Так что чудеса еще возможны».

По мнению политолога, профессора Латвийского университета Юриса Розенвалдса, новый состав правительства основан на компромиссах — прежде всего со стороны «Нового Единства», потерявшего половину министерских постов. Наибольшим бенефициаром он считает Национальное объединение, получившее посты, позволяющие демонстрировать позицию партии, — в частности, пост министра внутренних дел. «Горы они не свернут, но какие-то шаги в нужном направлении — в том числе по сокращению расходов — сделать могут. Важно, чтобы общество видело необходимость этих шагов и не было раздражено фронтальными урезаниями», — говорит эксперт, добавляя: Кулбергс объявил, что летних каникул у правительства не будет.

На вопрос, видит ли он в нынешнем кабинете прообраз правительства после выборов, Розенвалдс отвечает осторожно: «Все зависит от расклада голосов. Скорее всего, в новом Сейме сложатся три примерно равные группы: популистская и умеренная по отношению к России — «Суверенная власть» и «Латвия на первом месте"; проевропейская — «Прогрессивные» и «Новое Единство"; и консервативная — «Объединенный список», Национальное объединение, СЗК и, судя по рейтингам, группа Херманиса. В такой конфигурации правительство, скорее всего, сформирует именно консервативная группа вместе с «Новым Единством». Примерно то же, что сейчас — если Кулбергс себя покажет. А пока он показывает себя с положительной стороны».

Кстати, сегодня у Андриса Кулбергса день рождения. Новоиспеченный премьер уже признался, что его не устраивает запрет на езду на мотоцикле в свободное время и обязательный охранник — и намерен добиться изменения этого порядка. «Премьеры не должны бояться народа. Если я буду поступать плохо — вот тогда мне нужен будет охранник. А не в том случае, если я буду делать хорошие вещи», — сказал он.

Правительство Кулбергса будет утверждено в четверг, 28 мая.